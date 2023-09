Turku aikoo rajoittaa salolaisen perheen Airbnb-toimintaa – Emilia Thomas ihmettelee, aikooko kaupunki kieltää kaiken lyhytaikaisen vuokrauksen

Turussa on kehkeytynyt kiista siitä, onko salolaisella perheellä oikeus käyttää kolmea omistamaansa turkulaisasuntoa lyhytaikaiseen vuokraukseen. Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunta tekee asiasta päätöksen tänä iltana torstaina.

Salolaisten Emilia ja Darby Thomasin perheellä on kolme asuntoa Turun Piispankatu 6:ssa sijaitsevassa vanhassa taloyhtiössä. Valvontajohtaja ehdottaa, että lautakunta velvoittaisi asuntoyhtiön lopettamaan rakennusluvan vastaisen huoneistojen käytön eli majoitustoiminnan näissä asunnoissa. Ehdotus ei saa Emilia Thomasilta ymmärrystä.

– Vuosi sitten ajattelimme kokeilla näiden asuntojen lyhytaikaista vuokrausta Airbnb-palvelun kautta. Se on meille keino pitää asunnot väliaikaisesti kunnossa ja kattaa niiden juoksevia kuluja. Ajatuksemme on vain ollut vuokrata asuntoja siihen asti, kun lapsemme muuttavat kotoa opiskelemaan. Tämä on täysin absurdi tilanne, hän huokaa.

Salolainen Thomasien perhe omistaa turkulaisesta taloyhtiöstä 15, 25 ja 39 neliön kokoiset asunnot. Emilia Thomasin mukaan ne on hankittu kolmilapsisen perheen omaan työ- ja harrastuskäyttöön sekä lasten tulevaan opiskelutarpeeseen.

– Ensimmäisen asunnon ostimme vuonna 2017, kun kävin Turussa töissä ja aina en jaksanut ajaa pitkien työpäivien jälkeen Saloon, hän kuvailee.

Tällä hetkellä perheellä on hyvin vähän käyttöä asunnoille, mutta tarve tulee lähivuosina lisääntymään. Sitä aikaa odotellessa asuntoja on tarjottu lyhytaikaiseen vuokraukseen Airbnb:n kautta. Vuokraustoiminta ei ole Thomasin mukaan ammattimaista, vaan perheen vapaa-ajalla toteuttamaa.

– Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole kielletty lyhytaikaista vuokrausta. Ja pitempiaikaista vuokrausta emme halua, koska olemme remontoineet asunnot lattiasta kattoon vanhaa kunnioittaen ja haluamme pitää ne joustavasti omassa käytössämme, hän korostaa.

Turun rakennusvalvonta otti asian käsittelyyn, kun kaksi taloyhtiön osakasta teki Thomasien asuntojen lyhytaikaisesta vuokrauksesta valituksen.

Kesäkuun lopussa rakennusvalvonta antoi Thomaseille kehotuksen, että majoitustoiminnan luonteinen vuokraus pitäisi asunnoissa lopettaa. Tämän jälkeen Thomasit pyysivät asian saattamista rakennus- ja lupalautakunnan käsiteltäväksi.

Turun rakennusvalvonnan mukaan Piispankatu 6:n rakennukset on määritelty asemakaavassa asuinrakennuksiksi, ja niiden rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus on asuminen. Sellaisissa rakennuksissa tapahtuva toiminta ei saa olla pääsääntöisesti majoitustoimintaa.

Kaupunki vetoaa Rakentamisen Topten -käytäntöihin, joissa luetellaan tunnusmerkkejä siitä, milloin huoneiston pääkäyttötarkoitus on majoitustoiminta. Kaupungin mukaan Thomasien omistamien huoneistojen toiminta täyttää useat näistä tunnusmerkeistä. Tällaisia ovat muun muassa se, että huoneisto on kalustettu ja majoittumista tarjotaan ensisijaisesti vain lyhyeksi ajaksi.

Kaupungin mukaan tilanne voidaan korjata joko lopettamalla majoitustoiminta kyseisissä asunnoissa kokonaan tai vähentämällä majoitustoimintaa niin, että huoneiston pääkäyttötarkoitus vastaa jälleen asumista. Yksi vaihtoehto on myös, että taloyhtiö hakee huoneistoille käyttötarkoituksen muutosta asumisesta majoitustoimintaan.​

Emilia Thomasin mielestä tässä ollaan nyt tekemässä rajanvetoa, jonka pitäisi koskea kaikkia muitakin Airbnb:n kautta asuntoja vuokraavia eikä vain heidän perhettään.

– Mielestämme rakennusvalvonnan syytökset ja uhkasakot on kohdistettu täysin väärin, epäoikeudenmukaisesti ja kohtuuttomasti meidän perhettä ja omaisuutta kohtaan, hän kirjoittaa vastineessaan.

Thomas muistuttaa, että Turun kaupungissa on Airbnb:llä yli 700 lyhytaikaiseen vuokraukseen tarjolla olevaa asuntoa. Hän huomauttaa, että Rakentamisen Topten -käytännön ohjeessa luetellut majoitustoimintaan viittaavat tunnusmerkit toteutuvat ainakin osittain jokaisessa niissä.

– Onko Turun kaupungin tarkoitus kieltää kaikki lyhytaikainen vuokraus? Ja onko tämä asia, johon kaupunkien rakennusvalvonnat jatkossa käyttävät resurssejaan yksittäisten valitusten perusteella? Tuleeko valituksesta ja Topten-käytännöistä reitti Airbnb-vuokrauksen kieltämiseen? hän kysyy.

– Tähän pitäisi luoda kunnon pelisäännöt, sillä Airbnb-majoittuminen on lisääntymässä ympäri maailmaa. Emme kai me halua jäädä pois tästä kehityksestä, Thomas jatkaa.

Häntä hämmentää myös kaupungin esittämä vaihtoehto vähentää huoneiston majoitustoimintaa niin, että pääkäyttötarkoitus vastaa asumista. Paljonko siis vuokrayöpymisiä saisi olla, että huoneiston pääkäyttötarkoitus ei vielä olisi majoitustoiminta?

– Kuinka Turun kaupunki määrittää tämän? Thomas kysyy.