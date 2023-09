Liian pitkiä ompeleita ja pelkkää jätettä – Riikka Tapola herättelee pikamuodin ongelmiin ja vastuulliseen pukeutumiseen

Muutama vuosi sitten salolainen Riikka Tapola havahtui miettimään pukeutumistaan ja vaateteollisuutta laajemminkin.

– Asuin tuolloin vielä pääkaupunkiseudulla, ja siellä ihmiset viettivät paljon aikaa ostoskeskuksissa. Kiertelin niissä tietysti itsekin, mutta sitten siihen tuli ähky ja heräsi ajatus, minne tämä kaikki tavara oikein menee, Tapola muistelee.

Pian hän innostui kirpputoreista ja huomasi, että lähes kaikki vaatteet pystyi ostamaan uuden sijaan myös käytettynä. Samalla tietoisuus pikamuodin ongelmista kasvoi.

Nykyisin Tapola pukeutuu lähes pelkästään kierrätysvaatteisiin. Lisäksi hän pyörittää sivutoimisena Qierto-nimistä verkkokauppaa, jossa myy second-hand- ja vintagevaatteita sekä itse tekemiään asusteita.

Omaa pukeutumistaan Tapola kuvaa fiilispohjaiseksi.

– Pukeutuminen on minulle itseilmaisua, ja pukeudun fiiliksen mukaan.

Kierrätysvaatteissa hän suosii 1980- ja 1990-lukujen muotia – mikä on tuonut hänen pukeutumiseensa mukaan paljon värikkyyttä noiden aikakausien pukeutumiselle ominaisesti. Kirpputoreilta hän etsii myös erityisesti vanhoja Suomessa valmistettuja vaatteita.

Tapola selaa silloin tällöin nettikirpputorejakin, mutta eniten hän pitää kirpputoreista, joissa voi fyysisesti kierrellä. Niistä voi hänen mukaansa tehdä parhaat löydöt. Mieleenpainuneita löytöjä hänellä on useita.

– Tuntuu, että paras löytö on aina se viimeisin löytö, hän naurahtaa.

– Yksi hieno löytö oli eräät nahkahousut, jotka löysin viidellä eurolla. Nahka on siitä hyvä materiaali, että se vain paranee vanhetessaan. Takkeja kirpputoreilta löytää myös suhteellisen helposti. Suomessa valmistettu vaalea trenssitakki oli hyvä löytö, sellaista olen etsinyt pitkään, Tapola näyttää.

Salon kirppistarjontaa Tapola kehuu hyväksi ja käy itse esimerkiksi Aarresaaressa, Radiokirppiksellä ja Ekocenterissä. Lempipaikakseen hän mainitsee LSJH:n poistotekstiilimyymälän Turussa.

– Lisäksi aina jos olen ulkomailla, käyn paikallisilla kirpputoreilla. Vaatteet ovat kuin matkamuistoja, mutta kuitenkin käyttötavaraa ja käytettyjä, Tapola kuvaa.

Tapola tuunaa ja ompelee vaatteita myös itse.

– Olen aina pitänyt käsitöistä, mutta ennen ei oikein ollut tilaa eikä aikaa niitä tehdä. Nyt on, hän näyttää suurta huonetta, jonka rekeissä on kymmenittäin Tapolan vaatelöytöjä ja pöydällä ompelukone.

Hän muutti vuoden 2020 alussa pääkaupunkiseudulta takaisin Kiikalaan, äitinsä lapsuudenkotiin.

– Muutin juuri ennen korona-aikaa kaupungista pois – ja onneksi muutin, hän sanoo naurahtaen.

Tapola ompelee vaatteita pääosin kierrätysmateriaalista.

– Esimerkiksi tähän farkkutakkiin olen käyttänyt 6–10 farkkuhousut, hän näyttää erivärisistä farkkupaloista koottua takkia.

Farkkukangas on Tapolan yksi lempimateriaaleista, sillä se on kestävää ja sitä löytää helposti. Farkuista hän on myös tuunannut esimerkiksi leveälahkeisempia versioita sekä erilaisia hameita.

– Farkku on monikäyttöinen materiaali, Tapola näyttää ompelemaansa farkkutakkia, johon on käytetty useita pareja farkkuja.

Mekkoja Tapola ompelee esimerkiksi vanhoista pyyhkeistä ja lakanoista.

– Teen tällaisia kimonomallisia suoria mekkoja, joihin ei tarvitse edes kaavoja.

Toki kaavojakin Tapola välillä käyttää – ja jos on sattunut löytämään aitoja vintagekaavoja, niin aina parempi.

– Olen käynyt myös Raision Rasekossa kaavoittamisen kurssin. Siellä opin enemmän vaateompelusta, ja nykyisin sovellan myös oppeja itse, hän kertoo.

Vaatteita hän ompelee pääasiassa vain itselleen.

– Ne vievät niin paljon tekoaikaa, etten usko, että niitä kannattaisi myydä, koska hinta nousisi sen verran korkeaksi. Sen sijaan myyn tekemiäni asusteita, esimerkiksi koruja, pantoja ja kauluksia, jotka kaikki olen tehnyt kierrätysmateriaaleista.

Päätyönään Tapola toimii markkinointialan yrittäjänä. Muuttaessaan Kiikalaan ja saadessaan lisää tilaa hän sai idean perustaa kierrätysmuotia myyvän verkkokaupan.

– Suomessa on paljon kirpputoreja, mutta kuratoituja second-hand myymälöitä pelkästään verkossa on aika vähän.

Kuratoidulla Tapola tarkoittaa sitä, että hän valikoi myymänsä vaatteet huolella ja usein ne noudattavat hänen omaa tyyliään – mitä tahansa vanhoja vaatteita hän ei siis verkkokaupassaan myy.

Verkkokaupallaan hän haluaa tuoda kierrätysmuotia esiin ja toivoo, että pikamuodin ongelmista oltaisiin entistä tietoisempia.

Mitkä sitten ovat pikamuodin suurimmat ongelmat?

– Maailmassa on jo niin paljon vaatteita, miksi tehdä niitä koko ajan lisää? Vaateteollisuus on maailman toiseksi saastuttavin teollisuuden ala. Esimerkiksi farkkujen tekeminen kuluttaa valtavasti luonnonvaroja, kuten vettä, Tapola selittää.

Toiseksi ongelmaksi hän nostaa pikatuotannon eettisyyden. Vaateteollisuutta on nykyisin pääasiassa köyhissä maissa.

– Vaateteollisuudessa työolot eivät aina ole kohdallaan.

Kolmanneksi pikamuoti on sananmukaisesti lähinnä kertakäyttömuotia, eikä sitä ole tehty kestämään aikaa.

– Vaatteet on tehty heikoista materiaaleista, ne nukkaantuvat ja esimerkiksi tikit on ommeltu pitkiksi, jolloin ne eivät kestä, Tapola kuvaa.

Vintagevaatteiden etuna hän näkee ennen kaikkea paitsi niiden kierrätysarvon, myös kestävyyden.

– Jos ne ovat kestäneet jo vuosikymmeniä, voi olettaa, että ne kestävät vielä eteenpäinkin. Tehdäänkö nykyisin vaatteita, joita voi vielä jättää seuraavalle sukupolvelle? Tapola kysyy.

Ongelmallisena hän näkee myös pikamuodin loppusijoituksen.

– Vaatteita päätyy paitsi roskiin, myös kierrätettynä paaleittain kehitysmaihin, Tapola huomauttaa.

Monen elinkeino on myydä länsimaista tulleita kierrätettyjä vaatteita edelleen, mutta pikamuoti on usein niin heikkoa, että vaatteet päätyvät joka tapauksessa roskiin. Näin ollen ne eivät tuo elinkeinoa kenellekään mutta aiheuttavat jäteongelmia kehitysmaissa.

Ihmiset ovat nykyisin tietoisempia vastuullisesta kuluttamista ja monet suosivat sitä pikamuodin sijaan – tai niin Tapola ainakin toivoo.

– Voi tietysti olla, että olen sellaisessa omassa somekuplassani, jossa algoritmi tarjoaa minulle vain muita tiedostavia pukeutujia, Tapola miettii.

Myös pikamuotiyrityksiä on nykyisin painostettu toimimaan vastuullisemmin.

– Esimerkiksi H&M:llä on sellainen palvelu, että niille voi palauttaa kierrätettyjä vaatteita ja niistä saa sitten etukuponkeja – joilla voi ostaa taas uusia vaatteita, mikä tietysti on vähän ongelmallista sekin, Tapola pohtii.

Vinkkejä vastuullisempaan pukeutumiseen

Ennen vaatteiden ostamista mieti, mitä oikeasti tarvitset – ja tarvitsetko mitään.

Osta uuden sijaan käytettyjä vaatteita kirpputoreilta.

Pidennä vaatteiden käyttöikää huoltamalla niitä. Pese suositusten mukaan, tai vain tuuleta.

Korjaa tai korjauta rikkimenneet vaatteet.

Jos hankit uusia vaatteita, investoi kestäviin ja eettisiin vaihtoehtoihin.

Osta myös kirpputoreilta kestävää; tarkista vaatteiden materiaalit, ja suosi esimerkiksi luonnonmateriaaleja. Tarkista saumat; kiertävätkö ne, vai ovatko ne tehty huolella.

Käytä vaatteet loppuun tai kierrätä ne esimerkiksi kirpputoreilla.

Riikka Tapola