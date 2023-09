Tunnin junan melua torjutaan asuintaloissa täsmäiskuin: vahvistusta rakenteisiin, ikkunoita vaihtoon ja meluseiniä pihoille

Turun Tunnin Juna Oy aikoo torjua kaksoisraiteen aiheuttamaa melua täsmäiskuin ja kiinteistökohtaisin toimenpitein. Salon Hajalan ja Turun Kupittaan välille on suunniteltu sijoitettavaksi 68 meluestettä, joiden yhteenlaskettu pituus on 27 kilometriä. Lisäksi suunnitelmissa on 38 kiinteistökohtaista meluntorjuntatoimea. Mallia on otettu Ruotsista, jossa melun täsmätorjunta on jo vakiintunut käytäntö.

Salon ja Turun väliset meluvyöhykkeet on kartoitettu ja kiinteistöjä katselmoitu. Swecon meluasiantuntija Tuomo Pynnönen sanoo, että suunnitelmat laaditaan kiinteistökohtaisesti. Melusuojaukset kustantaa radan toteuttava yhtiö.

Kiinteistöillä voidaan esimerkiksi vahvistaa seinärakenteita ja parantaa julkisivun äänieristystä. Ikkunoita voidaan vaihtaa paremmin ääntä eristäviin ja korvausilmaventtiilejä ääntä vaimentaviin.

Pihojen oleskelualueille voidaan tehdä meluseinärakenteita tai erillisiä oleskelurakennelmia. Terasseja ja parvekkeita voidaan lasittaa.

Hajalan ja Kupittaan välille suunnitellun kaksoisraiteen junaliikenteen meluntorjunnan suunnitelmista kerrottiin tiistaina Teams-infotilaisuudessa. Verkkotilaisuudessa oli reilut 60 osallistujaa.

Lisäraide ja radan oikaisukohdat saattavat aiheuttaa junien ohiajon aikaista melua useille kiinteistöille. Ne kaikki pyritään suojaamaan Valtioneuvoston päätöksen mukaiselle tasolle. Asuinkiinteistöjen ohjearvot ovat päivisin 55 desibeliä ja öisin 50 desibeliä. Vapaa-ajan asuntojen vastaavat ohjearvot ovat 45 ja 40 desibeliä.

Meluntorjunnassa huomioidaan keskiäänitasot ja ohitusten aiheuttamat hetkelliset maksimitasot.

– Yöaikaisen ohjearvon ylittävä alue on laajempi kuin päiväaikaisen, Tuomo Pynnönen huomauttaa.

Ohi kulkeva juna aiheuttaa paikasta riippuen melua 10–30 sekunnin ajan. Melutaso riippuu kulkevien junien määrästä sekä niiden nopeudesta, tyypistä ja pituudesta.

Aamuseitsemän ja iltakymmenen välisenä aikana Hajalan ja Kupittaan väliä tulee kulkemaan arviolta 30 Intercity-junaa ja 14 Express- tai Pendolino-junaa. Iltakymmenestä aamuseitsemään junia kulkee yhteensä kymmenen. Lisäksi voi kulkea pari tavarajunaa.

Intercity-junien pituus on 152 metriä, Pendolinojen 320 metriä ja tavarajunien 500 metriä.

Melun etenemistä estävä rakennelma toimii tehokkaimmin, kun se sijaitsee lähellä rataa tai lähellä suojattavaa kohdetta. Meluesteen rakentaminen on kustannustehokkainta tiheään asutuilla alueilla, jolloin sama este suojaa useita asuinkiinteistöjä.

– Rautatiealueille kannattaa pystyttää meluesteitä, jos lähistöllä sijaitsevat asuinrakennukset ovat radan tasolla tai sitä alempana. Rata-alueelle pystytettävillä ei ole tehoa, jos asuinrakennukset sijaitsevat rataan nähden ylärinteessä tai yli sadan metrin etäisyydellä, Pynnönen toteaa.

Ratasuunnitelmien alustavia melukarttoja ja suunniteltuja suojaustoimenpiteitä pääsee tarkastelemaan Turun Tunnin Juna Oy:n karttajärjestelmässä (tunninjuna.sitowise.com). Palautetta ja kysymyksiä voi jättää kotisivujen kautta (tunninjuna.fi/anna-palautetta).

Turun Tunnin Juna Oy perustettiin joulukuussa 2020. Yhtiön tehtävänä on Espoo–Salo -oikoradan ja Salo–Turku -kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka. Yhtiön osakkaina ovat valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.