Uutissuomalaisen gallup: Yhä useampi arvioi rasismin merkittäväksi ongelmaksi

Enemmistö suomalaisista pitää rasismia merkittävänä ongelmana, ilmenee Uutissuomalaisen USU-gallupista.

Kyselystä ilmenee, että 20 prosenttia on täysin samaa mieltä ja 37 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Rasismi on mielestäni merkittävä ongelma Suomessa”. Jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa on 23 prosenttia ja täysin eri mieltä 13 prosenttia vastaajista.

Kun sama väite esitettiin vastaavassa kyselyssä vuonna 2020, oli täysin samaa mieltä sen kanssa 10 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 41 prosenttia vastaajista.

Kysymys rasismista näyttää jakavan suomalaisia erityisesti puoluekannan mukaan. Kyselyssä perussuomalaisten kannattajista yli 80 prosenttia on jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että rasismi olisi Suomessa ongelma. Vastakkaista mieltä taas ovat erityisesti vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajat.

Uutissuomalainen kertoo, että vuoden 2020 jälkeen puoluekannan mukaiset erot ovat voimistuneet entisestään. Kyselyn perusteella perussuomalaisten kannattajista entistä harvempi pitää rasismia ongelmana, mutta muiden suurimpien puolueiden kannattajien keskuudessa rasismi nähdään ongelmana entistä yleisemmin.

USU-gallupin toteutti Tietoykkönen, ja siihen vastasi tuhat suomalaista elokuun 22. päivän ja syyskuun 3. päivän välisenä aikana. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.