Mielipide: Kuka maksaisi Salon taksien yöpäivystyksen?

Mikko Lundén kertoi esittävänsä Salon kaupungille taksien yöpäivystyskorvausta (SSS Tätä mieltä 24.10.). Salossa on kymmenen kuntakeskusta ja takseja ehkä sata ympäri Salon kuntaliitosaluetta.

Miten yöpäivystys palvelisi reuna-alueiden taksin käyttäjiä? Olisiko tasapuolista, että keskustassa saa taksin ja kaupunki maksaa siitä? Onko kyseinen päivystysporkkana ajateltu ainoastaan Salon keskustassa Taxidatan välityskeskuksen piirissä oleville takseille? Miten kaupungin raha jaettaisi tasaisesti koko Salon taksien kesken?

Vastaus ehkä on, että kaikilla takseilla olisi oikeus osallistua päivystysrinkiin. Onko huomioitu, että mm. sosiaaliset tilat ovat ainoastaan Salon Sillankulman taksiasemalla, jonka taksikoppi on Salon Ulataksi Oy:n omistuksessa? Sinne ei muilla takseilla ole oikeutta mennä. Nämä taksit kuuluvat myös Taxidatan välityskeskukseen.

Mistä asiakkaat tietäisivät tilata päivystävän taksin? Luultavasti taksikeskuksesta. Jälleen reuna-alueiden takseilla ei olisi mahdollisuutta osallistua päivystysrahan saamiseen, koska eivät kuulu taksikeskuksen kyydinvälityspalveluun. Miten valvotaan, onko taksi päivystänyt, ja paljonko kysyntää on ollut?

Asia on käsittääkseni jo esitetty Salon kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa. Siellä on todettu, että hankintalain ja yritysten tasapuolisen kohtelun vuoksi kaupunki ei voi asiassa edetä.

Kelataksin saatavuus on kelakyytejä välittävien taksikeskusten, eli TaksiHelsingin ja Menevän, sekä viime kädessä Kelan vastuulla. Kelataksin saatavuudesta ei ole kuulunut moitteita, eli palvelu sen osalta ilmeisesti toimii hyvin.

Likumakyytien saatavuudesta taas vastaa Varha. Salon kaupungille esitetty velvollisuus yksin maksaa yöpäivystyksestä ei olisi maksajienkaan osalta tasapuolinen.

Ilmeisesti kysyntä on niin vähäistä, että kun takseilta poistui päivystysvelvollisuus taksilain uudistuksen myötä, ei vapaaehtoisia yöpäivystäjiä löydy tarpeeksi arkiöihin. Asiakkaan kannattaisi tilata yötaksi etukäteen tarpeeksi ajoissa, joko suoraan taksilta tai taksikeskuksesta, jolle jäisi aikaa sopia etukäteen taksien kanssa, kuka on suorittamassa palvelun.

Salon Seudun Taksit ry:n sihteerinä pyrin toimimaan kaikkien jäsentemme etuja ajatellen. Tämän asian katson olevan epätasapainossa. Se ei kuulosta tasapuoliselta kaikille Salon takseille.

Toki, jos yöpäivystykselle maksaja löytyy, ja joku onnistuu sen hoitamaan jokaiselle halukkaalle taksille, en sitä suinkaan vastusta. Salon Seudun Taksit ry:n hallitus ei ole em. asiaa käsitellyt.

Arvostan, että alueellamme on kansanedustaja, joka on taksialasta ja sen kehityksestä kiinnostunut. Hänen toimintatahtoaan tarvittaisi monessakin taksialaa koskevassa päätöksessä. Työsarkaa löytyisi mm. yhteiskunnan maksamien kyytien hintatasossa, joka nykyisellään on lähes kestämätön, kun taksikeskukset vievät niistä leijonanosan kyydinvälitysprovisioina.

Kilpailutuksissa taksikeskukset pääsevät tarjoamaan alennuksia, jotka ovat suoraan taksien tuloista pois, ei välityskeskukselta. Taksien on vain päätettävä, ajaako vai ei.

Marianna Lammervo

Taksiautoilija, Salon Seudun Taksit ry sihteeri