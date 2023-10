Perussuomalaisten presidenttiehdokas, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho haluaa nostaa arjen turvallisuuden presidentinvaalien yhdeksi teemaksi.

Hänen mukaansa presidentillä on vähän valtaa, mutta arvojohtajana paljon vaikutus- ja arvovaltaa. Valtion päämiehellä on hänestä oikeus ja velvollisuuskin nostaa esiin ajankohtaisia asioita ja tarvittaessa jyrähtää saadakseen vauhtia päätöksentekijöihin.

Itse hän olisi valmis jyrähtämään esimerkiksi saadakseen huumerikollisten tuomioita nykyistä kovemmiksi.

– Suomi on nyt yksi Euroopan houkuttelevimpia maita huumekauppiaille. Riski kiinni jäämisestä on pieni ja tuomiot kevyitä. Meillä puuttuu resursseja poliisilta ja pelotevaikutus pikkurikollisilta, koska heitä ei panna linnaan, Halla-aho sanoi vieraillessaan Salossa perjantaina.

Halla-ahon vaalikampanjan slogan on ”Suomen pitää olla turvallinen tila”. Hän sanoo määrittelevänsä kuitenkin turvallisen tilan toisin kuin ”vihervasemmisto ja sitä komppaava media”, jonka mielestä tavallisten suomalaisten on pidettävä kieli keskellä suuta, ettei joku vähemmistö loukkaannu.

– Itse ajattelen, että tavallisten suomalaisten pitää olla turvassa, hän sanoi.

Arjen turvallisuus pitää Halla-ahon mukaan sisällään yhtä hyvin kohtuulliset asumis- ja elämiskustannukset kuin lasten koulumatkan.

– Suomalaisen pitää voida luottaa siihen, että lapset voivat käydä turvallisesti koulua. Ettei lapsille kaupata pillereitä, varasteta vaatteita päältä tai lyödä puukolla. Nämä alkavat olla tavallisia ongelmia varsinkin suuremmissa kaupungeissa. Minusta nämä ovat myös paljon tärkeämpiä ongelmia kuin että joku kirjoittaa rumasti sosiaalisessa mediassa.

Valtiona Suomen pitää käyttäytyä realistisesti ja järkevästi. Halla-ahon mukaan esimerkiksi rahan kippaaminen ”kaiken maailman kankkulan kaivoihin” pitää lopettaa.

Suomalaiset ovat Jussi Halla-ahon mukaan kiinnostuneita presidentinvaalista. Siitä kertoo jo korkea äänestysaktiivisuus vaaleista toiseen.

Presidentin tärkein tehtävä on johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Halla-ahon mukaan ulkopoliittisesta linjasta on Suomessa laaja yhteisymmärrys.

– Meillä on yhteisymmärrys esimerkiksi siitä, että Suomen pitää yhdessä muun sivistyneen maailman kanssa tukea Ukrainaa. Se aiheuttaa kustannuksia, mutta pitää nähdä niin, että Venäjän menestys tulisi vielä kalliimmaksi tulevaisuudessa. Se on siis investointi omaan turvallisuuteemme.

Halla-ahon mukaan laajasta yhteisymmärryksestä huolimatta presidenttiehdokkailla on eroja. Hän kehotti salolaisia kuuntelemaan ehdokkaita, mutta myös tutkimaan, mitä nämä ovat tehneet aiemmin.

Hänen mukaansa ehdokkaissa on henkilöitä, jotka ovat olleet mukana kannattamassa avokätistä viisumipolitiikkaa, kaksoiskansalaisten pääsyä tärkeisiin virkoihin, venäläisten kiinteistökauppoja ja luopumista maamiinoista. Moni on ollut mukana sitomassa Suomea venäläiseen öljyyn ja kaasuun.

– Moni on myöntänyt tehneensä virheitä Venäjän suhteen, ja arvostan sitä, hän totesi.

Halla-aho näki maailmassa muitakin uhkia. Suomi on hänen mukaansa riippuvainen esimerkiksi kiinalaisesta teollisuudesta. Lähi-idässä muhii uusi siirtolaispommi.

– Elämme turbulentteja aikoja. Suomella ei ole varaa poliittiseen sinisilmäisyyteen, hän alleviivasi.

Presidentinvaalikampanja on Jussi Halla-aholle tasapainottelua eri roolien välissä. Hän sanoo, että työ eduskunnan puhemiehenä tulee ykkösenä. Vaalikampanjaa hän tekee vapaa-ajallaan eli enimmäkseen viikonloppuisin.

– Ihmisellä on eri rooleja. Itselläni yksi rooli on Helsingin kaupunginvaltuutettu. Pitää vain muistaa, mikä hattu on päässä.

Halla-aho sanoo varautuneensa seitsenpäiväisiin työviikkoihin vaaleihin asti. Hän sanoo olevansa onnekas, koska on toiminut puolueensa puheenjohtajana ja tietää, mihin leikkiin on lähtenyt.

– Esimerkiksi eduskuntavaalien alla erilaisten paneelien määrä on järjetön. Tämä on laajasti tunnettu ongelma ehdokkaiden kesken. Olemme käyneet keskustelua, miten voisi rajoittaa paneelien määrää. Se tahtoo jäädä puheeksi, koska kaikille on tärkeää saada jokainen ääni.

Jussi Halla-aho jakaa voimakkaasti mielipiteitä, ja hän tietää sen itsekin. Hän uskoo silti, että voisi toimia koko kansan presidenttinä.

– Ainahan presidentinvaalit jakavat ihmisiä. Suomalaisilla on kuitenkin demokraattinen mielenlaatu.

– Aina, kun vaaleista on päästy yli, kaikista valituista on ajan kanssa tullut koko kansan presidenttejä. Itse edistäisin sitä pyrkimällä löytämään tulokulmia, joissa yhdistyvät erilaisten ja erilaisissa tilanteissa olevien suomalaisten edut ja intressit. En ole tästä hirveän huolissani.