Salon Ylhäistentiellä sijaitsevan Kulttuuritila Näkkärin Lasten lauantaiden syyskauden avaa alakoululaisille ja perheille suunnattu Pienet & tärkeät -tanssiesitys.

Lauantaina 9. syyskuuta nähtävässä tanssiesityksessä tutustutaan kukkaniityn asukkien ihmeelliseen elämään. Esitys tarjoaa samalla jännittävää tietoa luonnolle ja ihmiskunnalle tärkeistä pölyttäjähyönteisistä – mehiläisistä, kimalaisista, kukkakärpäsistä, perhosista ja kovakuoriaisista. Esityksen tavoitteena on myös rohkaista ja innostaa omaan havainnointiin ja pienimuotoisiin luontoa tukeviin tekoihin lähiympäristössä.

Pienet & tärkeät yhdistää taiteellista työskentelyä ja tieteellistä tutkimusta.

Pienet ja tärkeät -konseptin ja esityksen koreografian on tehnyt tanssitaiteen maisteri Satu Tuittila. Esitys on osa Jyväskylän yliopiston Katoava luonto -hanketta. Esityksen kesto on 45 minuuttia.

Kulttuuritila Näkkärissä järjestetään Lasten lauantai -näytöksiä joka kuukauden toisena lauantaina. Lokakuussa on luvassa nukketeatteria Teatteri Qo:n Ovisilmä-näytöksissä, marraskuussa nähdään tarinallinen, laulaen sekä viittomakielellä tulkittu Kuka lohduttaisi Nyytiä? -konsertti ja joulukuussa päästään Sirkustirehtööri Vasiljev Vitellonin Minisirkuksen matkaan.

Esitykset ovat lauantaina klo 13, paitsi Ovisilmä-nukketeatteriesityksestä nähdään myös aamupäivänäytös klo 10. Esitykset sopivat pääosin yli 3-vuotiaille, mutta Pienet & tärkeät -tanssiesityksen kohderyhmä on yli 6-vuotiaat.

Lasten lauantai -tapahtumasarjan tuottaa Salon kaupungin yleiset kulttuuripalvelut. Lippuja tapahtumiin myydään Salon kaupungin verkkokaupassa sekä tapahtumapaikalla korttimaksulla tai E-passilla 30 minuuttia ennen esitystä. Lisäksi Salon pääkirjaston neuvonnassa on lainattavissa Näkkäri-kortteja. Yhdellä Näkkäri-kortilla pääsee kaksi henkilöä pääsee sisään maksutta.

Pienet & tärkeät -tanssiesitys Kulttuuritila Näkkärissä (Ylhäistentie 2) 9. syyskuuta klo 13.