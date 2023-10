Mennyttä etsimässä: Osaatko kertoa hevoskierrosta?

Mennyttä etsimässä -sarjassa kysymme tällä kertaa,tiedätkö, mitä kuvassa tapahtuu. Kuva on otettu jatkosodan aikana Syvärillä. Siinä on hevoskierto Kuuttilahden savitiilitehtaalla. Osaatko kertoa hevoskierrosta?

Sarjan viime osassa 8. syyskuuta kyseltiin,kuka poseeraa kuvassa Salon VPK:n auton vieressä ja milloin ja missä kuva on otettu. Kävi ilmi, että kuva on otettu Salon palokunnantalon pihalla. Kuvassa näkyvän talon takana on Mariankatu. Kuva ajoitettiin 1950-luvulle.

Kuvan palomies on todennäköisesti Aarne Heikkilä. Hänen muisteltiin olleen ammatiltaan nuohooja.

Heimo Arovaara kertoi lisätietoa myös 21. elokuuta julkaistusta Mennyttä etsimässä -kuvasta, joka esitti Salon veneveistämöä vuonna 1930. Silloin kysyttiin, missä veneveistämö on sijainnut.

Veneveistämön omisti puuseppä August Jylhä, ja Arovaaran mukaan Jylhän puusepänverstas sijaitsi Venemestarinkadulla, Salon Automyynti Oy:n vieressä, kellertävässä mansardikattoisessa kaksikerroksisessa varastorakennuksessa. Talon yläkertaa kutsuttiin Jylhän vintiksi vielä 1950-luvulla.

