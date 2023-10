Harmaa, harmaampi, Salo: Foreca listasi Suomen harmaimmat paikkakunnat, ja Salo pärjäsi erinomaisesti

Salo on Suomen neljänneksi harmain paikkakunta ja Etelä-Suomen hallitseva harmaapilkku.

Harmaus käy ilmi sääpalveluyritys Forecan tekemästä vertailusta, jossa oli mukana asukasluvultaan sata suurinta suomalaista paikkakuntaa.

Harmauspisteitä jaettiin sen perusteella, kuinka pilvistä, sateista ja kosteaa paikkakunnilla on keskimäärin marraskuussa. Myös päivän pituus – tai pikemminkin lyhyys – antoi pisteitä.

Salon sankan harmauden takana on etenkin sademäärä, jossa Salo on koko vertailun ykkössijalla.

– Runsaimmat sadekertymät nähdään marraskuussa lähellä Itämeren rannikkoaluetta, missä vielä verrattain lämmin meri voimistaa sateita. Tämä ilmiö tuntuu myös Salossa, joka on loppusyksystä yksi Suomen sateisimpia paikkakuntia, tiedotteessa todetaan.

Salossa marraskuun keskimääräinen sademäärä on 85 mm. Pilvisyysaste on 82,21 prosenttia ja ilmankosteus 88 prosenttia. Vertailussa on huomioitu vuodet 1991–2020.

Harmaus voi äkkiseltään tuntua negatiiviselta asialta, mutta Forecan tiedotteessa luetellaan monta syytä pitää harmaudesta.

– Talvinen harmaus suojelee meitä monelta pahalta: se vähentää paukkupakkasten todennäköisyyttä, parantaa ilmanlaatua ja pitää sähkölaskut kurissa. Harmaus helpottaa elämäämme enemmän kuin kuvittelemmekaan. Jos harmauden aiheuttavia sumuja, pilviä ja tihkusateita ei olisikaan Suomessa talviaikana, olosuhteet muuttuisivat samanlaisiksi kuin Pohjois-Kanadassa. Pakkanen paukkuisi kaksinumeroisissa lukemissa kuukausitolkulla, sähkölaskumme moninkertaistuisivat ja ympäristöömme kerääntyisi herkemmin ilmansaasteita inversion vuoksi, tiedotteessa sanotaan.

Inversio on ilmakehässä syntyvä tilanne, jossa lämpötila kasvaa ylemmäs mentäessä. Inversio syntyy alailmakehään heikkotuulisessa säässä kovilla pakkasilla ja ilmansaasteet tuppaavat jäämään loukkuun maanpinnan läheisyyteen.

Harmausvertailun kärkikolmikon muodostavat Kemi, Tornio ja Iisalmi.

– Kun tuuli keskimäärin meillä käy suuren osan vuodesta lounaasta ja tuulen pyyhkäisymatka merialueen yli tällä ilmansuunnalla on suhteellisen pitkä, pakkautuu Kemin ja Tornion alueelle runsaasti kosteutta. Marraskuussa haihdunta on Pohjois-Suomessa auringonvalon puutteesta johtuen hyvin vähäistä, joten merestä lähtöisin oleva kosteus tiivistyy herkästi pilviksi ja sumuiksi juuri Kemin ja Tornion suunnalla tuoden alueelle runsaasti harmautta.

Myös Iisalmessa ilmankosteus on marraskuisin Suomen korkeimpia, mutta siellä on enemmän valoisaa aikaa kuin Kemissä ja Torniossa.

Pääkaupunki Helsinki löytyy vasta sijalta 37, mutta aiemmissa vertailussa saadun tiedon mukaan Helsinki on toki Euroopan harmain pääkaupunki.

Foreca on tehnyt harmausvertailun Hartwallin toimeksiannosta. Hartwall käyttää harmausteemaa juomiensa markkinoinnissa.

Harmaimmat top 10: Salo on etelän ykkönen

1. Kemi

2. Tornio

3. Iisalmi

4. Salo

5. Rovaniemi

6. Kuusamo

7. Loviisa

8. Kontiolahti

9. Lohja

10. Porvoo

Lähde: Foreca