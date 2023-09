Ukraina teki ilmaiskun telakalle Venäjän miehittämällä Krimillä – telakalla tulipalo

Ukraina on tehnyt suuren ilmaiskun Krimin Sevastopoliin telakalle, jota Venäjä on käyttänyt sotalaivojensa kunnostamiseen ja korjaamiseen. Ukrainan menestyksekkääksi kuvailema isku aiheutti telakalla suuren tulipalon.

Venäjän puolustusministeriön mukaan viimeöisessä iskussa vahingoittui kaksi korjattavana ollutta laivaa, kun risteilyohjukset osuivat niihin.

Ministeriö sanoi Ukrainan ampuneen yhteensä 10 risteilyohjusta, joista Venäjän ilmapuolustus ministeriön mukaan ampui alas valtaosan. Venäjän asettaman Sevastopolin kuvernöörin mukaan 24 ihmistä haavoittui.

Ukrainan mukaan iskussa vahingoittui Venäjän maihinnousulaiva sekä sukellusvene, mutta se itse ei ole kommentoinut sitä, millä kalustolla isku toteutettiin.

Ukrainan ilmavoimien komentaja Mykola Oleshtshuk julkaisi kuvan tulipatsaasta sosiaalisessa mediassa ja sanoi ”Venäjän yhä toipuvan iskusta”.

Venäjä on miehittänyt Krimin niemimaata vuodesta 2014 lähtien, ja Ukraina on viime aikoina hyökännyt sinne useasti heikentääkseen Venäjän iskukykyä Mustallamerellä.

Myös Venäjä iskenyt satamiin

Venäjä puolestaan jatkoi yöllisiä iskujaan Odessan satamainfrastruktuuriin aiheuttaen tuhoja ja loukkaantumisia, kertovat Ukrainan viranomaiset. Iskuja tehtiin heidän mukaansa viime yönä myös Sumyn alueelle.

Ukrainalaissivusto Kyiv Independentin mukaan Venäjä ampui Etelä-Ukrainan satamiin yhteensä 44 iranilaisvalmisteista lennokkia yli neljän tunnin ajan yön aikana. Ukrainan onnistui ampua alas 32 lennokeista, maan ilmavoimat kertoi tiedotteessa Telegram-viestipalvelussa.

Iskut aiheuttivat Tonavan rannan Izmajilin satamassa tulipalon, jossa paikalliskuvernööri Oleh Kiperin mukaan loukkaantui siviilejä. Tulipalo saatiin kuitenkin sammutettua nopeasti, hän kertoi.

Guardianin mukaan iskuissa haavoittui yhteensä seitsemän ihmistä.

Izmajilin satama Tonavan varrella on ollut tärkein ukrainalaisen viljan kuljetusreitti Romanian kautta sen jälkeen, kun Venäjä yksipuolisesti vetäytyi heinäkuussa Mustanmeren viljasopimuksesta. Sopimus oli taannut siviilialusten turvallisuuden Mustallamerellä ja mahdollistanut ukrainalaisten viljatuotteiden viennin sodankin aikana.

Romania tuomitsi tänään iskut Izmajilin satamaan, joka sijaitsee aivan Nato-maan rajan tuntumassa. Iskun jälkeen myös Romanian puolelta on löytynyt lennokin kappaleita muistuttavia jäänteitä, kertoi Guardian.

ISW: Pientä edistymistä Ukrainan vastahyökkäyksessä

Samaan aikaan taistelut Itä-Ukrainassa ovat jatkuneet. Ukraina on sen sotilasjohdon mukaan onnistunut vastahyökkäyksessään etenemään ”osittain” Bahmutin suunnalla, noin kuusi kilometriä kaupungista etelään.

Myös tuoreimman Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon raportin mukaan vastahyökkäys on edennyt hivenen verran Bahmutin ja Robotynen eteläpuolella.

Ukrainan läpimurron pelossa Venäjän joukot ovat joutuneet vetämään alueelle lisäjoukkoja kaukaa Venäjältä asti, Ukrainan asevoimat ovat sanoneet ISW:n mukaan.

Taistelut ovat käyneet kiivaina myös Donetskin ja Zaporizhzhjan alueilla. Viimeisen vuorokauden aikana kolme ihmistä kuoli Venäjän tulituksessa Donetskin alueella, Ukrainan asevoimat kertoi aamulla Guardianin mukaan.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Ayla Albayrak