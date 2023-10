Kirjakauppa, jota kehuu kilpailijakin: virsikirjat sopivat hyvin hirviökirjojen kylkeen Aurinkopuodissa bensa-asemalla

Moottoritietä Turun ja Helsingin väliä kulkevat kaartavat usein Salossa autonsa Piihovin ABC:lle. Samalla monen tankkaajan ja välipalaa hakevan huomio eksyy koristeellisiin kirjoihin, muistikirjoihin ja leluihin. Niitä pursuilee esiin aseman Aurinkopuodista, viralliselta nimeltään Auringon kirja- ja paperipuodista.

– Pysähdyn täällä aina, jos täällä päin olen. Kirjat täällä ovat hyviä, kommentoi esimerkiksi Tomi Haapala Turusta.

Hän sattuu olemaan itse kirjakauppias, joten kehu on tavallista painavampi. Hän oli pienten lastensa ja puolison kanssa matkalla sukulaisiin Helsinkiin ja kierteli puodissa Salon Seudun Sanomien ollessa tekemässä haastattelua Aurinkopuodista.

Puodin valikoima tosiaan poikkeaa tavallisista kirjakaupoista ja markettien kirjahyllyistä. Tuttujen muumien, sienikirjojen ja bestsellereiden lisäksi Aurinkopuodin hyllyillä odottaa iso määrä lastenkirjoja, joihin ei ole muualla tullut törmättyä.

Toimittaja jäi poikien äitinä hypistelemään erehdyttävästi vanhan näköiseksi painettua kirjaa siitä, kuinka lentokone rakennetaan. Löytyy Fortnite-salaisuuksien kirjaa, villin sään kirjaa ja filosofiaa lapsille. Kaihoisia katseita tuli jätettyä myös sokkelokirjaan ja tarrakirjaan, jossa voi laittaa nukkekotiin huonekaluja.

Erikoiset lastenkirjat on kustantanut keskisuuri kirjankustantamo Aurinko Kustannus Vihdistä. Piihovin ABC:lla sijaitseva kirja- ja paperikauppa on yksi sen kolmesta omasta myymälästä.

Kustantaja, Lohjalla asuva Jussi Erkintalo kertoo, että he haluavat kirjoissaan aina olevan jotain erityistä jujua, joka erottaa ne massasta. Lisäksi kaikki tehdään piirun verran paremmin ja huolellisemmin.

– Vältämme rihkamaa. Palapelienkin pitää olla sellaisia, että ne kestävät vuosia lasten käytössä.

Samaa kuvailee Salon Aurinkopuodin myyjä Johanna Salmi.

Moni tosin tuntee Salmen paremmin muualta. Hän piti vielä viime vuonna Salossa Jonnan talli -ratsastustilaa.

– Kolmekymmentä vuotta riitti 24/7-työtä. Täällä on nyt puhdasta, kuivaa ja lämmintä, Salmi nauraa kirjojen keskeltä.

– Ja rakastan kirjoja yli kaiken.

Ääni- ja digikirjat ovat ryminällä muuttaneet perinteistä tapaa nauttia kirjoista, mutta Aurinkopuodissa tai sen kustantamossa digimurros ei ole näkynyt, päinvastoin.

– Paperikirjalla tuntuu olevan yhä vankkumaton suosio, miettii Salmi.

– Ihmiset ovat myös viime vuosina havahtuneet siihen, että lasten lukutaito on heikkenemässä. Varsinkin monet isovanhemmat ostavat nyt enemmän kuin ennen kirjoja lastenlapsille.

Suurin osa Aurinko Kustannuksen kustantamista teoksista on lastenkirjoja. Tämän huomaa hyvin Salon myymälästä.

– Lukeminen avaa lapsen mielikuvituksen portteja ja lukkoja, perustelee Jussi Erkintalo.

Neljäsosa kustantamon volyymistä tulee kuitenkin kristillisistä kirjoista, kuten Raamatuista ja virsikirjoista. Kilpailijoita on alalla Suomessa vähän, ja Auringon virsikirjoista lauletaan myös monissa Salon seudun kirkoissa.

– Kristilliset kirjat ovat meillä näkyvästi kristillisiä, eikä esimerkiksi tavallisista lastenkirjoistamme tarvitse miettiä, tuputetaanko rivien välistä salaa jotain, Jussi Erkintalo huomauttaa.

Viisitoista vuotta sitten oli toisin. Aurinko Kustannus on entiseltä nimeltään Kustannus Oy Arkki, jota ylläpiti Sley eli Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. Sley on kustantanut Raamattuja ja muita kristillisiä kirjoja 1800-luvulta asti.

– Sleyn kielteinen kanta naispappeuteen oli 1990-luvun jälkeen alkanut vaikeuttaa yhdistyksen kirjakauppatoimintaa, mutta Sley ei kustantajana ollut valmis muuttamaan painotuksiaan vaan päätti lopulta lakkauttaa Arkin, kertoo Erkintalo.

– Minä ja toinen työntekijä, joilla ei ollut hengellisen herätyksen taustaa, mietimme, että himskatti, mehän voisimme perustaa oman kustantamon, seurakunnat kun ovat varmoja maksajia eivätkä mene konkurssiin. Kysyimme, voisimmeko ostaa joitakin Arkin kustannusoikeuksia ja loppuvarastoa. Sieltä myytiinkin meille koko yritys.

Nykyään Salon Aurinkopuodissa Harry Potter -palapelit, hirviökirjat ja Tarot-oppaat etsivät lukijoitaan sulassa sovussa Raamattujen kyljessä.

Puoti myi Salossa hyvin jo ennen kuin sitä oli edes perustettu

Miksi Aurinkopuoti sijaitsee juuri Salossa?

Jussi Erkintalo: Samalla paikalla sijaitsi aiemmin Kirjapörssin myymälä, jossa Aurinko Kustannuksen tuotteita oli myyty. Kun Kirjapörssi lopetti ja myyntibudjettiin tuli aukko, päätimme perustaa omat myymälät niihin paikkoihin, joissa tuotteitamme oli myyty erityisen hyvin.

Kummallisin Aurinkopuodin tuote?

Johanna Salmi: Carnivora Herba. Se on kirjan näköinen, mutta todellisuudessa se on taikakasvi, joka saadaan oikeasti kasvamaan taikasauvan avulla. Carnivora Herba ei ole Aurinko Kustannuksen vaan Djecon, jonka leluja meillä on paljon myynnissä.

Kamalin hetki Aurinkopuodissa?

Johanna Salmi: Pelkään kamalasti ukkosta, ja täällä on valtavat ikkunat! Ukkosella näkyy hetki hetkeltä, miten salamat lähestyvät.

Entä ikimuistoisin?

Johanna Salmi: Täällä tulee ihania kohtaamisia ventovieraiden kanssa, ja keskusteluista tulee usein syvällisiä. Esimerkiksi eräs asiakas avautui ja kertoi kaikista murheistaan ja sairauksistaan. Se oli koskettava hetki.

