Somerolla on uusia kavallusepäilyjä – taloyhtiöillä on vaikeuksia saada tilitoimistosta omia papereitaan, 33 asunto-osakeyhtiötä on irtisanonut sopimuksensa

Somerolaisilla asunto-osakeyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada omia papereitaan ulos kavalluksista epäillystä tilitoimistosta. Asunto Oy Antintie 3:n hallituksen puheenjohtaja Joonas Koskinen kertoo, että hänelle ei luovutettu torstaiaamuna aineistoa, kun hän meni sitä paikan päälle pyytämään.

– Minua pyydettiin varaamaan aika, jotta voin saada aineiston. Siinä vedottiin kaikkiin mahdollisiin syihin, miksi aineistoa ei voida luovuttaa, Koskinen huomauttaa.

Antintie 3:n hallituksen varajäsen Pia Pihlajaniemi otti yhteyttä isännöintialan hyvin tuntevaan asiantuntijaan.

– Asiantuntija totesi, että kirjanpito on taloyhtiölle kuuluvaa aineistoa, joka pitää antaa.

Myös Koskinen selvitteli asiaa eri tahojen kanssa ja lähti sitten uudestaan liikkeelle.

– Sain aineiston, kun uhkasin poliisilla. Paperit olivat hyllyssä mapeissa ja niiden antamiseen meni noin viisi minuuttia. En ymmärrä ollenkaan, miksi olisi pitänyt varata aika. Toimisto on kaiken lisäksi perjantaina kiinni, Koskinen sanoo.

Myös Asunto Oy Someron Rantakaislalla oli hankaluuksia kirjanpidon saannin kanssa maanantaina.

– Meille huudettiin ensin, että aineistoa ei tarvitse antaa. Tiukkasävyisen keskustelun jälkeen paperit saatiin. Sähköisiä laskuja meiltä puuttuu edelleen, Rantakaislan hallituksen puheenjohtaja Jari Pusa huomauttaa.

Somerolla on tullut tietoon myös kaksi uutta kavallusepäilyä. Epäillyt kavallukset alun perin löytänyt lakimies Juho Eloranta kertoo, että tilitoimisto on siirtänyt toukokuussa asunto-osakeyhtiön tililtä omalle tililleen 1 200 euroa. Taloyhtiö ei halua nimeään julkisuuteen.

– Tilisiirron viestiksi on laitettu pelkkä *, Eloranta huomauttaa.

Toisen epäillyn kavalluksen löysi asunto-osakeyhtiön puheenjohtaja käydessään läpi taloyhtiön tiliotteita ja laskuja. Hän haluaa puhua löydöstä toistaiseksi nimettömänä.

– Taloyhtiön tililtä on maksettu elokuussa 2 200 euron Lounean lasku. Lasku ei ollut meidän, tämän on vahvistanut myös Lounea laskun viitetiedon perusteella.

Eloranta muistaa, että tilitoimistosta katkesi samana päivänä nettiyhteys, kun Lounean lasku on maksettu.

– Tilitoimiston omistaja soitti yhden puhelun, ja pian nettiyhteydet palasivat, Eloranta kertoo.

Lounean laskun löytäneellä puheenjohtajalla on viesti kaikille taloyhtiöille, joiden isännöintiä kavalluksista epäilty tilitoimisto on hoitanut.

– Kaikki laskut ja tiliotteet pitää käydä todella tarkasti läpi, hän korostaa.

Salon Seudun Sanomat on kertonut aiemmin kolmea asunto-osakeyhtiötä koskevista kavallusepäilyistä, joissa yhtiöiden tililtä on siirretty rahaa tilitoimiston tilille. Yhdessä siirrossa raha meni yhdistykselle, jonka kanssa taloyhtiöllä ei ollut mitään tekemistä. Yksittäiset summat ovat vaihdelleet 15 000 eurosta 1 500 euroon.

Juho Eloranta huomauttaa, että 33 asunto-osakeyhtiötä on irtisanonut tähän mennessä isännöintisopimuksensa väärinkäytöksistä epäillyn tilitoimiston kanssa. Eloranta työskenteli itse maanantaihin asti toimistossa, joka on hoitanut 45 taloyhtiön isännöintiä.

Rantakaisla irtisanoi isännöintisopimuksensa jo viime viikolla. Antintie 3 suunnittelee sopimuksen purkamista. Joonas Koskinen kertoo saaneensa isännöintitoimistosta tiedon, jonka mukaan isännöintisopimuksella on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

– Samaa sanottiin myös meille, Pusa toteaa.

Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen alueen toiminnanjohtaja Juuso Kallio huomauttaa, että normaali irtisanomisaika ei päde vakavissa kavallusepäilyissä.

– Yleisten sopimusehtojen mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli on törkeästi laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai on muutoin tehtäviä hoitaessaan menetellyt erittäin moitittavalla tavalla, Kallio huomauttaa.

Kallio sanoo, että isännöintiyrityksen tulisi pystyä osoittamaan taloyhtiöille esiin nousseet väärinkäytösepäilyt aiheettomiksi, jos se vetoaa irtisanomisaikaan.

Kallio korostaa, että asunto-osakeyhtiöillä on juridinen oikeus saada sitä koskeva aineisto haltuunsa tai nähtäväksi.

– Riippuu vähän aineistosta, milloin tämän antamisen tai näyttämisen pitää tapahtua, mutta ainakin mapeissa oleva aineisto on helposti heti saatavilla. Jos taustalla on epäilykset kavalluksista ja petoksista, aineiston luovutus pitäisi tehdä hyvinkin helpoksi.

Jari Pusa on yrittänyt viime päivinä hoitaa asunto-osakeyhtiön laskutusasioita ajan tasalle isännöitsijän vaihdoksen takia, mutta kaupparekisterin väärät tiedot ovat tuoneet mutkia matkaan. Kaupparekisterissä Pusaa ei ole merkitty hallituksen puheenjohtajaksi, vaikka hän on hoitanut tehtävää jo vuodesta 2020.

– Esimerkiksi vakuutusyhtiön kanssa asioiden hoito katkesi siihen, että kaupparekisterissä on väärät tiedot. Kutsumme nyt nopeasti yhtiökokouksen koolle ja kirjaamme henkilövalinnat uudelleen, jotta saamme asiat hoidettua, Pusa sanoo.

Kallio muistuttaa, että normaali 14 vuorokauden aika kutsua yhtiökokous koolle ei ole sitova.

– Kaikkien asukkaiden suostumuksella yhtiökokous voidaan pitää vaikka samana päivänä.

Salon Seudun Sanomat on tavoittanut useampaan kertaan kavalluksista ja petoksista epäillyn isännöitsijän, mutta hän ei ole halunnut kommentoida julkisuuteen tulleita epäilyjä lehdessä.

Hallituksen pitää toimia välittömästi

Monet somerolaiset asunto-osakeyhtiöt irtisanoivat jo viime viikolla isännöintisopimuksensa Somerolla toimivan tilitoimiston kanssa. Taloyhtiöiden hallitukset kokoontuivat nopeasti sen jälkeen, kun Juho Eloranta oli ilmoittanut niille mahdollista kavalluksista. Samalla hallitukset päättivät poistaa kavalluksista epäillyltä isännöitsijältä oikeuden käyttää taloyhtiöiden tilejä.

Kiinteistöliiton Varsinais-Suomen alueen toiminnanjohtaja Juuso Kallio sanoo, että vakavissa epäilyissä tulee toimia nopeasti.

– Tällaiseen tapaukseen löytyy ohjeet myös Kiinteistöliiton nettosivuilta. Väärinkäytöksestä epäillyltä tulee poistaa taloyhtiön edustusoikeus ja tilinkäyttöoikeudet viivytyksettä. Käytännössä tämä edellyttää nimenomaan hallitukselta isännöitsijän erottamista koskevan päätöksen tekemistä ja päätöstä tilinkäyttövaltuuksien poistamisesta, Kallio toteaa.

Kallio muistuttaa, että tiedot isännöitsijän muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä myös kaupparekisteriin.

Kiinteistöliitossa on seurattu tiiviisti Somerolla esiin nousseita isännöintialan kavallus- ja petosepäilyjä. Liitto on myös reagoinut, sillä se järjestää ensi kuussa Somerolla koulutustilaisuuden asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Taloyhtiön hallituksen tehtäviä ja vastuuta koskeva avoin koulutustilaisuus pidetään Someron Seurahuoneella 4. lokakuuta kello 17.30–19.30.