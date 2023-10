”Ihmiset tulivat linjoja pitkin, oli sokka irti” – Kurpitsaviikot rikkoi ennätykset, mutta mielipahalta ei vältytty

Kaksi viikkoa jatkunut kurpitsahulina on päättynyt.

– Väsyttää, summaa yrittäjä Esa Rannikko.

Vielä jaksaa mies kuitenkin heilua kurpitsapuiston purkuhommien johdossa. Puisto tyhjenee, mutta kurpitsalyhtyjen myynti jatkuu edelleen.

– Jatkoilla voi vielä tapahtua positiivisia asioita sen suhteen, miten kokonaisuus menee, sanoo Rannikko.

Kurpitsaviikot järjestettiin tänä vuonna suurempana kuin koskaan aiemmin.

Rannikon Puutarha laajensi kurpitsapuiston aluetta, kaupunki laittoi enemmän rahaa järjestelyihin, ja yhä useampi yritys panosti lisää tapahtumaan.

Esa Rannikko sanoo, että tapahtuma sai myös uuden kävijäennätyksen.

– Käyntikertojen määrä on paljon yli 200 000, en tiedä nouseeko jo 300 000:een.

Näin moni yksittäinen henkilö ei kuitenkaan vieraillut puistossa, koska moni kävi paikalla monta kertaa.

– Yksikin tamperelainen nainen sanoi käyneensä tänä vuonna kolme kertaa. Moni turkulainen kävi myös monta kertaa, päivällä ja illalla.

Rannikon väki teki joka ilta kurpitsapuistossa gallupin. Mielenkiinnon kohteena oli se, mistä ihmiset tulivat. Kolmen kärki oli pienin poikkeuksin illasta toiseen sama: Turku, Helsinki, Espoo.

– Turku oli joka ilta ykkönen, mutta asukaslukuun nähden Parainen oli varmasti aktiivisin. Se nousi esiin joka päivä ja oli kärkikympissä, vaikka asukkaita on aika vähän.

– Totta kai meillä käy paljon myös salolaisia, mutta suurin osa on ulkopaikkakuntalaisia.

Päivistä vilkkain oli viime lauantai, puiston toiseksi viimeinen aukiolopäivä.

– Silloin kävi 35 000–40 000 kävijää, arvioi Rannikko.

Lauantain kävijämäärä oli niin massiivinen, että kurpitsapuiston ja koko lähitienoon kantokyky oli koetuksella ruuhkaisimpien iltatuntien aikana. Autoletkat ja väärin pysäköidyt ajoneuvot nostivat tunteet pintaan.

Esa Rannikko kertoo saaneensa väkevää palautetta tilanteesta.

– Ihmiset tulivat linjoja pitkin, oli sokka irti. Se meni minullakin tunteisiin, ja väsyneenä tuntui varmasti pahemmalta kuin olisi pitänyt. Meidän pitää miettiä, miten toimimme jatkossa, ettei naapurusto koe vääryyttä.

Kuluja ja tuottoja Rannikko ei ole vielä ehtinyt summata.

Se on jo selvä, että molempia kertyi paljon. Volyymit olivat valtavia.

Jotain kertoo esimerkiksi kurpitsapuiston kahvilan leivonnaisiin käytettyjen kananmunien määrä. Se oli viime vuonna 2 500 ja nyt 4 500.

Kurpitsamakkaraa tehtiin 4 800 kiloa, mikä sekin on tuplamäärä viime vuoteen verrattuna.

Pieniä kurpitsoja myytiin kymmeniä tuhansia, ja ne loppuivat jo ennen viimeistä viikonloppua.

– Kauppa kävi hyvin. Puhutaan satojen tuhansien eurojen liikevaihdosta. Sitä en vielä tiedä, päästiinkö nollille. Kustannuksetkin olivat kohdillaan.

Kurpitsapuistoon ei ole pääsymaksua, joten kävijämäärästä ei voi suoraan päätellä tuottoja.

– Tosi paljon käy porukkaa, joka ei jätä latin latia. Se on myös ok, se on osa tätä.

Kurpitsaviikkojen taloudelliset vaikutukset näkyivät monen yrityksen kassassa.

Esimerkiksi Rikalan krouvin yrittäjä Eija Halkilahti sekä Design hillin yrittäjä Anu Pelander olivat mielissään ilmiön tuomasta asiakasmäärästä.

– Viikonloppuisin varsinkin on ollut kuin villin lännen meininkiä ja joutunut monille sanomaan ei-oota, kommentoi Halkilahti SSS:n haastattelussa muutamaa päivää ennen tapahtuman päättymistä.

– Porukka jättää tänne eri paikkoihin, kauppoihin, huoltoasemille, erikoisliikkeisiin kaikkinensa miljoonia euroja, arvioi Rannikko.

Hänenkin tuntumansa on, että etenkin ravintolapalveluissa kysyntää olisi edelleen tarjontaa enemmän.

– Monet ajavat puistoon pari tuntia. Siinä voi tulla iso nälkä kanssa, eikä kaikille riitä kurpitsamakkara. Parempia ravintolapalveluita kaivattiin kyllä ja sitä, että keittiöt olisivat pidempään auki.

Kun Kurpitsaviikot tulevat jälleen ensi vuonna, Rannikko toivoo yhä useamman yrityksen pohtivan tarjontaansa.

– Taloudellisessa hyödyntämisessä on vielä parannettavaa, mutta kyllähän tähän hommaan nyt jo uskoo huomattavan paljon enemmän porukkaa kuin alkuvuosina. Silloin ei oikein kukaan uskonut.

Rannikko kertoo saaneensa kiitteleviä viestejä muilta yrittäjiltä.

– Se lämmittää mieltä, että tekemisellä on merkitystä. Saadaan meidän talousalueelle vaikutusta.