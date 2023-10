Kadonneen salolaismiehen lähipiiri kerää vapaaehtoisia etsintöihin – poliisilla uutta tietoa

Viikko sitten perjantaina Salossa kadonneen 45-vuotiaan miehen sukulaiset ja ystävät keräävät vapaaehtoisia etsintöihin. Vapaaehtoisia etsijöitä haetaan sosiaalisen median kautta.

Kadonneen perhe on erittäin huolissaan ja toivoo miehen löytyvän elossa. Miehen entinen vaimo Janna kertoo, että etsinnöissä on mukana heidän kaksi yhteistä lastaan sekä työkavereita ja muita sukulaisia. Haastateltava esiintyy jutussa vain etunimellään kadonneen yksityisyyden suojaamiseksi.

Jannan mukaan katoaminen ei ole hänen entiselle miehelleen tyypillistä. Hän kertoo itse nähneensä miehen pari viikkoa sitten.

– Tämä ei ole lainkaan hänen tapaistaan. Hänellä on kotona rakas koira, eikä hän koskaan jätä sitä pitkäksi aikaa yksin. Maanantaina hänellä olisi ollut työpäivä. Hän tulisi kyllä kotiin, jos vain pystyisi sinne kävelemään.

Janna kertoo, että koira on nyt hoidossa hänen luonaan.

Poliisin tarkentuneiden tietojen mukaan mies poistui viikko sitten perjantai-iltana Down Under Bar -yökerhosta viiden hengen miesporukassa noin kello 22.30. Sen jälkeen hänen liikkeistään ei ole varmaa tietoa. Lounais-Suomen poliisi pyytää kyseisen miesseurueen jäseniä ottamaan yhteyttä poliisiin.

Jannan mukaan miehen puhelin löytyi myöhemmin yökerhosta.

Poliisi on pyytänyt havaintoja kadonneesta. Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan kadonnut mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Hän on olemukseltaan laiha ja hänellä on kapeahkot kasvot. Lisäksi kadonneella on vaaleanruskeat hiukset ja siniset silmät. Poliisin tietojen mukaan kadonneella on mahdollisesti yllään musta nahkatakki.

Miehellä on myös useita tatuointeja ja niistä tunnistettavimmat ovat vasemman käden keskisormessa olevat kirjaimet J ja R sekä oikean käden rystysissä olevat numerot 1978.

Kaikki tiedot ja havainnot kyseisestä henkilöstä pyydetään ilmoittamaan Lounais-Suomen poliisilaitokselle osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.