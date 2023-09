Pääkirjoitus: Ukraina tarvitsee pakolaisensa takaisin – Suomen etu on, että nämä eivät lähde

Salo on pärjännyt hyvin kilpailussa ukrainalaisista uusasukkaista. Kilpailuksi sitä voi hyvällä syyllä kutsuakin, sillä muuttajista on pulaa lähes joka puolella Suomea. Koko maassa vain kymmenen kaupunkia on houkutellut ukrainalaisia asukkaikseen Saloa enemmän.

Kaikkiaan 215 ukrainalaista on valinnut Salon uudeksi kotikunnakseen heinäkuun loppuun mennessä (SSS 18.9.). Luku on aivan ratkaiseva, sillä ilman ukrainalaisia kaupungin väkiluku jatkaisi pienenemistään.

Salon väestökehitys on vuoden alusta elokuuhun 159 henkeä plussalla. Heinäkuussa väkiluku ylitti 51 000 asukasta. Alle oli pudottu tammikuussa.

Somerolla ukrainalaisten rooli näkyy vielä selvemmin. Elokuun tilastojen mukaan Somerolla asuu 8 480 ihmistä, mikä on 50 asukasta enemmän kuin vuoden alussa. Tänä vuonna lähes sata ukrainalaista on rekisteröitynyt somerolaisiksi.

Nihkeiden kasvulukujen taustalla on tietenkin Suomen matala syntyvyys. Salolaisperheissä kuollaan useammin kuin synnytään. Niinpä maahanmuutto on ratkaisevassa asemassa. Siksi Ukrainan ahdinko ollut Suomen onni.

Ukrainalaisten tulo sellaista maahanmuuttoa, joka herättää yleisesti melko vähän vastarintaa. Se on ilmeinen tosiasia, että tulijoiden ihonväri ja etninen tausta vaikuttavat asenteisiin.

Suuri osa ukrainalaisista on parhaassa työiässä ja moni on tuonut lapsensakin turvaan sodan jaloista. He siis korjaavat demogfrafista väärentymää vielä pitkään. Integroituminen on sujunut ilmeisen hyvin.

Salossa on siis syytä pitää huolta, että asuntoja löytyy tarvitsijoille. Tarvittaessa niitä voi rakentaa vaikka lisää. Suhdanne on siihen juuri nyt otollinen.

Asiassa on vain mutta, ja se on moraalinen. Ukrainan sota loppuu, tai ainakin jäätyy joskus ja silloin maa tarvitsee kaiken kynnelle kykenevän voiman jälleenrakennukseen. Jos hyvin sujunut kotoutuminen katkeaa vanhan kotimaan kutsuun, siihen saakka tehdyt panostukset valuvat hukkaan.

Ei olisi oikein toivoa, että ukrainalaiset jäävät tänne pysyvästi. Mutta se olisi Suomen kansallinen etu. Kävi miten vain, jäämis- tai lähtemispäätöksen tekevää ei voi arvostella. Ratkaisu on vaikein heille itselleen.