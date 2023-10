Kun perheenjäsenessä on 30 prosenttia sutta: Jenni Salo kasvattaa huippujäljestäjiä, joiden luvattiin repivän koti tohjoksi

Armeijan susikoira.

Tšekkoslovakiansusikoira, ”CsV”, näyttää erehdyttävästi sudelta. Siihen on myös syynsä – rotu jalostettiin 1950-luvulla karpaattiensuden ja saksanpaimenkoiran risteytyksestä. Tavoitteena oli saada armeijan käyttöön kestävä ja vahvaluonteinen koira, jolla olisi äärimmäisen tarkat vaistot.

Maailmansotien jälkeen syntyneet susipennut olivat vaikeasti käsiteltäviä, eikä niitä saanut motivoitua kouluttamista varten. Vastaavia ominaisuuksia näkyy rodussa edelleen, toteaa salolaiskasvattaja Jenni Salo.

– CsV:tä voi hyödyntää vaistojensa puolesta vaikka mihin – en ole tavannut erinomaisempaa jäljestyskoiraa. Haaste on kuitenkin se, ettei rodulla ole juuri minkäänlaista miellyttämisenhalua.

Pertteliläinen Jenni Salo omistaa kaksi CsV:tä, uroksen ja nartun.

Kaksivuotiaalla Kivi-nartulla ei ole vielä teetetty pentuja, mutta Ukko-uroksella on.

– Ukon kaltainen CsV-koira on Suomessa harvinaislaatuinen. Siksi olen halunnut jalostaa sitä eteenpäin.

Salo viittaa etenkin Ukon luonteeseen: koira on ihmisystävällinen, kärsivällinen ja rauhallinen. Kirjaimellisesti kaikkea muuta, mistä Saloa varoiteltiin Ukkoa hankkiessa.

– Joka puolella luki, että CsV:t repivät kodin tohjoksi, eikä niitä pysty kouluttamaan. Varoitukset ovat jossakin määrin paikallaan, mutta rotu on myös väärin ymmärretty.

Tšekkoslovakiansusikoiria on Suomessa nelisensataa. Salosta Jenni Salo tietää omiensa lisäksi muutaman koiran.

CsV-koiria pidetään Salon mukaan pitkälti ulkotarhoissa, eikä niitä kaupunkien keskustoissa juuri näy.

– Ulkotarha on CsV:lle painajainen, koska se on niin kiinnittynyt omaan laumaansa. Koira on turhan helppo hylätä tarhaan, jos se vielä aikuisena pissailee sisälle ja repii huonekaluja.

Salon pyrkimyksenä onkin liikkua julkisesti kahden susikoiransa kanssa ja näyttää samalla esimerkkiä haastavamman koirarodun käsittelystä.

– Vapaaksi päästän näitä ainoastaan koirametsissä ja joskus pihalla. Silloinkin niillä on tutkapanta kaulassa.

CsV:n vapaaksi päästäminen on riski.

Koira saa nopeasti susipolemiikin aikaiseksi, ja suden kanssa miltei identtinen tassunjälki vääristää havaintoja.

– Jonkinlainen liivi täytyy aina olla metsässä, ettei koiralle satu vahinkoja.

Salo jäljestää ahkerasti kahden susikoiransa kanssa Perttelin Metsästysyhdistyksessä. Kivi jäljesti ensimmäisen peuransa nelikuukautisena.

11-vuotias Ukko on SRVA-verijälkikoira, jota kutsutaan Perttelin ulkopuolellekin jäljittämään riistaa.

Jäljestysuran aikana Salon koiriin on kohdistunut paljon ennakkoluuloja.

– Alkuvaiheessa Ukkoa nimiteltiin koirasudeksi. Ennakkoluulot ovat taittuneet viimeistään siinä vaiheessa, kun Ukko on tehnyt erinomaisia tuloksia.

Huomionarvoista onkin, ettei CsV ole koirasusi.

Tšekkoslovakiansusikoira on kansainvälisen kennelliiton FCI:n hyväksymä koirarotu.

Jokaisesta Suomen Kennelliittoon rekisteröidystä pennusta pitää tehdä polveutumistesti. Myös koiran vanhempien tulee olla geenitestattuja.

– Laskennallisesti näiden piirteissä on kolmisenkymmentä prosenttia sutta, mikä ilmenee erityisesti ulkonäössä.

Sutta on käytetty rodun jalostuksessa viimeisen kerran 1980-luvulla.

Alkukantaisen CsV-rodun terveys on Salon mukaan tyypillisesti vertaansa vailla.

Ukolla ei ole vielä 11-vuotiaanakaan nivelrikkomuutoksia tai muutakaan huomautusta terveydessä.

– Toki näidenkin kanssa on tehty virheitä, sillä lonkkakuvien ottaminen ei ollut jalostuksen alkuvaiheessa pakollista. Siksi olenkin todella tarkka itse jalostamieni koirien rakenteesta.

Salon myymät kahdeksan pentua ovat saaneet parhaat mahdolliset lähtökohdat terveydellisesti. Niidän isä, Ukko, on kahmaissut näyttelyissä maailman juniorivoittajan, Suomen muotovalion ja Suomen veteraanimuotovalion tittelit.

Jos Kivi läpäisee lokakuussa luonnetestit, Salo teettää sille pentuja vuoden sisällä.

Suomen kennelliiitto on jo arvioinut Kivin rakenteen ja terveyden erinomaiseksi.

– Luonteeltaan Kivi on vielä liian innokas, mutta se varmasti taittuu iän myötä.

Jenni Salo kasvattajana

FCI Kennel Känkkäränkkä ja FI CSV

Salon Pahkavuoressa lapsuutensa viettänyt Jenni Salo aloitti kasvatustoiminnan vuonna 2021. Tuolloin hän rekisteröi FCI Kennel Känkkäränkän ja perusti rotua pitkään harrastaneiden ystäviensä kanssa FI CSV ry:n, joka edistää puhdasrotuisten tšekkoslovakiansusikoirien jalostusta ja kasvatusta.

Ukko tuli Salolle puolen vuoden ikäisenä sijoituskoiraksi. Sittemmin Salo osti koiran itselleen ja antoi teettää sillä pennut Ruotsissa vuonna 2021.

Ruotsin pentueesta syntyi Kivi. Vuotta myöhemmin Salo lainasi ystävänsä narttua, jonka kanssa Ukko sai kahdeksan pentua. Ne olivat Salon ensimmäiset itse kasvatetut pennut.

Jenni Salo on päivätyökseen sairaanhoitaja ja aiemmalta koulutukseltaan eläintenhoitaja. Hän haaveilee CsV-koirien kasvatustoiminnan laajenemisesta Kivi-narttunsa avulla.