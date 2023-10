Darude pääsee Salossa skeittaamalla irti bisneksistä – kotimaan kiertue starttaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen, mutta miksi se ei pysähdy Salossa?

DJ ja tuottaja Darude myöntää olevansa fiiliksissä.

Hän on juuri palannut keikkamatkalta Espanjasta kotiinsa Saloon, ja yöunet ovat jääneet vähiin. Se on tuttu tunne DJ:lle, joka tekee vuosittain keskimäärin 50 klubikeikkaa ympäri maailmaa, parhaimpina vuosina 70–80.

Korkeat fiilikset syntyvät siitä, että hänen viides studioalbuminsa ilmestyy kolmen viikon kuluttua, 3. marraskuuta, ja samalla hän lähtee Suomen-kiertueelle. Edellisestä studioalbumista ja kotimaan kiertueesta on aikaa kahdeksan vuotta.

– On tosi kiva nähdä sellainen kokonaisuus Suomessa. Aikanaan tuli kierrettyä paljon Suomen keikkapaikkoja, ja monet niistä ovat varmasti muuttuneet, hän toteaa.

Suomen-kiertue poikkeaa yhdeksässä kaupungissa, joista Saloa lähin on Turku. Darude muistelee esiintyneensä useita kertoja Salossakin, ainakin vuonna 2002 Bar Ipanemassa.

Miksi uusi kiertue ei pysähdy Salossa? Siinä asiassa katseet pitää Daruden mukaan suunnata salolaisiin keikkapaikkoihin.

– Kiertuekalenterissani on kyllä vielä tilaa, artisti vihjaisee.

Daruden uusin pitkäsoitto on nimeltään Together. Se on omistettu hänen yleisölleen.

– Koen syvästi, että olen paljosta velkaa yleisölleni. Musaurani on kuuntelijoideni ansiota, ja toivottavasti osoitan sen myös heille keikoillani, joissa sen näkee ainakin leveästä hymystäni. Keikoilla on ollut niin paljon hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa, ja monista faneista on tullut kavereitani, hän kertoo.

Together-teemaan liittyen Darude on heittänyt kuulijoilleen myös valokuvaushaasteen. He voivat ottaa teemaan sopivan kuvan ja lähettää sen osoitteessa: www.darude-together.com. Parhaat kuvat palkitaan.

– Tulen käyttämään kuvia keikkavideoillani ja somepostauksissani, Darude lupaa.

Tuoreen levyn sävellykset ovat pääasiassa Daruden käsialaa, ja ne ovat syntyneet muutaman viime vuoden aikana. Kappaleiden sanoittajina ja laulusolisteina on monia vierailijoita, kuten englantilainen Gid Sedgwick, australialainen Bianca sekä suomalaiset Oskr ja House Body.

– Teen aika paljon yhteistyötä kirjoittajien ja laulajien kanssa. Monet elektronisen tanssimusan tekijät tekevät niin. En osaa laulaa, ja minulla on usein mielessäni kappaleeseen liittyvä tarina, mutta en osaa muotoilla niitä lyriikoiksi, Darude kuvailee.

Levylle heijastuvat myös korona-ajan vaikutukset. Kun pandemia lopetti esiintymiset, Darude alkoi tehdä säännöllisesti striimauksia Twitch-tililleen. Niissä hän huomasi soittavansa erilaista musiikkia kuin klubikeikoilla.

– Striimauksia seuraa 3 000 ihmistä ympäri maapalloa per ilta. Aikaeron vuoksi amerikkalainen seuraaja keittelee siihen aikaan aamukahvia. Kuulijoiden energiataso ei siis ole sama kuin klubi-illoissa, missä halutaan hyppiä ja tanssia, vaan ihmiset kuuntelevat enemmän. Siksi soitan striimauksissa hitaampaa ja matalampienergistä musiikkia. Se ehkä ohjasi myös uuden albumini tekemistä, hän kertoo.

Daruden striimauksia on voinut seurata perjantai-iltaisin osoitteessa: Twitch.tv/Darude. Keikkatahdin tiivistyessä striimaus siirtyy nyt tiistai-iltoihin.

Darude on 48-vuotias kahden lapsen isä. Hänellä on takanaan jo yli 20-vuotinen ura kansainvälisesti tunnettuna elektronisen tanssimusiikin supertähtenä. Artisti myöntää, että iän karttuessa tulee koko ajan nöyremmäksi oman suosionsa edessä.

– Se on ihan validi haaste, että tässä on käynyt jo kolmattakymmenettä vuotta kiertämässä tanssiklubeilla ja edelleen jengi tulee keikalle, hän miettii.

– Ja lentokoneessa istuessani tulen yhä useammin ajatelleeksi, että tässä olen nyt menossa soittamaan tanssiyleisölle ja joku maksaa minulle siitä.

Darude on kiertänyt esiintymässä Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa. Hänen suosikkinsa on Australia.

– Tykkään Australian ihmisistä ja bilemeiningistä, jossa ollaan avoimia kaikenlaiselle musiikille. Siellä ei lähdetä pois, jos yksi illan esiintyjistä ei miellytä, vaan biletetään koko ilta, kun kerran on bilettämään lähdetty.

Darude teki läpimurtonsa vuonna 1999 kappaleella Standstorm, josta tuli maailmanlaajuinen hitti. Sen tahdissa on tanssinut muun muassa Rowan Atkinson elokuvassa Johnny English iskee jälleen, ja South Carolina Gamecocks -jalkapallojoukkue on ottanut sen tunnuskappaleekseen.

Vaikka Darude on tehnyt Sandstormin jälkeen paljon uutta musiikkia, kappale seuraa häntä vieläkin ja yleisö haluaa kuulla sen.

– Ei se mua haittaa. Ja kyllä mä sen yleensä keikoillani soitan. Samoin kuin Out Of Controlin ja Feel the Beatin.

Ville Virtanen ponnisti kuuluisuuteen pienestä maalaispitäjästä, Euran Hinnerjoelta. Uran lähdettyä lentoon hän asui vuosia Yhdysvalloissa. Salolainen hän on ollut vuodesta 2013.

Hinnerjoella hän alkoi myös harrastaa skeittausta, ja nyt hän on kaivanut vanhan harrastuksensa naftaliinista. Darude käy kavereidensa kanssa skeittaamassa muun muassa Salon Urheilupuiston skeittiparkissa ja Skeittihalli Tunnelissa.

– 23 vuoden tauon jälkeen tajusin jälleen, kuinka kivaa skeittaus on. Ja se on täysin irti bisneksistä – kun astuu laudan päälle, siinä ei kauheasti mieti seuraavaa keikkaa.

– Salossa on hyvät skeittipaikat, mutta Urheilupuiston parkkiin voisi lisätä jutun tai pari ja talvella ainoa paikka on Tunneli, jonka kehitykseen toivoisin vähän satsattavan myös lisää, terkkuja päättäjille.

Skeittilauta kulkee Daruden mukana myös ulkomaan keikoille. Keikkakaupungeista löytyy usein skeittipuistoja, joita on Darudesta hauska käydä testaamassa.

– Siinä on kuin pikkupoika, joka pääsee karkkikauppaan. Ja mikä tahansa skeittipuisto on hienompi kuin se, mikä itsellä oli teininä. Hyvä, kun oli asvaltti, hän naurahtaa.