USA:n ulkoministeri ja Tanskan pääministeri vierailevat Kiovassa, USA:lta odotetaan lupausta massiivisesta uudesta tukipaketista

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vierailee Kiovassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Blinkenin on ulkoministeriön mukaan määrä ilmoittaa uudesta, miljardien dollarien arvoisesta tukipaketista Ukrainalle.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia Blinkenistä Ukrainassa hyvin tunnetun räjähdekoira Patronin kanssa.

Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vierailee Ukrainassa. Frederiksen piti puheen maan parlamentille.

Frederiksen sanoi puheessaan, että on vierailunsa aikana nähnyt paikkoja, joissa sotarikoksia on tehty. Hänen mukaansa ne edustavat järjettömyyttä, jota on vaikea pukea sanoiksi.

– Mutta meidän on puettava se sanoiksi, koska siitä tästä sodassa on kyse. Siitä, että tuhannet viattomat ukrainalaiset ovat menettäneet henkensä.

Tanska lupasi viime kuussa antaa Ukrainalle sen kipeästi kaipaamia F-16 -hävittäjiä. Tanska toimittaa maalle yhteensä 19 hävittäjää.

Ministereiden vierailun vastaisena yönä Venäjä ampui useita ohjuksia muun muassa pääkaupunki Kiovaan, kertoo ukrainalaismedia.

Ukrainan mukaan se onnistui torjumaan kaikki Kiovaan kohdistetut iskut.