Uusi sähköpotkulautafirma luisteli Salon markkinoille: konkariyrityksen laudan voi napata alle jo tänään

Toukokuussa norjalainen Swup kahmaisi itselleen Salon sähköpotkulautamarkkinat. Jo nyt se sai merkittävän kilpailijan: isompi ja vanhempi yritys, saksalainen Tier toi tänään keskiviikkona omat sähköpotkulautansa Saloon.

Aluksi Tierin sähköpotkulautoja voi käyttää Ylhäisiltä Meriniittyyn ja Ollikkalaan ulottuvalla alueella. Lautoja on parisensataa, kertoo Suomen yhdyskuntasuhdevastaava Juho Lindgren Tieriltä.

– Lähdetään näillä nyt liikkeelle, seurataan tarvetta ja tehdään sitten muutoksia.

Sähköpotkulautoja on voinut Salossa napata alle vuodesta 2020, kun salolainen Kulkupeli & Perävaunu ryhtyi vuokraamaan niitä. Yrityksen yhteistyö yhdysvaltalaisen yhteistyökumppani Birdin kanssa kuitenkin kariutui, ja Swup tuli tilalle.

Lindgren on varma, että sekä Tier että Swup löytävät nyt tarpeeksi asiakkaita.

– Ihan varmasti riittää markkinoita Salossa. Nämä ovat uusi kulkumuoto, ja yhä useammat ryhtyvät käyttämään niitä.

Hänen mukaansa Tier erottuu kilpailijoistaan sillä, että kokemuksia on kerätty maailmalla yli viidestäsadasta erikokoisesta kaupungista ja kantapään opetukset on jo saatu.

– Teemme tarkkaan myös alkukartoitukset, mikä on fiksuinta missäkin paikassa.

Jos sähköpotkulaudoilla on huristanut aiemmin, Tierin lautojen pitäisi olla helppoa ottaa käyttöön. Älylaitteelle ladataan Tierin sovellus, jonne syötetään maksutiedot ja jolla luetaan laudan QR-koodi.

Sähköpotkulautojen GPS-signaalien avulla Tier säätelee sitä, että niitä ei pysäköidä tiettyihin epätoivottuihin paikkoihin ja nopeudet pysyvät toivotuilla tieosuuksilla maltillisina.

Talvi on tulossa vastaan ja laudat joutuvat pian talviunille, mutta Juho Lindgrenin mielestä ajankohta oli hyvä lanseerata yhtiön sähköpotkulaudat Saloon. Alussa joka tapauksessa vasta haetaan parhainta toimintatapaa paikkakunnalla.

Tier toimii 31 maassa Euroopassa ja Lähi-idässä. Suomessa Salo on nyt 19. paikkakunta, josta löytyy Tierin sähköpotkulautoja.

– Katselimme alkukesällä, mihin kaupunkeihin haluaisimme laajentaa, ja Salo nousi silloin heti kärkikastiin.

Vaikka Tier on vanhimpia alan yrityksiä, se on silti nuori: se perustettiin vuonna 2018, ja Suomeen se tuli seuraavana vuotena. Turussa Tier on operoinut vuodesta 2020.