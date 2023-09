Uusi kahden viikon hoitotakuu astuu voimaan tänään

Kiireettömän hoidon hoitotakuun määräaika kiristyy tänään kahteen viikkoon. Hoitotakuu koskee perusterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa ja mielenterveyspalveluita.

Suun terveydenhuollon hoitotakuun määräaika muuttuu kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat ovat sanoneet, etteivät usko hoitotakuun toteutuvan joka puolella maata.

THL:n johtava tutkija, dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen sanoi viikko sitten, että hyvinvointialueilla on erilaiset mahdollisuudet toteuttaa hoitoonpääsyä.

– Alueiden erot liittyvät todennäköisesti ennen kaikkea henkilöstön saatavuuden kysymyksiin, Tynkkynen kommentoi.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä on kuitenkin vakuutettu, että kahden viikon hoitotakuu on saavutettavissa.

– Lähtökohta on tietysti se, että kun laki on hyväksytty, ja se on voimassa, se on realistinen, ministeriön lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen sanoi viikko sitten.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää molempien asiantuntijoiden mukaan yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä.

