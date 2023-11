Salolaiset eivät pääse iltamyöhällä apteekkiin, ja tähän on yksi syy – “Palkkaisimme lisää työntekijöitä, jos sellaisia vain löytyisi”

Salolaisten apteekkien mukaan valtakunnallinen pula farmaseuteista heijastuu myös Saloon. Halikon apteekissa on yksi farmaseutin paikka avoinna, kertoo apteekkari Susanne Lindberg.

– Jos minulla olisi enemmän henkilökuntaa käytettävissä, voisin pidentää esimerkiksi sunnuntain aukioloaikaa, Lindberg sanoo.

– Palkkaisimme ammattitaitoista työvoimaa lisää, jos sellaista vain löytyisi, toteaa Yliopiston Apteekin Salon toimipisteen apteekinhoitaja Saara Venelampi.

SSS:n tekstaripalstalla nimimerkki ”Yskänlääke jäi saamatta” kertoi ystävästään, joka jäi ilman yskänlääkettä lauantai-iltana, koska apteekki oli mennyt kiinni iltakuudelta. Nimimerkki ehdotti samalla, voisivatko salolaiset apteekit päivystää vuorotellen viikonloppuisin iltayhdeksään asti.

– En osaa sanoa, miten halukkaita Salon muut apteekit olisivat pitämään myöhempään auki. Halikossa joudumme todella tarkkaan miettimään henkilökunnan riittävää mitoitusta työvuoroihin, Lindberg kertoo.

Lindbergin mukaan kaupungeissa oli aiemmin yleisempää apteekkien päivystysrinki.

– Luulen, että tämä on vähentynyt monilla paikkakunnilla, ellei jopa poistunut kokonaan, hän pohtii.

Venelampi näkee apteekkien nykyisten aukioloaikojen olevan riittävät Salossa.

– Täällä on kuitenkin useampia apteekkeja viikonloppuisin auki, myös sunnuntaisin. Meille on tärkeää se, että haluamme olla auki vuoden jokaisen päivänä, oli sitten joulu tai juhannus.

Yliopiston Apteekki muutti Salossa aukioloaikojaan kesällä niin, että apteekki menee kiinni viikonloppuisin hieman aiemmin kuin arkisin.

– Katsoimme, miten asiakasvirrat menevät ja mihin aikaan apteekissa asioidaan, Venelampi perustelee.

Yliopiston Apteekin aukioloaikoihin on tulossa muutoksia jälleen 20. marraskuuta. Tuolloin apteekki on auki lauantaisin iltaseitsemään nykyisin kuuden sijaan. Sunnuntaisin apteekki on auki jatkossakin iltakuuteen ja arkisin iltakahdeksaan.

– Pääsääntöisesti asiakkaat ovat ottaneet aukioloajat hyvin vastaan ja ovat ymmärtäneet tilanteen, Venelampi toteaa.

Halikon apteekki on avoinna arkisin iltakahdeksaan, lauantaisin kuuteen ja sunnuntaisin viiteen.

– Olen ollut Halikossa apteekkarina kaksi ja puoli vuotta. Laajensin heti tänne tullessani aukioloaikoja, koska ne olivat aiemmin mielestäni suppeat. Haluan palvella asiakkaita, heitä varten olemme täällä, Lindberg painottaa.

Lindbergin mukaan joustoa Halikon apteekin aukioloaikoihin on tuonut alkukesästä avattu verkkoapteekki. Verkosta ennakoidusti tilatut tuotteet voi noutaa myymälän ulkopuolelta olevasta noutolokerikosta.

– Noutolokerikon suosio on lisääntynyt jatkuvasti. Tuotteita voi noutaa vaikka yöllä, koska Prisma on auki ympäri vuorokauden, Lindberg sanoo.

Lindberg ja Venelampi muistuttavat, että apteekkien aukioloaikojen ulkopuolella akuuteissa tilanteissa potilas saa lääkkeet mukaansa sairaalan päivystyksestä.

– Sieltä saa välttämättömät lääkkeet, kuten antibiootit ja esimerkiksi muutaman särkylääkkeen, jotta pärjää yön yli, Lindberg kertoo.