Ulkoministeriön ylitarkastajaa syytetään virkarikoksista – ministeriön mukaan teki luvatta sopimuksia, joista arvioitiin koituvan 130 000 euron ylimääräiset kustannukset

Ulkoministeriön ylitarkastajana työskennellyttä miestä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa virkarikoksista.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan mies tilasi toissa vuonna ulkoministeriön nimissä suunnittelu- ja materiaalipalveluja, jotka eivät kuuluneet mihinkään ministeriön hankkeeseen. Syyttäjän mukaan oikeudettomien tilausten rahamäärä on ollut huomattava.

– (Syytetty) on tilannut ulkoministeriön nimissä suunnittelu- ja materiaalipalveluja ilman niille osoitettua määrärahaa sekä ilman tilausvaltuutusta, hyväksymisoikeutta, kirjallista hankintapäätöstä ja kirjallista sopimusta, haastehakemuksessa sanotaan.

67-vuotiasta miestä syytetään myös toisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan mies on säilyttänyt toissa vuonna kotonaan huomattavan määrän ulkoministeriön tietoaineistoa, vaikka syytetyllä ei ole ollut aineiston kotona säilyttämiselle viranhoitoon liittyvää tarvetta.

Latasi salaista aineistoa

Haastehakemuksen mukaan mies säilytti kotonaan yhtä ulkoministeriön toisen turvallisuusluokan ja 16:ta kolmannen turvallisuusluokan asiakirjaa. Syyttäjän mukaan toisen ja kolmannen turvallisuusluokan mukaisten asiakirjojen käsittely kotona ei ole sallittua. Toiseen turvallisuusluokkaan kuuluvat paperiasiakirjat on säilytettävä turva-alueella.

Suurin osa miehellä olleista asiakirjoista kuului syyttäjän mukaan neljänteen turvallisuusluokkaan.

Lisäksi mies on syyttäjän mukaan kirjautunut oikeudettomasti ulkoasiainhallinnon käytössä olevaan järjestelmään ja ladannut sekä selannut salassa pidettävää aineistoa. Haastehakemuksesta on salattu tarkemmat tiedot siitä, millaisesta aineistosta on kyse.

Syyttäjä vaatii miehelle virkarikoksista ehdollista vankeusrangaistusta.

STT ei ole saanut syytetyn oikeudelle toimittamaa kirjallista vastausta, josta ilmenisi hänen kantansa syytteisiin.

Mies valitti irtisanomisestaan

Ulkoministeriö irtisanoi miehen virkasuhteen syyskuussa 2021 kuukauden irtisanomisajalla.

Mies pidätettiin virantoimituksesta välittömästi. Ministeriön päätöksessä todetaan, että miehen virkasuhteen irtisanomisen perusteena olevat teot ja laiminlyönnit osoittavat miehen siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta voida jatkaa.

Ministeriön mukaan mies on esimiehilleen kertomatta tehnyt yritysten kanssa sopimuksia, joiden tekemiseen hänellä ei ole ollut toimivaltaa ja jotka eivät ole liittyneet ministeriössä asianmukaisesti päätettyihin rakennus- tai korjaushankkeisiin.

Ulkoministeriö arvioi tuolloin, että sopimukset voivat aiheuttaa ulkoministeriölle jopa 130 000 euron ylimääräiset budjetoimattomat kustannukset.

Ulkoministeriön asiakirjan perusteella mies on myöntänyt virheellisen toiminnan ainakin osittain ministeriön sisäisessä kuulemistilaisuudessa.

Mies on valittanut irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen, jossa asia on yhä vireillä.

Miehen virkarikossyytteistä kertoi aiemmin MTV:n uutiset.

Johanna Latvala