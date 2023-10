Jokilaakso ärtyi voimalahankkeen salailusta Kiskossa – ”Tällaisella tavalla hermot kiristyvät, ja homma menee riitelyksi”

Ruotsalainen yhtiö havittelee suurta aurinkovoimalaa maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Kiskossa. Hanketta Kurkelanjoen laaksossa on viety vaivihkaa eteenpäin keväästä lähtien.

Jokivarren asukkaat ja maanomistajat ovat ärtyneet tavasta, jolla yhtiö on pyrkinyt pitämään suunnitelmia salassa.

– Heillä on periaate, että asiasta ei saisi puhua.

– Kun väki pidetään hajanaisena, he eivät tiedä toisistaan ja alkavat epäillä toisiaan, mutta eivät uskalla kysyä toisiltaan.

– Tätä on valmisteltu hämäräperäisesti ja salaa, eikä asiaa ole viety eteenpäin avoimesti. Tällaisella tavalla hermot kiristyvät, ja homma menee riitelyksi.

Viidenkymmenen hehtaarin paneelikenttää tavoittelee sama yhtiö, joka vuokrasi toista voimalahanketta varten sata hehtaaria maata Kiskon Kärkelästä. Ely-keskus on nyreissään siitä, että siellä hakattiin kesällä metsää ilman luontoselvityksiä.

Salon Seudun Sanomat sai Kurkelanjoen voimalahankkeesta nimettömän vihjeen. Vinkinantajan mukaan aurinkopaneelikenttiä ajetaan metsiin ja pelloille ”hys hys salassa uhkailemalla, että kaikki muut ovat jo mukana”.

Tätä juttua varten SSS on haastatellut Kurkelanjoen varrelta useita maanomistajia ja asukkaita. He ovat huolissaan naapurisovusta ja kyläyhteisön ihmissuhteista, eivätkä halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

Haastateltujen henkilöllisyys on toimituksen tiedossa, ja lainaukset on poimittu heidän haastatteluistaan.

– Hankkeella on iso vaikutus koko yhteisöön ja sen vaikutukset ulottuvat laajalle. Jotkut omistavat maat, mutta maisema on yhteinen.

Suunnittelualue sijaitsee keskellä Kiskon–Kiikalan kulttuurimaisemaa, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi. Kirkkojärveen laskeva Kurkelanjoki virtaa kumpuilevassa viljelylaaksossa, josta on löydetty muinaisjäännöksiä.

– Täällä on mäkiset pellot, ja jokilaaksossa näkee parin kilometrin päähän. Teräsverkkoaidalla ympäröity paneelikenttä olisi varmasti maisemahaitta, ja se tuhoaisi myös monen kiinteistön arvon.

Ruotsalainen Alight Ab alkoi lähestyä maanomistajia Toijan ja Kurkelan kylien välisellä peltoalueella keväällä. Yhteydenotot ovat jatkuneet jokivarressa edelleen lokakuussa.

Maanomistajille on tarjottu pelloista 40 vuoden vuokrasopimuksia. Luvattu vuosivuokra on tiettävästi enemmän, mitä viljelijä saa viljelemällä omia peltojaan vuokrapelloista puhumattakaan.

– Tämä on vilja-Suomea. Eihän se voi olla kansallisesti järkevää, että otetaan peltoja pois viljelykäytöstä. Ja täällä on maatalouden lisäksi myös matkailua ja virkistyskäyttöä.

Haastatellut kokevat, että hankeyhtiö luo tarkoituksella painetta ja toimii hajota ja hallitse -periaatteella.

– Ei haluta, että maanomistajat pitäisivät palaverin, jossa sovittaisiin yhteisistä pelisäännöistä.

Voimalasuunnitelma ei pysy enää piilossa. Kurkelanjokivarresta on lähetetty hankkeesta viestejä eri tahoille Salossa.

– Jos kerran myyräntyötä tehdään, niin mekin teemme myyräntyötä!

Varsinais-Suomen ely-keskus teki Kiskossa poikkeuksellisen maastokäynnin heinäkuussa. Liito-oravat eivät tavallisesti saa luonnonsuojeluyksikköä jalkautumaan, mutta tällä kertaa yksikön päällikkö Olli Mattila ja ylitarkastaja Salli Uljas lähtivät Kärkelän Metsäkulmalle.

– Se oli tosi hienoa, vanhaa kuusikkoa, jonka rinteessä oli aika laajalla alueella tihkupintaisuutta ja rikasta sammallajistoa. Metsä olisi soveltunut suojelualueeksi, Salli Uljas sanoo.

Kymmenen hehtaarin metsätilasta oli tuolloin hakattu aukoksi jo puolet. Erityishakkuuta oli perusteltu sillä, että vireillä on hanke aurinkopaneelikentästä.

– Siellä mentiin väärinpäin. Aurinkovoimala-alueilla tulisi tehdä ensin luontoselvitykset ja hakata vasta sitten, jotta pystyy huomioimaan selvitysten tuottamat tiedot, Uljas korostaa.

Ylitarkastaja Uljas korostaa, että luontoselvityksessä alue olisi tunnistettu arvokkaaksi vanhaksi metsäksi, jonka hakkaamista aurinkopaneelikentäksi ely-keskus ei olisi suositellut.

– Tämä on ensimmäinen tapaus, jossa hakkuut on tehty ennen kuin hanketta on alettu selvittää laajemmin. Tämä ei ole oikea toimintatapa, ja toivon todella, että tästä ei tule ennakkotapausta.

Alueelta oli havaintoja liito-oravista. Ely-keskus rajasi vielä pystyssä olleesta metsästä hakkuiden ulkopuolelle vajaan hehtaarin. Se tunnistettiin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi, jonka hävittäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Haapavaltaiselle kaistaleelle jätettiin kulkuyhteys naapuripalstalta.

Salon Seudun Sanomat kertoi 12. elokuuta, että ruotsalainen Alight Ab oli vuokrannut Metsäkulmalta sata hehtaaria peltoa ja metsää. Yhtiö oli keskustellut maanomistajien, asukkaiden ja mökkiläisten kanssa yksi kerrallaan ja toivonut, etteivät he vielä puhuisi asiasta.

– Haluamme olla avoimia, mutta meillä on ollut perusteltu syy lykätä tiedottamista, projektijohtaja Jussi Kokkila totesi lehdessä.

Salon Seudun Sanomat tiesi hankkeesta jo ennen kuin yhtiö oli kertonut siitä edes Salon kaupungille. Hankehittäjäksi värvätty salolainen vakuutusneuvos Ari Lagerström oli tuolloin jo kiertänyt talosta taloon puhumassa voimalan puolesta.

"Naapureiden mielipiteet ovat meille tärkeitä"

Hankekehittäjä Ari Lagerström perustelee hiljaiseloa voimalahankkeen ennakkovalmistelulla.

– Kaikki toimijat yrittävät erityisesti hankkeiden alkuvaiheessa pitää keskustelut luottamuksellisina ja katsoa, voiko hankkeessa edetä. Kukaan ei halua puhua omista hankkeistaan ennen kuin ne ovat riittävän valmiita.

Lagerströmin mukaan yksi syy saattaa olla se, että sähkölinjan kapasiteetti on rajallinen. Toimijat haluavat varmistaa, että niiden tuottama sähkö pääsee myös valtakunnanverkkoon.

– Haluamme olla avoimia toimissamme. Alueen maanomistajat voivat tietenkin puhua vapaasti keskenään. Toivomme kuitenkin, että valmistelu voidaan tehdä rauhassa, kun hanke on alkuvaiheessa.

Ari Lagerströmin mukaan paneelikenttä ei tulisi pääosin Kurkelanjoen laaksoon, vaan Toijasta Suomusjärvelle vievän Kurkelantien luoteispuolelle.

– Pitää arvioida huolellisesti, minne aurinkovoima oikeasti sopii. Yhtään maanvuokrasopimusta ei ole vielä tehty. Voi hyvin olla, ettei hanke toteudu, jos koemme vahvaa vastustusta. Naapureiden mielipiteet ovat meille tärkeitä.