Salolainen Jaakko Korpela valittiin vuoden omakotiasukkaaksi

Suomen Omakotiliitto on valinnut vuoden omakotiasukkaaksi Jaakko Korpelan Salosta. Perusteluna valinnalle todetaan, että Korpela on ollut aktiivinen omakotitoimija yli 30 vuoden ajan ja toiminut innostavasti omakotiyhdistyksissä ja Omakotiliiton luottamustehtävissä.

Jaakko Korpelan suurin motiivi vuosikymmenten aktiiviseen toimintaan on hyvän tekeminen.

– Parasta on, kun voin auttaa ja neuvoa muita, Korpela sanoo Omakotiliiton tiedotteessa.

Erityisenä saavutuksena Jaakko Korpela nostaa esiin omakotitalkkaritoiminnan, joka on ollut tärkeä toiminnan kivijalka monessa omakotiyhdistyksessä. Omakotiyhdistysten jäsenet voivat tilata omakotitalkkarin kotiin auttamaan erilaisissa tehtävissä edullisesti. Se on monelle apu, joka mahdollistaa omassa kodissa asumisen mahdollisimman pitkään, jos on ikääntynyt tai muutoin huonokuntoinen ja tarvitsee apua kotona.

Korpela liittyi Salon omakotiyhdistykseen naapurinsa houkuttelemana 31 vuotta sitten.

Sittemmin Korpela on ollut mukana perustamassa kahdeksaa omakotiyhdistystä, joista suurin osa on Varsinais-Suomessa. Hän on myös Varsinais-Suomen ja Kymi-Karjalan omakotiyhdistysten puheenjohtaja sekä Perniön-Särkisalon omakotiyhdistyksen hallituksessa.

Korpela toimii Omakotiliiton valtuuston puheenjohtajana. Aiemmin hän on ollut useamman kauden liittohallituksessa ja järjestötoimikunnassa.

Vuoden omakotiasukkaaksi valitaan henkilö, joka toimii aktiivisesti ja innostavasti omakotiyhdistyksessä ja joka on osallistunut pitkäaikaisesti ja pyyteettömästi jäsenyhdistysten tapahtumien järjestämiseen ja kehittämiseen. Vuoden omakotiasukas valittiin yhdeksännen kerran.