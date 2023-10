Darude julkaisee uuden albumin kahdeksan vuoden tauon jälkeen

Suomalainen elektronisen tanssimusiikin supertähti Darude julkaisee viidennen studioalbuminsa 3. marraskuuta. Together-nimistä albumia juhlitaan yhdeksässä suomalaiskaupungissa vierailevalla kiertueella. Saloa lähimpänä kiertue käy Turussa 4. marraskuuta.

Viime vuodet tasaiseen tahtiin singlejä julkaisseen Daruden edellinen pitkäsoitto näki päivänvalon vuonna 2015. Myös artistin edellisestä Suomen-kiertueesta on aikaa liki kymmenen vuotta.

Together-albumi on omistettu Daruden yleisölle. Levyn kahdessatoista kappaleessa kuullaan useita vierailijoita. Mukana ovat muun muassa brittiläinen laulaja-lauluntekijä Gid Sedgwick ja alkuvuonna julkaistulta Outlaws-singleltä löytyvät Oskr ja House Body.

– Jos olet nähnyt minut keikalla, joko tosielämässä tai videoissa, olet varmasti nähnyt minun korvasta korvaan ulottuvan virnistykseni. Olen uskomattoman kiitollinen siitä, että saan soittaa rakastamaani tanssimusiikkia sinulle – koko laajalle ystäväverkostolleni. Minusta on aina tuntunut, että jaan kaiken yleisöni kansa ja että tanssilattia iloinen paikka, jossa voimme yhdessä juhlia elämää ja musiikkia. Kiitos, että olette olleet yhdessä kanssani kaikki nämä vuodet, Darude sanoo tiedotteessa.

Uudelta albumilta löytyvät kappaleet Closer Together, Outlaws, Nobody Listens, Breathe, Bells, In My Dreams, Alive (Are You Near Me), Kaleidoscope, Chasing The Light, Fairytale, Midnight Sun ja Endless Wave.