Kun palloilusarjassa tullaan kauden ratkaisuhetkille, voi muiden ottelujen tapahtumilla olla yhtä suuri merkitys kuin omalla tekemisellä. Salon Palloilijoiden tilanne on jalkapallon miesten Ykkösessä juuri se, ja siksi sinänsä synkästä 1–3-vierastappiosta huolimatta lauantai oli joukkueelle tietyiltä osin positiivinen.

Kun Kokkolan Pallo-Veikot voitti omassa kotipelissään Käpylän Pallon, riittää SalPalle sarjapaikan säilyttämiseen varmuudella kolme lisäpistettä kolmesta jäljellä olevasta ottelusta. Jo nykyinen pistemäärä saattaa hyvinkin olla tarpeeksi suuri. Salolaisnäkökulmasta plussan puolelle meni myös JJK:n voitto JäPS:stä.

Ruudun ottelulähetyksen mikrofoni oli lauantaina sijoitettu SalPan vaihtopenkin läheisyyteen. Siksi tuli hyvinkin selväksi, mitä päävalmentaja Tero Suonperä ajatteli joukkueen puolustuksellisesti kauden kenties huonoimmasta 25-minuuttisesta. Tuossa ensimmäisessä alle puolituntisessa SalPa käytännössä jo hävisi ottelun.

– Herätkää nyt. Selustassa on lentokentän verran tilaa, puuskahti Suonperä Jaron siirryttyä 2–0-johtoon alle kymmenessä minuutissa.

Kaksi ensimmäistä maalia olivat lähes identtisiä keskenään. Tilaa puolustuslinjan ja maalivahti Halil Bagcin välissä oli molemmissa tapauksissa juuri sen verran, että pystysyöttö sopi päätymään ilman paitsiota Jaron hyökkääjälle. Etenkin Bagcilta ja Michael Johnilta on nähty SalPassa melkoisesti parempiakin pelejä kuin Pietarsaaressa.

Tosin 2–0-maalissa näytti vahvasti siltä, että pallo kävi sivurajan yli ennen Jaron pelaajan kosketusta pietarsaarelaisten kenttäpäädyssä. Joka tapauksessa pallo oli SalPan maalissa alle kymmenen sekuntia tuon tapahtuman jälkeen.

SalPan Mikael Anttila oli pelannut kesäkuun lopun jälkeen Ykköstä yhteensä vain 12 minuuttia. Nyt hänet valittiin aloituskokoonpanoon, ja samalla Oskari Jakonen nähtiin wingbackin tontin sijaan pitkästä aikaa kymppipaikalla.

Onnistunut väläys näistä nimeämisistä nähtiin kavennusmaalissa. Keskitystensä kanssa yleisesti tuskailleen Anttilan lähettämä pallo tavoitti toisen laitapelaajan Daniel Rökmanin, joka jatkoi hyvään syysvireeseen päässeelle Albijon Muzacille.

Tästä kului kuitenkin vain viisi minuuttia, kunnes:

– Liikaa tiloja selustassa. Herätys nyt! puuskahti Suonperä ensimmäisen puoliajan ehdittyä osapuilleen puoliväliin ja Jaron kolmeen tehtyyn maaliin.

Jaron neljästä ensimmäisestä laukauksesta meni verkkoon kolme, eikä ihme. Niin vapaasti pääsi myös Guillermo Sotelo operoimaan rangaistusalueen sisällä.

– Vähän liikaa pimputeltiin alhaalla ja päästettiin helpot maalit, totesi Rökman ottelun jälkeen Ruudun haastattelussa.

Ensimmäisen puoliajan lopun spektaakkeli liittyi SalPan kärkipelaajaan Olli Jakoseen. Hänelle nostettiin keltainen kortti puolen tunnin täyttyessä.

Suonperä keskusteli tuomariston kanssa siitä, miksi varoitus oli tuloksena. Vastaus kuului, että Jakosen olisi pitänyt pelata eri tavalla.

– Miten? Väistää? kyseli Suonperä.

Muutamaa minuuttia myöhemmin Jakonen säästyi taklauksessaan toiselta keltaiselta.

– Opa, ole hiljaa nyt. Albi, sano Opalle, ettei koske enää kehenkään, ohjeisti Suonperä Jakosta ja Muzacia.

Toisella puoliajalla ei nähty maaleja, vaikka aineksia niihin riittikin. Lopulta Jaro oli lähempänä 4–1:tä kuin SalPa 3–2:ta. Sergei Eremenkon vapaapotku päätyi yläriman kautta maaliviivan tuntumaan.

Suonperän penäämä herääminen tapahtui SalPalla liian myöhään. Mutta kuten todettua, riittää joukkueelle keskiviikon KPV-kotiottelusta voitto sarjassa säilymiseen.

Alle 60 kilometrin päässä Salon keskustasta pelataan ensi kaudella todennäköisesti Veikkausliigaa useammassakin eri ilmansuunnassa. Ekenäs IF nousi kiistattomasti yksin Ykkösen kärkeen hakemalla vierasvoiton MP:stä. Näin EIF:n johto Gnistaniin on kaksi pistettä, kun molemmilla on kolme ottelua pelaamatta.

YKKÖSEN ALEMPI JATKOSARJA

FF Jaro–SalPa 3–1 (3–1)

Maalit:

3. Joni Remesaho 1–0,

9. Severi Kähkönen 2–0,

20. Albijon Muzaci 2–1,

25. Guillermo Sotelo 3–1.

SalPan kokoonpano: Halil Bagci (mv); Frans Grönlund, Michael John (v), Joonas Meura; Mikael Anttila (59. Elmo Heinonen), Daniel Rökman, Roope Kantola (46. Thomas Agyiri), Mikke Louhela (71. Topi Sistonen), Oskari Jakonen; Olli Jakonen (v, 46. Jesse Huhtala), Albijon Muzaci (76. Nuutti Laaksonen).

SalPan muut vaihtopelaajat: Tatu Österlund (mv), Aleksi Jännes.

Kulmapotkut: 3–3

Erotuomari: Kalle Mäkinen.

Yleisöä: 925.

OHO!

SalPaa vastaan ei ollut tehty Ykkösen 23 ottelussa yhtään maalia ensimmäisen kymmenen peliminuutin aikana. Nyt niitä tuli kaksi.

SalPan seuraava ottelu: ke 27.9. SalPa–KPV klo 16 Salon Urheilupuiston ylänurmella.