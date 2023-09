Veroaste ei saa nousta – niinkö?

Kun salolainen ensi vuonna tallustelee kotipihallaan, hän saattaa olla suuren huijauksen äärellä. Se liittyy sote-uudistukseen, kuinkas muuten.

Soteen liittyy nimittäin ikiaikainen lupaus, joka on samaan aikaan sekä mahdoton että kiveen hakattu.

Jo vuonna 2015 Juha Sipilän (kesk.) hallitus lupasi, että tuleva sote-uudistus ei tule nostamaan kokonaisveroastetta. Sen jälkeen sotessa on ehditty muuttaa melkein kaikki, mutta tuo lupaus on pysynyt.

Myös edellinen, demarivetoinen hallitus kirjasi ohjelmaansa, että maakuntaveroa selvittäessä ainakaan kokonaisverotus ei saa nousta.

Lupaus veroasteen pysyvyydestä on soten tärkeimpiä peruskiviä. Kansalaisilla on ollut perusteltu huoli, että uusi hallinnon taso tarkoittaa samalla myös lisää veroja. Liki parlamentaarisesti on luvattu, että huoli ei toteudu.

Paitsi että lupaus on mahdoton. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluvat menot ovat kasvaneet koko ajan ja niin olisi käynyt ilman sote-uudistustakin.

Alun perin soten piti tuoda säästöjä, mutta tämä ymmärrettiin höpöjutuiksi hyvin nopeasti. Nyt hyvinvointialueilla ollaan tilanteessa, jossa menot karkaavat nopeammin kuin kukaan arvasi. Ne rahat on löydettävä jostain.

Niinpä kuntien saamat valtionosuudet pienenevät ensi vuonna. Mutta samaan aikaan uusi hallitus yrittää paikata kuntien kurjistuvaa taloutta tulemalla kuntalaisten kukkarolle. Ensi vuonna kansalaisten ilona on entistä moninaisempi kiinteistöverotus.

Teknisesti nykyinen kiinteistövero pilkotaan osiin, jotta tonttimaata ja rakennuksia voidaan verottaa erikseen. Käytännössä monessa kunnassa tämä tarkoittaa veronkorotusta. Talojen verotus ei välttämättä muutu, mutta maa niiden alla kallistuu.

Esimerkiksi Salossa yleinen kiinteistöveroprosentti on ollut 0,93. Uusi maapohjan vero saa olla alimmillaan 1,3 prosenttia. Salon on siis korotettava tonttien verotusta. Samankaltaiset korotukset koskevat valtaosaa muistakin Varsinais-Suomen kunnista.

Kuntien on nyt ratkaistava haluavatko ne hyötyä uudesta verosta. Kunta voi tietenkin laskea tuloveroaan ja näin kompensoida verotuksen muutos. Pessimisti veikkaa, että harva kunta toimii näin.

Siinä tapauksessa kuntalaisen kokonaisveroaste nousee. Jos uutta veroa ei maksakaan suoraan tonttiverona, sen tuntee nousuna vastikkeessa tai vuokrassa.

Kalliiksi osoittautunut sote on syöksemässä valtion pulaan ja kunnat vedetään siihen mukaan. Kuntalaisen rooliksi on jäämässä katsoa vierestä kun terveysasemia suljetaan. Samalla saa maksaa vähän lisää veroja. Kaiken tämän keskellä virallisessa liturgiassa toistellaan edelleen vanhaa mantraa. ”Veroaste ei saa nousta.”