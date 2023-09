Tekstaripalsta: Miksi päiväkotilapset ulkoilivat maanantaina?

Koska aikuiset ottavat vastuuta kasvatuksesta? Aikuiset määräävät ja lapset tottelevat, eikä päin vastoin? Minkä rikkoo sen korjaa, ja aikuiset valvovat. Niin yksinkertaista mutta opettavaista! Kuri takaisin

Tupurin päiväkodissa tehty ilkivaltaa. Onko järjen käyttö näiltä tuhoajilta kielletty, vai eikö sitä olekaan? Tätä se vapaa kasvatus saa aikaan. Vieläkö niitä koulukoteja on? Sinne vähän miettimään, mitä tuli tehtyä. Hyssyttelyn pitää loppua, muuten ei opita mitään. Koulukoti

Kyllä todellakin olemme hölmöjä, tai ainakin osa, tuolla susien suojelemisella. Onko se susi todella tärkeämpi kuin ihmisten elinkeino? Pietikäinen voisi jo tulla pois sieltä Brysselistä ja alkaa vaikka lampuriksi. Muuttuisiko mielipide. Elinkeino ennen susia

Nimimerkille Susille elämisen rauha. Kai ymmärrät, kun sudet tulevat ihmisten ilmoille ja lampoloille niitä tappamaan, tarpeeksi rohkaistuttuaan sudet voivat myös ihmisen kimppuun hyökätä. Vai pitääkö vain odottaa, että niin käy? Ei susi kuulu asutusten lähistölle, sen nyt sanoo järkikin. Metsissä tarpeeksi riistaa

Susien ystäville suosittelen auringonnousun aikoihin kevyttä lenkkiä Torronsuon kapeille pitkospuille. Saattaa susihukkanenkin tulla

Herrat eivät ole vissiin huomanneet, että rahan pitää kiertää, eikä sitä jemmata säästöön. Vain liikkuva raha tuo työpaikkoja ja toimeentuloa, sekä ehkä lisää rahaakin. Raha kiertoon, säästämällä ei tuo tulevaisuutta. Säästöjäkin kyllä tarvitaan, investointeihin. Raha vain vaihtari

Uskomatonta, mutta totta. Maanantain rankkasateessa ulkoilutettiin päiväkodin lapsia. Kuivaa vaatetta ja saapasta ei varmaankaan löytynyt keltään. Ihmetellä pitää, jos kukaan ei sairastunut. Onko ulkoilu pakollista? Ei mitään järkeä. Ohikulkija

Varhalta laskut ja maksut myöhässä. Mutta työntekijöille festariliput veronmaksajien piikkiin saatiin ajallaan hoidettua. Onko tarkoituksenmukaista? Ärtynyt

On turha väittää, että jos kouluja lakkautetaan, lapsiperheitä ei enää alueelle muuta. Kouluja on nyt liikaa suhteessa lapsimäärään, eikä niitä perheitä siltikään ole tänne muuttanut. Ja lapsien määrä vähenee jatkuvasti. Asiassa ei ole mitään epäselvää, paitsi poliitikoilla. Tunne ajaa järjen ohi

Eduskunta voisi ryhtyä lopultakin tositoimiin ja lopettaa sen rasismikeskustelun. Voin vanhana evakkolapsena sanoa, että rasismi ja seksuaalinen häirintä eivät lopu koskaan. Ne ovat pysyviä niin kauan, kun on eri poliitikkoja ja uskontoja. On otettu maahanmuuttajia, joiden uskonto on ainoa oikea. Ne, jotka eivät hyväksy Suomen uskontoa, sellaiset poistettava heti maasta. Kova selkeä laki Suomeen. Kartuusi

Työnteko sosiaalitukia kannattavammaksi ja houkuttelevaksi. Auttaisiko palkkatason nosto ja lakisääteisen työsuhdeturvan parantaminen? Keinot käyttöön