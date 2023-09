Varhaan ei ole tulossa isoja muutosneuvotteluja – valtuustossa haluttiin aikaa talouden tasapainottamiselle

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ei ole tulossa laajoja muutosneuvotteluja talouden tasapainottamiseksi, lupaa hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen .

– Neuvotteluja tulee kuitenkin tarpeen mukaan ala- ja tapauskohtaisesti, hän arvioi maanantaina hyvinvointialueen valtuuston kokouksessa.

Muutosneuvotteluja on käyty tai käynnissä useilla hyvinvointialueilla. Taustalla on se, että alueiden talous on pahasti alijäämäinen. Lähinnä valtiolta tuleva rahoitus ei riitä kattamaan menoja.

Varhassa on noin 23 000 työntekijää.

Varhan tämän vuoden budjetti laadittiin valmiiksi 56 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Nyt näyttää siltä, että alijäämää kertyy kaksinkertainen määrä, 115 miljoonaa euroa.

Lain mukaan hyvinvointialueen on katettava alijäämä seuraavien kahden vuoden aikana. Varhan budjetti on noin kaksi miljardia euroa.

– Kahden prosentin leikkaus vuosittain on vaikeaa, mutta se on mahdollista, sanoi Martikainen.

Tänä vuonna tilanne on kuitenkin sellainen, että Varha joutuu Martikaisen mukaan ottamaan lyhytaikaista lainaa palkkojen maksuun.

Varhan hallitus käsittelee tänään Martikaisen esitystä alijäämän kattamiseksi. Toimenpiteitä ovat muun muassa vuokratyövoiman käytön vähentäminen, henkilöstön poissaolojen vähentäminen sekä henkilöstömitoitusten tarkistaminen vain lakisääteiselle tasolle. Hallintohenkilöstön tehtäviä tarkistamalla varmistetaan, että henkilöstöä käytetään tehokkaasti.

Lähetekäytäntöjä yhdenmukaistetaan ja tarpeettomia lähetteitä vähennetään. Ostopalvelut eivät saa kallistua enempää kuin mitä valtion määrittelemä indeksi sallii.

– Toimenpiteiden vaikutus on hankalasti arvioitavissa, mutta kulujen kasvu täytyy pysäyttää, sanoi Martikainen.

Varhan valtuuston kokouksessa viritettiin kapinaa sitä vastaan, millä aikataululla talous on tasapainotettava. Lain mukaan alijäämä on katettava kahdessa vuodessa.

Valtuutettu Annika Saarikko (kesk.) sanoi, että aikajänne on mahdoton. Hän viittasi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtajan Timo Aronkydön haastatteluun Helsingin Sanomissa. Aronkytö kertoi, että hänen alueellaan toimintaa kehitetään niin, että vaikutukset näkyvä vasta vuosien päästä.

Saarikko kysyi, aikooko Varha ottaa kahden vuoden tasapainotusvaatimuksen lähtökohdaksi. Lain mukaan alijäämä on katettava kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Vuoden 2023 alijäämä on katettava viimeistään vuonna 2026.

– Uskon, että säästöt ovat tehtävissä, mutta pitää saada järkeistystä siihen, millä tahdilla pitää tasapainottaa. Päämäärästä ei pidä luopua, mutta mikä on aikataulu?

Saarikko oli valtiovarainministerinä Sanna Marinin (sd.) hallituksessa, jonka esityksen mukaan sote-uudistus toteutettiin.

– Jos hyvinvointialueen alku mokataan säästöprojektilla, se kertautuu alueella päätöksissä niin, että luottamus palveluihin rapisee, sanoi Saarikko.

Niinikään viime hallituksen ministeri Li Andersson (vas.) totesi, että lainsäädäntöä ja rahoitusmallia ei ole luotu tilanteeseen, jossa alijäämät ovat suuria heti uudistuksen alkuvaiheessa.

Vasemmistoliiton Lotta Laaksonen sanoi, että Varhan tulee nousta Vantaa-Keravan rinnalle.

Ari Korhonenkin (sd.) vaati lisäaikaa talouden tasapainottamiselle.

– En pidä 3,5 prosentin budjetin ylitystä kovin erikoisena, kun ottaa inflaation huomioon. Kustannukset ovat vääjäämättä takamatkalla, kun talous on mitoitettu kahden menneen vuoden keskiarvona. Meidän tekosiamme ei ole se, mihin suuntaan talous on mennyt.

Soten kustannuksia arvioitaessa on käytetty kuntien vuoden 2021 budjetteja ja 2022 talousarvioita.

Kokoomuksen Ville Valkonen huomautti, että Varha ei voi alkaa tulkita, vaan ”on ehdottomasti mentävä tämän hetken lainsäädännön mukaan”. Hänen mukaansa haasteet ovat niin valtavia, että hallitus–oppositio-asetelmaa ei voi olla.