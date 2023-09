Tekstaripalsta: S-market yllätti!

Liisa Wrightin kolumnia täydentäen: kun puolukat kypsyvät, ne voi survoa sellaisenaan lasipurkkiin tiiviisti. Ilmaa ei saa jäädä väleihin, se kasvattaa homeen. Aina, kun ottaa purkista, pinta pitää tasoittaa. Säilyy vaikka vuoden kellarissa tai jääkaapissa. Puhtaus on a ja o. Puolukka

Varakkaammat henkilöt halveksuvat ja väheksyvät heikompiosaisia ja heidän kykyjään toimia tässä yhteiskunnassa. Vähättelyä

Palkat eivät yleensä ole pieniä, vain käteen jäävä osuus on. Jos käteen jää kaksi tonnia, kokonaiskustannukset työnantajalle ovat melkein viisi tonnia. Yrittäjä

Nimimerkille Ohikulkija. Mitä hittoa teet vesisateessa kyttäämässä lasten vesileikkejä? Oliko lapset liekaan kytketty sateeseen? Saapas

Kuri ja kasvatus ovat nykyajan vanhemmille täysin vieras käsite. Tästä syystä nuoret ovat ahdistuneita, ja suurimmalla osalla on mielenterveysongelmia. Eläimilläkin laumassa on aina johtaja. Tällöin muilla lauman jäsenillä on turvallinen olo. Roti

Nimimerkille Koulukoti. Päänsilitys on mennyt tosiaan liian pitkälle, jos kaikki eivät uskalla mennä kouluun väkivallan pelossa. Jonkun pitäisi asettaa lapsille rajat, ja jos vanhemmat eivät pysty, niin sitten joku ulkopuolinen taho. Koulukoti oli ennen vanhaan hyvä peloite. Rajoja ja rakkautta

Älkää hankkiko lapsia, kun ette osaa kasvattaa heitä. MOT

Ari Saukko: pienituloiset ovat itse äänestäneet oman hautansa äänestämällä perussuomalaisia. Kurja juttu

Venäjä tehnyt kilometrejä leveitä miinakenttiä, nyt se rajoittaa heitäkin etenemästä. Nyt Ukraina voi vähentää joukkoja näiltä alueilta ja keskittää hyökkäystä strategisesti tärkeään läpimurtoon ja sen ylläpitämiseen. Omaan nilkkaan

Poliisi voisi välillä tutkata liikennettä Vuohensaareen menevällä tiellä. Välillä autot ajavat kaksin ja jopa varmaan kolminkertaista nopeutta. Helppoa rahaa yhteiseen kassaan. Ylinopeus

Mitä on rasismi? Väriin, uskontoon ja rajoihin liittyvää alistamista. Määritelmä

Oletteko huomanneet, meillä on hieno seurakuntatalo. Hieno on

Onpa hieno kuva S-marketin kahvion seinällä! Myönteisesti yllättynyt