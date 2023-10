”Lainalle on tarvetta, mutta silti hirvittää” – nuoret ottavat opintolainaa, vaikka korot ovat nousseet

Korkojen nousu on herättänyt opiskelijoiden keskuudessa keskustelua siitä, uskaltaako opintolainaa enää nostaa. Tästä huolimatta opintolainojen kysyntä on pysynyt miltei ennallaan, kertoo Lounaismaan Osuuspankin pankinjohtaja Jukka Tuominen.

– Tilastoissa ei näy minkäänlaista vähenemistä hakemusmäärissä suhteessa taloustilanteeseen.

Samoin arvioi myös Someron Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tuukka Alanko.

– Opintolainojen myynti on aika normaalilla tasolla, jos verrataan vaikkapa viime vuoteen.

Tosin Alangon mukaan korkojen nousu on jossain määrin lisännyt opiskelijoiden varovaisuutta opintolainan nostamiseen. Someron Säästöpankilla muu kuin välttämätön lainanotto onkin hieman vähentynyt verrattuna aikaan, jolloin viitekorko oli nollassa tai jopa miinuksella.

– Nollakorkojen aikana opintolaina on voinut olla järkevä ottaa, vaikka sitä ei kokonaan ole tarvinnutkaan.

Korkojen nousu ei ole myöskään lisännyt opintovelan takaisinmaksuun liittyviä vaikeuksia kummassakaan pankissa, eikä esimerkiksi opintolainoihin liittyvien lyhennysvapaapyyntöjen määrä ole lisääntynyt.

– Ihmiset hoitavat opintolainojaan aikalailla perusteellisesti ja tunnollisesti, Tuominen sanoo.

Jukka Tuomisen mukaan opintolaina on perinteisesti lainatyyppi, jonka kysyntään korkojen nousulla tai suhdannetilanteella ei ole merkittävää vaikutusta. Syynä tähän on ennen kaikkea se, että opintolaina nostetaan useimmiten tarpeeseen. Esimerkiksi asuntolainaan tai kulutusluottoihin korko- ja suhdannetilanteella on puolestaan suurempi merkitys.

Opintolainaa nostetaan myös vuositasolla melko tasaisesti. Kahtena ajankohtana lainahakemusten määrä kuitenkin nousee hetkellisesti.

– Opintolainaa nostetaan erityisen paljon elo- ja tammikuussa. Ilmiö selittyy takauspäätösten aikatauluilla, Tuominen selventää.

Lisäksi opintolainojen pääomat ovat esimerkiksi asuntolainoja pienempiä. Esimerkiksi Lounaismaan Osuuspankin opintolaina-asiakkailla on lainaa keskimäärin kymmenen tuhatta euroa. Näin ollen myös lyhennyserät ja korkokustannukset ovat pienemmät, eikä korkojen nousulla ole yhtä merkittävää vaikutusta lainakustannuksiin.

Valtaosalla opintovelallisista on lainassaan sama viitekorko. Sekä Lounaismaan Osuuspankilla että Someron Säästöpankilla jopa yhdeksän kymmenestä opintolainasta on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka on myös asuntolainoissa yleinen viitekorko.

12 kuukauden euribor on tällä hetkellä lähes korkeimmillaan useampaan vuoteen, noin neljässä prosentissa. Poikkeuksellisen korkeasta korosta ei kuitenkaan ole kyse.

– Jos mennään esimerkiksi kymmenen tai 15 vuotta taaksepäin, niin silloinhan tällaiset korot olivat normaaleja, Tuukka Alanko sanoo.

Poikkeuksellista tilanteessa on kuitenkin se, kuinka nopeasti korot ovat nousseet.

– Korkojen muutos on ollut monelle aika radikaali, kun on totuttu siihen, että euriborit ovat nollassa tai miinuksella, Alanko jatkaa.

Jukka Tuominen kuitenkin kertoo, että korkotilanne saattaa muuttua jo ensi vuonna.

– Ennuste on sen kaltainen, että ensi vuoden puolella markkinakorot saattavat alkaa laskea.

”Opiskelu vaatii aika lailla selkärankaa töiden ohella”

Teksti: SSS | Katri Henttonen

Hortonomiopiskelija Kauri Lähteenoksa otti tänä vuonna opintolainaa, vaikka lainan korko hirvittääkin.

Lähteenoksa työskenteli viitisen vuotta kondiittorina ennen kuin lähti opiskelemaan viheraluesuunnittelua. Hänellä oli pieni opintolaina myös kondiittori-opintojen aikana vajaat kymmenen vuotta sitten.

– Pelkästään nykyisen lainan korot ovat samaa luokkaa kuin edellisen opintolainan lyhennys, hän kauhistelee.

Lähteenoksa opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulussa, mutta hän vieraili muiden hortonomiopiskelijoiden kanssa maanantaina Salon Iot Campuksella yhteisen projektin takia.

Lähteenoksa opiskelee hortonomiksi kolmatta vuotta. Kaksi ensimmäistä vuotta hän sai omaehtoisen opiskelun työttömyysetuutta eikä opintolainalle ollut tarvetta.

Opiskelua on jäljellä vielä noin puolitoista vuotta. Lähteenoksa asuu puutarha-alan koulutusta tarjoavan kampuksen asuntolassa Lepaan kylässä Hattulassa. Töitä ei pienellä paikkakunnalla ole tarjolla.

– Lainalle on tarvetta, mutta silti hirvittää, Lähteenoksa sanoo.

Tradenomiopiskelijat Aapo Leppäaro, Julius Kokkonen ja Ville-Markus Saari eivät ole nostaneet opintolainaa. Kaikki kolmet käyvät opiskelun ohella töissä.

Kolmikko opiskelee liiketaloutta Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteessä Iot Campuksella. He suorittavat opintoja monimuoto-opiskeluna, mikä mahdollistaa paremmin työn ja opiskelujen yhdistämisen.

Julius Kokkonen rahoittaa elämisensä opintorahalla ja työskentelemällä Motonetissa myyjänä. Hän kertoo harkinneensa opintolainan ottamista.

– Opintorahan ongelmana on se, että työstä ei saa tienata liikaa tai tukia joutuu maksamaan takaisin. Työn tekoa on pakko himmata loppuvuodesta tai joudun maksamaan mätkyjä. Opintolainan kanssa tällaista ongelmaa ei ole, hän sanoo.

Aapo Leppäaro puolestaan suhtautuu opintolainaan kriittisemmin.

– En ole edes harkinnut opintolainaa. En halua, että minulla on tulevaisuudessa kaksi lainaa maksettavana, jos vaikka haluan ottaa asuntolainaa jossain vaiheessa, hän toteaa.

Myös Leppäaro työskentelee opintojen ohella Motonetissa.

Ville-Markus Saari on ollut jo pidemmän aikaa työelämässä ja on edelleen töissä täysiaikaisesti automyyjänä.

– Opiskelu vaatii aika lailla selkärankaa töiden ohella, mutta se on nykypäivää. Elämän aikana vaihdetaan monta kertaa työpaikkaa ja kouluttaudutaan tarvittaessa uudelleen, hän sanoo.

Opintovelallisten määrä on kasvussa

Opintovelallisten määrä on kasvanut viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Siinä missä vuoden 2010 lopussa opintovelallisia oli hieman alle kolmesataatuhatta, oli lukuvuoden 2021–2022 lopussa opintovelkaa jo runsaalla puolella miljoonalla henkilöllä. Tämä selviää Kelan opintoetuustilastoista vuosilta 2011 ja 2022.

Opintovelallisten määrän lisäksi myös keskimääräiset lainasummat ovat nousseet. Osuuspankin tiedotteen mukaan opintovelallisella oli vuonna 2022 keskimäärin puolet enemmän opintolainaa kuin vuonna 2010. Keskimääräinen opintolainan määrä oli viime vuonna kymmenen tuhatta euroa opintovelallista kohti.

Nostettujen opintolainojen määrät ovat jossain määrin kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana myös Lounaismaan Osuuspankilla ja Someron Säästöpankilla. Lounaismaan Osuuspankin pankinjohtaja Jukka Tuominen arvioi, että taustalla on asennemuutos.

– Velanottoon liittyvät käsitykset ovat muuttuneet jonkin verran avoimemmaksi, mikä saattaa näkyä opintolainahakemusten kasvavana määränä.

Someron Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tuukka Alanko puolestaan arvioi, että opintolainoja nostetaan enemmän ennen kaikkea korkeakoulupaikkojen lisääntymisen vuoksi.

– Korkeakoulupaikkoja on nykyään aiempaa enemmän. Siinä mielessä kyseessä on ihan luonnollinen kehitys.

Näin opintotukijärjestelmä muuttuu