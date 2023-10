Lentävä paavi ja tanssahtelevat luurangot valaisevat viikonloppuna pimeän Halikon kirkon seinät

Halikon kirkon seinät valaistaan loppuviikon ajaksi keskiaikaisilla hybridiolennoilla.

Fantastiset hybridiolennot – ihmisen ja eläimen sekoitukset – löytyivät British Museumin arkistoista ja 1300-luvun rukouskirjojen sivuilta. Salolainen kuvataiteilija ja kuvataiteen lehtori Lotta-Pia Kallio kävi niitä läpi koko kevään.

– Kopioin hahmot rukouskirjoista mahdollisimman tarkasti. Tekijänoikeuspulmia ei tullut vastaan, sillä piirtäjien kuolemasta on varmasti kulunut vähintään sata vuotta aikaa, Kallio hymähtää.

Kallio muokkasi hahmojen muotoja ja värejä selkeiksi, ja lopulta liitti ne osaksi kahta neljän minuutin mittaista videopätkää. Ne pyörivät kirkon vanhan pääoven ja sakastin päädyissä.

Salolainen valo- ja tilasuunnittelija Timo A. Aalto suunnitteli valoratkaisut, jotka pimeällä heijastuvat Halikon kirkon seinistä kauas kurpitsapellolle ja Vaskiontielle saakka.

Piirrosten alkuperälle uskollisesti taiteilijoiden yhteisponnistus sai nimekseen Mikael Agricolan keksimä sana luutarha, joka vastaa nykykielessä hautausmaata. Sanan eteen Kallio ja Aalto halusivat jotakin valoa kuvastavaa, joten lopulliseksi nimeksi valikoitui Valoisa Luutarha.

Aalto ja Kallio löivät hynttyyt yhteen projektia varten jo viime vuoden puolella.

Varsinainen Valoisan Luutarhan alullepano lähti kuitenkin liikkeelle Salon seurakunnan johtavalta kanttorilta, Kaisa Suutela-Kuismalta.

– Kurpitsaviikot on kasvanut vuosi vuodelta niin paljon, että halusin Halikon kirkonkin jollain lailla mukaan tapahtumaan.

Suutela-Kuisma muistuttaa, ettei Valoisa Luutarha kurpitsaviikoista poiketen liity halloweeniin.

– Koko idea syntyi vanhoista seinämaalauksista. Keskiajalla kirkkojen seiniin maalattiin monenlaisia kuvia Raamatusta, koska ihmiset eivät osanneet lukea.

– Halikon kirkossakin vietettiin 1400-luvulla messuja latinaksi. Suurin osa kirkossa käyvistä ei varmasti ymmärtänyt niistä sanaakaan.

Heijastavissa valoteoksissa ei ole sisällöllisesti Suutela-Kuisman mukaan keskiaikaisista seinämaalauksista poikkeavaa linjaa.

– Keskiaikaisten kirkkojen seinillä näkyy tanssivia luurankoja, piruja ja eläinhahmoja. Ne ovat vanhaa kansanperinnettä.

Hybridisyys on keskiajalla ollut keskeinen teema niin kirjallisuudessa kuin muussakin taiteessa. Fantasiaolennot ovat voineet kuvastaa ihmistä koettelevia syntejä sekä maailman monimuotoisuutta.

Valistuksen ja uskonpuhdistuksen vanavedessä seinämaalaukset peitettiin lähes jokaisessa Suomen kirkossa.

– Ilmeisesti niitä ei koettu enää sopiviksi. Maalaukset peitettiin kalkilla, kuten tehtiin Halikon kirkossakin.

Aalto ja Kallio pyrkivätkin taideteosten avulla näyttämään vanhaa kuvastoa, vaikkei Kallion valitsemia hybridiolentoja ole Raamatussa mainittu.

– British Museumin rukouskirjat oli ilmeisesti tehty tärkeille yksittäisille ihmisille katolisen kirkon puolesta.

– En harmillisesti osaa latinaa, joten en tiedä käyttämiemme hahmojen taustoja.

Aalto kannustaakin Halikon kirkossa vierailevia spekuloimaan itse, mitä hahmot ovat kirjojen sivuilla kuvastaneet.

– Esimerkiksi lentävä paavi ja lohikäärmeen häntä on varmasti ollut jonkinlaista kritiikkiä paavin valtaa vastaan.

Aallon, Kallion ja Suutela-Kuisman lisäksi Valoisan Luutarhan työryhmässä on ollut mukana Salon seurakunnan kanttori Matti Rantatalo.

Rantatalo keräsi taustamusiikkia 1300-luvulta 1600-luvulle saakka. Uskelan kirkosta tuttujen valoteosten konkari Markus Kuisma vastaa tekniikasta tapahtuman aikana.

– Saimme toteutettua valoteokset ammattimaisesti apurahan ansiosta, Aalto kiittelee.

Juha Punta -säätiö, OP Lounaismaa ja Salon kaupunki lahjoittivat Valoisan Luutarhan toteutukseen 6 500 euroa. Sen lisäksi Salon seurakunta osallistui tapahtuman kustannuksiin.

– Opetuspäivien päätteeksi on alkanut uusi työpäivä tiedonkeruun ja editoinnin parissa. Toteutus on vaatinut paljon työtunteja ja omaa intoa, mutta on upeaa saada kokonaisuus näin näkyvästi esille, Kallio kiittelee.

Valoisa Luutarha Halikon kirkolla 13.–16. lokakuuta kello 18.30–23.00.