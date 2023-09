USA:n ulkoministeri vierailee Kiovassa, odotetaan ilmoittavan uudesta miljardipaketista – maan puolustusministeriö kertoi jo 175 miljoonan aseapupaketista

Yhdysvaltain puolustusministeriö on ilmoittanut uudesta Ukrainalle annettavasta 175 miljoonan dollarin asepaketista.

Pakettiin kuuluu köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia, joita on tarkoitus käyttää Abrams-taistelupanssarivaunuissa. Lisäksi paketti sisältää muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia sekä ammuksia Himars-raketinheitinjärjestelmiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti keskiviikkona, että hänen maallaan on edessään erittäin koetteleva talvi. Hän esitti arvionsa Yhdysvaltain ulkoministerille Antony Blinkenille, jonka hän tapasi Kiovassa.

– Edessä on vaikea talvi. Mutta olemme iloisia, ettemme ole yksin. Me selviämme siitä yhdessä kumppaniemme kanssa, Zelenskyi sanoi.

Tapaamisessa Zelenskyi myös kiitti Yhdysvaltoja siitä, kuinka maa on avustanut Ukrainaa energiansaannin kanssa. Venäjä on kohdistanut järjestelmällisesti iskujaan Ukrainan energiantuotantoon.

Blinken puolestaan kuvaili Ukrainan saavuttaneen erittäin rohkaisevaa edistystä vastahyökkäyksessään.

– Näemme tärkeän edistyksen, jota vastahyökkäyksessä nyt tehdään ja se on erittäin, erittäin rohkaisevaa, Blinken kuvaili ja sanoi maansa jatkavan kulkemista rinta rinnan Ukrainan kanssa.

Blinken tapaa myös ministereitä

Blinken saapui keskiviikkona yllättäen vierailulle Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, ja sosiaalisessa mediassa levisi muun muassa kuvia Blinkenistä Ukrainassa hyvin tunnetun räjähdekoira Patronin kanssa.

Ukrainassa Blinkenin on määrä tavata Zelenskyin lisäksi myös Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal ja ulkoministeri Dmytro Kuleba. Ulkoministeriön mukaan tapaamisissa keskusteltaneen Ukrainan meneillään olevasta vastahyökkäyksestä sekä edessä olevista jälleenrakennustoimista. Ministeri käsittelee Ukrainan energia-, turvallisuus- ja humanitaarisia tarpeita sekä antaa ilmoituksia siitä, kuinka Yhdysvallat voi jatkaa Ukrainan tukemista näillä alueilla.

Blinkenin on määrä myös ilmoittaa uudesta, yli miljardin dollarin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan ulkoministeriön virkamies kertoi Blinkenin mukana matkaaville toimittajille, että apupaketin on määrä sisältää taloudellista ja humanitaarista tukea.

Lisäksi Yhdysvallat jatkaa virkamiehen mukaan Ukrainan avustamista aseellisesti tämän vastahyökkäyksessä. Suomen aikaa iltayhdeksän jälkeen oli vielä epäselvää, onko tiedossa myös muuta aseapua Yhdysvaltain puolustusministeriön jo ilmoittaman aseapupaketin lisäksi.

Frederiksen: Sotarikokset edustavat järjettömyyttä

Ukrainassa on vieraillut myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, joka piti puheen maan parlamentille.

Frederiksen sanoi nähneensä vierailunsa aikana paikkoja, joissa sotarikoksia on tehty. Hänen mukaansa ne edustavat järjettömyyttä, jota on vaikea pukea sanoiksi.

– Mutta meidän on puettava se sanoiksi, koska siitä tästä sodassa on kyse. Siitä, että tuhannet viattomat ukrainalaiset ovat menettäneet henkensä.

Tanska lupasi viime kuussa antaa Ukrainalle sen kipeästi kaipaamia F-16-hävittäjiä. Tanska toimittaa maalle yhteensä 19 hävittäjää.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedotteen mukaan Blinken kiitti Frederikseniä keskiviikkona muun muassa Tanskan päätöksestä toimittaa Ukrainalle F-16-hävittäjiä.

”Taistelunne on myös meidän”

Ukrainan presidentti Zelenskyi kiitti niin ikään Frederikseniä Tanskan tuesta.

– Arvostan suuresti maidemme välistä suhdetta, Zelenskyi sanoi ja mainitsi muun muassa yhteistyön ukrainalaisten F-16-lentäjien koulutuksessa sekä miinojen raivauksessa Ukrainassa.

– Kaikki, mistä sovimme, toteutuu täysin, hän lisäsi.

Zelenskyi ja Frederiksen tapasivat keskiviikkona iltapäivällä ja keskustelivat yhteistyön jatkamisesta, mukaan lukien Ukrainan kaipaamasta miinanraivauskalustosta sekä energiayhteistyöstä.

Frederiksen sanoi tiedotustilaisuudessa, että hänen maansa on valmis tekemään paljon enemmänkin.

– Teidän taistelunne vapauden puolesta on myös meidän, Frederiksen sanoi ja alleviivasi sodan johtavan kuolemiin joka päivä.