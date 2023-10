Kemiönsaaren Påvalsbyhyn suunnitteilla mittava aurinkovoimahanke – takana saksalainen konserni

Saksalaisen ib vogt -konsernin Suomen osasto suunnittelee 100 megawatin aurinkovoimahanketta Varsinais-Suomen Kemiönsaareen. IBV Suomi kertoo asiasta tiedotteessaan ja nettisivuillaan.

Toteutuessaan hanke tarkoittaa kymmenien miljoonien eurojen energiainvestointia Kemiönsaaren Påvälsbyhyn.

– Keskustelut kunnan ja maanomistajien kanssa ovat edenneet erittäin hyvässä hengessä, mistä haluan antaa kiitokset, kertoo Caroline Ekqvist, IBV Suomen hankekehityksen tiiminvetäjä tiedotteessa.

Suunnittelualue kattaa 225 hehtaaria ja on nykyisellään metsätalouskäytössä. Alueesta noin kolmasosa on hakattu.

Lopullinen alue määrittyy luontovaikutukset huomioiden, joten lopullinen paneelikenttä tulee olemaan pienempi kuin suunnittelualueen pinta-ala. Tarkempi ratkaisu selviää suunnitteluprosessin aikana. Paneelikenttä kaavaillaan liitettäväksi kantaverkkoon läheiseen Fingridin sähköasemaan.

Hanke on tällä hetkellä esisuunnitteluvaiheessa. IBV Suomi on sopinut alueesta maanomistajien kanssa ja IBV Suomi on käynyt alustavia keskusteluja kunnan kanssa. Seuraavana vaihe on luvitusprosessin aloittaminen.

IBV Suomi järjestää yleisötilaisuuden aurinkovoimahankkeestaan Kemiönsaaren Påvalsbyssä Villa Landessa tiistaina 24.10.2023 kello 17.30.