Jukka Alanko etsii viinibaarilleen edelleen yrittäjää – ”Pikkujoulukauteen alkaa tulla jo kiire”

Salolaisyrittäjä Jukka Alangon Turuntielle remontoima viinibaari Salò odottaa edelleen avautumista. Alanko kertoo, ettei viinibaariin ole löytynyt vielä yrittäjää.

– On siihen kiinnostustakin ollut, mutta olisi voinut ehkä olla enemmänkin. Pöytävarauksia paikkaan on tehty ja yksityistilaisuuksia on kyselty, mutta minusta ei ole baarinpitäjäksi, Alanko naurahtaa.

Alangon mukaan viinibaarin tilat on saatu valmiiksi.

– Olisihan se valtavan hienoa, jos baari avautuisi pikkujoulukauteen mennessä, mutta siihen alkaa tulla jo kiire. Toivottavasti näin kuitenkin kävisi.

SSS kertoi 18. elokuuta, että Turuntie 9:ään valmistui Salon ensimmäinen viinibaari. Alangon omistaman kiinteistön ravintolatilat remontoitiin noin 100 neliön tiloihin, joissa toimi vuoteen 2020 asti Salon Kehys. Sisustuksen viinibaariin toteutti sisustussuunnittelija Niina Ahonen.

Alangolla ei ole suurempia kriteereitä viinibaariyrittäjälle.

– Kunhan hän osaa asiansa ja on innostunut. Se takaa jo hyvän lopputuloksen. Toivon, että tällainen henkilö Salosta löytyisi.

Paikan konseptiksi on tarkentunut kahvila-viinibaari.

– En usko enkä pidä hyvänäkään sitä, että ihmiset alkaisivat viiniä lipittää joka päivä. Tarkoitus on olla viinibaarin lisäksi hyvätasoinen kahvila, joka tarjoaa syötävää sekä viiniin että kahviin liittyen, Alanko sanoo.