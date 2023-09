Venäläiset lentoyhtiöt keksivät keinot liikennöinnin jatkamiseen pakotteista huolimatta – ”Arvelen, että tekevät lentokoneisiinsa osia itse”

Venäläiset lentoyhtiöt ovat löytäneet keinoja liikennöinnin jatkamiseen, vaikka länsimaiden asettamat pakotteet ovat vaikeuttaneet toimintaa jo puolentoista vuoden ajan. Lentoturvallisuudessa on tosin puutteita, koska venäläiset lentoyhtiöt eivät saa koneisiinsa varaosia länsimaisilta yrityksiltä. Myös koneiden huolto länsimaissa on estetty.

Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan Yhdysvallat, EU ja useat muut valtiot ovat asettaneet Venäjälle voimakkaita talouspakotteita, jotka estävät muun muassa aseiden, mikrosirujen ja lentokoneiden osien viennin maahan. Pakotteet koskevat myös venäläisiä lentoyhtiöitä, kuten maan kansallista lentoyhtiötä Aeroflotia.

Venäjä vastasi pakotteisiin viime vuoden keväällä hyväksymällä lain, jonka nojalla venäläiset lentoyhtiöt pystyivät rekisteröimään ulkomailta liisatut koneet Venäjälle. Käytännössä yhtiöt ottivat länsimaiset lentokoneet haltuunsa.

Ennen hyökkäystä 70 prosenttia venäläisten lentoyhtiöiden kalustosta oli joko yhdysvaltalaisen lentokonevalmistajan Boeingin tai eurooppalaisen Airbusin koneita.

Venäjällä pitkät perinteet korjaamisessa

Lentokonetekniikan ja ilmailun asiantuntija, professori Stephen Wright Tampereen yliopistosta kertoo STT:lle, että Venäjällä on paljon tietämystä ja osaamista ilmailuteknologiasta. Sitä on kertynyt muun muassa Neuvostoliiton ja Venäjän avaruusohjelmista. Tätä tietämystä voi käyttää myös lentokoneisiin. Venäjällä on myös paljon raaka-aineita ja teollisuustuotteiden valmistusta.

– Arvelen, että venäläiset tekevät lentokoneisiinsa osia itse tai korjaavat koneitaan itse, Wright sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjällä ja entisellä Neuvostoliitolla on myös pitkät perinteet kaupallisten lentokoneiden suunnittelussa ja korjaamisessa.

Monet lentokoneen osista on hyvin vaativia ja kalliita valmistaa. Wrightin mukaan onkin hyvin todennäköistä, että venäläisten tekemät osat eivät ole yhtä laadukkaita kuin alkuperäiset.

– Luulen, että heidän tekemänsä osat eivät kestä niin pitkään kuin eurooppalaisten tekemät, koska heidän tuotantoteknologiaansa ei ole investoitu niin paljon rahaa kuin Euroopassa.

Venäläinen lentotekniikka on asiantuntijan mukaan muutenkin heikompaa kuin länsimainen. Hän muistaa katselleensa Lontoossa vuosia sitten venäläiskoneen lentoon lähtemistä.

– En ole koskaan nähnyt niin paljon mustaa nokea ja roskaa tulevan koneen moottoreista ennen kuin se pystyi nousemaan ilmaan.

Boeingin osia päätynyt Venäjälle

Venäläiset ovat löytäneet myös muita keinoja, joiden avulla lentoyhtiöt ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa. Pääosa lennoista on maan sisäisiä, koska lukuisat valtiot ovat estäneet venäläiskoneilta ilmatilansa käytön ja laskeutumisen.

Kansainvälisen median mukaan Venäjälle päätyy edelleen pakotteista huolimatta länsimaisten yritysten valmistamia lentokoneiden osia. New York Times uutisoi keväällä, että vuonna 2022 Venäjälle vietiin kahdeksan kuukauden aikana yli 5 000 toimitusta lentokoneiden osia.

Joukossa oli muun muassa teknologiayritys Honeywellin valmistama lähes 300 000 dollarin arvoinen moottori. Mukana oli myös miljoonien dollarien arvosta Boeingin valmistamia osia. Länsimaiden pakotteita kierretään lehden mukaan käyttämällä hyväksi yritysjärjestelyjä Arabiemiraateissa ja Kiinassa.

Tampereen yliopiston Wright ei kuitenkaan usko, että Venäjä pystyy pakotteita kiertämällä saamaan riittävästi varaosia. Venäläisillä lentoyhtiöillä on käytössä satoja koneita, joihin tarvitaan säännöllisesti uusia osia.

– Luulen, että he voivat saada pakotteita kiertämällä varaosia yhteen tai kahteen lentokoneeseen, mutta eivät satoihin, Wright sanoo.

Viime aikoina on uutisoitu useista venäläisten lentoyhtiöiden koneiden teknisistä ongelmista. Esimerkiksi elokuussa yli 400 turistia jäi Turkkiin, kun venäläisen halpalentoyhtiön Red Wings Airlinesin kaksi Boeing 777 -konetta kärsivät teknisistä ongelmista. Asiasta kertoi ainakin Business Insider.

”Olemme kannibalisoimassa jo vanhempia koneita”

Venäläiset lentoyhtiöt saavat myös toista kautta varaosia. Yhtiöt purkavat lentoliikenteestä syrjään pantuja koneita ja käyttävät niiden osia yhä lennettävissä koneissa. Venäjän hallitus laillisti kyseisen käytännön alkuvuodesta.

Espanjalainen El Pais -lehti arvioi keväällä, että yli kymmenesosa Venäjän suurimpien lentoyhtiöiden koneista on poistettu liikenteestä. Tiedot perustuvat lentotietopalvelu Flightradar24:stä kerättyihin tietoihin. Näitä koneita olisi mahdollista käyttää lehden mukaan varaosina.

– Varaosia on vaikea saada, ja olemme kannibalisoimassa jo vanhempia koneita, jotka ovat varastossa. Toistaiseksi toiminta ei ole koskenut kovin montaa konetta, mutta tämä muuttuu ajan kuluessa, sanoi Aeroflotin tekniikan parissa työskennellyt nimetön lähde yhdysvaltalaiselle Politico-lehdelle viime vuoden marraskuussa.

Koneiden purkaminen tuo helpotusta lehtoyhtiöiden toimintaan, mutta pidempiaikainen ratkaisu se ei ole. Venäläinen ilmailualan asiantuntija arvioi Politicon jutussa, että vuoteen 2025 mennessä kolmasosa venäläisten lentoyhtiöiden ulkomaisista koneista on todennäköisesti purettu varaosiksi.

Stephen Wright muistuttaa, että kaikki lentoyhtiöt käyttävät jossain määrin vastaavaa menetelmää. Esimerkiksi huollossa olevista koneista otetaan osia toisiin koneisiin.

– Tätä menetelmää ei voi käyttää pitkään, koska osat loppuvat. En osaa sanoa, kuinka kauan näin voi toimia, ehkä viikkoja, muttei puoltatoista vuotta.

Koneita huollettu Iranissa

Venäläiset koneet pystyvät edelleen lentämään joihinkin maihin, jotka eivät ole liittyneet lännen asettamaan pakoterintamaan. Yhtiöt kuljettavat matkustajia ainakin Kiinaan, Kazakstaniin, Thaimaahan, Valko-Venäjälle, Turkkiin ja Iraniin.

Muissa maissa riskinä on länsimaisten koneiden takavarikointi. Sodan alettua Venäjä otti haltuunsa laittomasti useita satoja länsimaisia koneita.

On arveltu, että venäläisyhtiöiden koneita tankataan ja huolletaan samalla, kun ne kuljettavat matkustajia edellä mainittuihin maihin. Uutistoimisto Reuters uutisoi keväällä, että Aeroflotin oman tiedotteen mukaan yhtiön Airbus A330-300 olisi lentänyt Iraniin huollettavaksi.

Wright arvioi, että eurooppalaisen Airbusin koneiden huolto saattaa olla Iranissa mahdollista. Yhdysvaltalaisen Boeingin huolto on hänen mukaansa vaikeampaa, koska Yhdysvaltain asettamien pakotteiden takia Iranin on vaikea saada kyseisen yrityksen koneiden osia. Monia Boeingin osia valmistetaan ainoastaan Yhdysvalloissa.

Venäjä lisää koneiden tuotantoa

Samalla kun Venäjä yrittää pitää nykyiset koneensa ilmassa, se on lisäämässä omaa lentokonetuotantoaan. Aiemmin monissa Venäjällä valmistetuissa koneissa on käytetty länsimaisia moottoreita ja elektroniikkaa.

Ilmailuun erikoistunut lehti Aviation International News kertoi viime vuoden syyskuussa, että Aeroflot on tilannut yli 300 konetta venäläiseltä valmistajalta. Kyseessä on merkittävä tilaus, koska yhtiön nykyisessä laivueessa on alle 200 lentokonetta.

Tampereen yliopiston Wrightin mukaan Venäjällä on paljon lentokoneenvalmistusteollisuutta ja pitkä historia siinä.

– Se on eri kysymys, ovatko heidän standardinsa samaa tasoa kuin länsimaissa.

Yleisesti Wright arvioi, että venäläisillä lentoyhtiöillä on isoja ongelmia ja koneet ovat huonommassa kunnossa kuin aiemmin. Se tulee näkymään hänen mukaansa onnettomuustilastoissa ja peruuntuneiden lentojen määrissä.

Hannu Toivonen