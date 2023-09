Yllätysratkaisu: Salon yrittäjäyhdistykset laittavat hynttyyt yhteen – ulkopuolelle jäi kuohuistaan tunnettu Salon Yrittäjät

Salossa toimii vuodenvaihteen jälkeen viiden sijaan kaksi yrittäjäyhdistystä: viidestä salolaisesta paikallisyhdistyksestä neljä aikoo yhdistyä. Ainoastaan Salon Yrittäjät eivät ole tulossa mukaan yhteiseen yhdistykseen.

Uuteen Salon Alueen Yrittäjät ry:een ovat liittymässä Halikon Yrittäjät, Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon Yrittäjät, Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät sekä Perniön-Särkisalon Yrittäjät.

Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu Stina Siikonen. Hänet on aiemmin tunnettu Salon Yrittäjistä. Loppuvuonna 2022 Siikonen erosi kesken kauden sen varapuheenjohtajuudesta ja hallituksesta koettuaan, että ei voi seistä Salon Yrittäjien toimintatapojen takana. Salon Yrittäjät on myös aiemmin päässyt otsikoihin erimielisyyksiensä vuoksi.

Tiedotteessaan paikallisyhdistykset kertovat pyytäneensä Siikosta uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi. Siikonen toimii myös Varsinais-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana. Hän on Koolle Oy:n yrittäjä.

Yhdistyshanke käynnistyi vuodenvaihteessa, pian sen jälkeen, kun Siikonen erosi Salon Yrittäjien hallituksesta. Yhdistymisen tavoitteena on antaa aiempaa parempia jäsenetuja ja panostaa paremmin edunvalvontaan, kuten yhteistyöhön kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi yhdistymisen toivotaan tuovan uutta intoa yhteiseen tekemiseen.

Tutut tempaukset ja tapahtumat on tarkoitus säilyttää. Siitä aiotaan pitää huoli, ettei toiminta tulevaisuudessakaan keskity vain tietyille alueille. Mukana on jatkossakin edustus kaikista entisistä yhdistyksistä, ja paikallisten yrittäjien tarpeiden pitäisi tulla tietoon.

Nykyisten yrittäjäyhdistysten jäsenet siirtyvät vuodenvaihteessa automaattisesti uuden yhdistyksen jäseniksi, eikä asia vaadi jäseniltä toimenpiteitä.