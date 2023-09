Yli 20 kuollut Brasiliassa syklonin seurauksena

Etelä-Amerikan suurimmassa valtiossa Brasiliassa ainakin 21 ihmistä on kuollut maan eteläosissa syklonin tuomien sateiden ja voimakkaiden tuulien vuoksi. Maan eteläisimmän osavaltion Rio Grande do Sulin kuvernöörin mukaan eniten on kärsinyt noin 5 000 asukkaan pikkukaupunki Mucum, josta on löydetty 15 kuolleen ruumiit.

– Olimme surun murtamia kuullessamme uutiset vesien vetäydyttyä ja ruumiiden löydyttyä, kuvernööri Eduardo Leite kertoi lehdistötilaisuudessa.

Myrsky on osavaltion historian tuhoisin sääkatastrofi. Maanantaina alkaneet rajuilmat ja rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä. Alueelle odotetaan vielä mahdollisia uusia tulvia.

Myrsky iski kaikkiaan yli 50 kaupunkiin ja vaikutti yli 20 000 ihmisen elämään, kertovat viranomaiset. Satojen ihmisten kerrotaan paenneen kodeistaan.

Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva on lähettänyt osanottonsa ja kertonut liittovaltion olevan valmis auttamaan myrskystä kärsineitä.