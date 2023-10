Testamentti huolehti, että Laura Yliluoma kiertää nyt vanhusten kodeissa ilman minuuttiaikataulua – ”Rankkojakin tarinoita kuulee”

Diakonissa Laura Yliluoman työ kuulostaa kiireisen nykyajan keskellä unelma-ammatilta. Hän vierailee halikkolaisten vanhusten luona keskustelemassa ja kuuntelemassa – vailla minuuttiaikataulua.

Kotikäynnit mahdollistaa Koskisen testamenttirahasto, jolla Salon seurakunta palkkasi Yliluoman ensin kesäksi 2022 ja sitten kolmen vuoden määräajaksi.

– Toiveissa on, että tämä jatkuisi sen jälkeenkin. Onhan tämä ihan mahtava juttu, Yliluoma itse hehkuttaa.

Sairaanhoitajaksi ja diakonissaksi 1980-luvun lopulla valmistunut Laura Yliluoma on ehtinyt tehdä työtä seurakuntien lisäksi muun muassa Karkkilan Toivokodissa, jossa hän toimi osastonhoitajana.

Hoivakodissa kiire ja riittämättömyyden tunne tuli tutuksi.

– Henkilökunta on tarkkaan mitoitettu, eikä vanhusten kanssa ollut valitettavasti aikaa jutella rauhassa. Diakoniatyöntekijänä saan luvan kanssa puhua myös Taivaan Isän huolenpidosta ja laulaa Jeesuksesta vanhusten kanssa, mikä jättää iloa ja toivoa heille, kun itse jatkan matkaa.

Halikon alueella Yliluoma tekee kotikäyntejä ja vierailee hoivakodeissa sekä pitää kesäkahvilaa ja varttuneen väen kerhoja.

– Olen kiitollinen, että kotikäyntityötä pidetään tärkeänä. Diakonia on usein rannaton työ. Siihen yritetään sovittaa kaikkea mahdollista, mutta seurakunnassamme saan keskittyä vanhuksiin.

Halikon alueella oli lähetetty korona-aikana tervehdyskirjeitä vanhuksille, jotka olivat käyneet seurakunnan kerhoissa ja virkistyspäivissä. Yliluoma alkoi soitella samoille ihmisille ja tarjota keskustelua kotona. Yhdeksän kymmenestä vanhuksesta vastasi, että tervetuloa.

Lisää halukkaita keskustelukumppaneita löytyi saunailloista ja kerhoista. Moni myös vinkkasi yksinäisestä vanhuksesta, joka saattaa kaivata juttuseuraa.

Iso osa Yliluoman asiakkaista on vanhuksia, jotka eivät enää juuri liiku, mutta pärjäävät omassa kodissaan kotiavun turvin. Jotkut käyvät kerhoissa, mutta eivät rohkene sanoa ajatuksiaan muiden keskellä.

– Joukossa on yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole omaisia, tai sitten omaiset ovat vielä työelämässä ja kiireisiä.

Jos vanhus on hyväkuntoinen, Laura Yliluoma saattaa käydä ulkoilemassa hänen kanssaan. Erityisesti muistisairaalle vanhukselle mieluisinta voi olla hartaus ja tuttujen virsien laulaminen.

– Joskus kuulen rankkojakin tarinoita. Joillakin on ollut elämässään vaikeuksia, ja he haluavat purkaa niitä muistelemalla vanhoja. Toiset kertovat mielellään lapsistaan ja lapsenlapsistaan. Vanhukset uskaltavat kertoa, koska tietävät, että minulla on vaitiolovelvollisuus.

Yliluoma on tarjonnut keskusteluapua myös hoivakodeissa oleville vanhuksille.

– Ihminen voi olla yksinäinen myös hoivakodissa. Osalla on vielä muisti jäljellä, ja heille muistisairaista ei ole oikein seuraa. Henkilökunta ei välttämättä ehdi ulkoilemaan heidän kanssaan, ja minä olen vienyt heitä ulos.

Yliluoma on vieraillut noin 50 halikkolaisvanhuksen kodissa ja lisäksi Halikon alueen hoivakodeissa asuvia vanhuksia tapaamassa. Vanhusten toiveet, tarpeet ja jaksaminen ovat yksilöllisiä, mutta useiden kohdalla kotikäynti toteutuu noin kerran kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

– Joskus menee pidempäänkin. Joku tulee perässä autolle asti, ja juttu jatkuu.

Yliluoma kehuu saavansa lähes säännöllisesti sydämellisen vastaanoton. Vanhukset ovat tyytyväisiä, kun saavat keskustella rauhassa.

– Yksi vanhus kiitteli, että on tämä hienoa, kun sinä tulet ulkoilemaan kanssani ihan ilmaiseksi! Hirmu usein vanhus kokee vierailusta iloa. Voin viedä toivoa arkeen, jossa on ehkä kipuja ja murheitakin menneistä.

Yliluoma sanoo olevansa unelmatyössään.

– Kovin monta kotikäyntiä ei voi kuitenkaan tehdä saman päivän aikana, ettei keskittynyt, läsnä oleva kohtaaminen herpaannu.

Nykyaikana ihmiset elävät pitkään, ja moni elelee kotonaan jopa satavuotiaaksi. Laura Yliluoman asiakkaista valtaosa on yli 80-vuotiaita ja vanhin 97-vuotias.

– Seitsemänkymppiset ovat vähemmistössä. Heistä suuri osa on vielä aktiivisia ja harrastavia eläkeläisiä.

Yliluoma sanoo, että työssä on hyötyä myös sairaanhoitajan koulutuksesta. Moni vanhus haluaa keskustella terveyshuolistaan, ja silloin on hyvä, että vastassa on ammattilainen.

– Joskus saatan neuvoa, että varaa vain lääkäriaika tai että pitäisikö sinun käydä näyttämässä tuota jalkaasi, se on aika pahan näköinen. Tässä työssä on hyvä tietää vähän lääkkeistäkin.

Salon seurakunta on palkannut testamenttivaroilla Laura Yliluoman lisäksi hoivamuusikko Terhi Lehtovaaran.

Seurakunnan ajatuksena on tarjota testamenttivaroilla vanhuksille pientä ylimääräistä ohjelmaa. Hoivakodeissa on järjestetty esimerkiksi useana kesänä virkistyspäiviä, joihin on saatu testamenttivaroilla makkaraa ja pullaa.

Vanhuksille järjestetään testamenttivaroilla kuljetuksia kirkkopyhinä. Pienellä omavastuulla saa tilata myös kyydin varttuneen väen kerhoihin. Vanhusten leiri- ja retkipäiviin voivat kaikki osallistua tasapuolisemmin, koska hinnat ovat testamenttivarojen takia edullisempia.

Testamenttivaroilla on järjestetty jouluruokailu Halikon seurakuntatalossa. Avustustyölle määriteltyjen kriteerien mukaisesti testamenttivaroista on mahdollista saada tarvittaessa myös taloudellista apua vanhuksen tilanteeseen.