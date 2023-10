Hopeasalavia räsähteli katki, Salossa oli lauantaina tuhansia asukkaita ilman sähköjä

Harvemmin tulee koettua omakohtaisesti, miten meren aallot pärskähtävät auton tuulilasiin ja peittävät näkyvyyden. Salossa tuli sekin nähtyä lauantaina iltapäiväkolmen aikaan.

Silloin lauantaiksi povattu myrsky tuli täydellä voimallaan Saloon. Vuohensaareen vievällä sillalla ja penkereellä vaahtoharjaiset aallot pyrskähtelivät tien yli ja huuhtelivat tiellä ajavien autojen ikkunoita.

Saman Satamakadun varrelle oli mantereen puolelle tarvittu kolmeen mennessä pelastuslaitosta. Salon Seudun Sanomien käydessä paikalla pelastuslaitos oli raivaamassa yhtä hopeasalavaa, joka oli räsähtänyt keskeltä ja kaatunut pyörätielle. Toinen oli kaatunut juuria myöten ja vienyt mukanaan venevarikon aitaa sekä käännellyt postilaatikoita nurin Salon Meripelastajien ja Top Marinen kohdalta.

Veneissä lepatteli sievännäköisiä oksakoristeita, mutta pahoja venerikkoja ei osunut silmiin.

Satamakadun raihnaiset hopeasalavat ovat jo valmiiksi saaneet tuomion. Kaupunki on kaatanut osan puista, mutta moni on yhä pystyssä myrskyn runneltavana. Hopeasalavat kasvavat nopeasti näyttäviksi puiksi, minkä vuoksi niitä aikoinaan suosittiin, mutta ne ovat lyhytikäisiä ja niiden puuaines on heikko.

Iltapäiväkolmen aikaan Salossa oli 670 asiakasta ilman sähköjä. Neljään mennessä määrä kasvoi 1910:een. Salon keskusta oli toistaiseksi päässyt helpolla, mutta Särkisalossa, Perniön eteläosissa, Uudenmaan rajalla Kiskossa, Muurlan ja Perttelin välissä sekä Vaskiolla jouduttiin pärjäämään kynttilöillä ja takkatulilla.

Puoli viiden aikoihin sähköjä oli monille saatu palautettua, hetken kuluttua sähköttömien asiakkaiden määrä hujahti 2900:ään ja putosi pian 1600:aan. Uusia sähkökatkoja oli ilmaantunut Kiikalaan ja koko Uudenmaan vastaiselle rajalle. Lisäksi Somerolla 460 asiakasta jäi ilman sähköjä.

Pelastuslaitos sai Salossa kello 10–22 välillä 35 vahingontorjuntatehtävää, jotka olivat lähinnä puidenraivauksia.

Tuuli myös liikutteli erinäisiä asioita. Esimerkiksi Perniön keskustassa etsittiin omistajaa keskelle tietä ilmestyneelle trampoliinille.

Artikkelia muutettu 7.10.2023 kello 16.45. Lisätty tilannetieto neljän jälkeen sekä pelastuslaitoksen tehtävämäärä Salossa. Kello 17.21 lisätty tieto Top Marinen aidasta. Kello 22.20 päivitetty tieto pelastuslaitoksen saamista tehtävistä.