Miksi uskon kaiken Suunnittelijaan?

Tänä aikana mikrobiologiset todisteet osoittavat kerta toisensa jälkeen, että varsinkin orgaaninen luomakunta on valtaisan monimutkaista, informatiivista ja jopa matemaattisesti toimivaa todellisuutta.

Ajatellaan vaikkapa ihmisen solua, jonka tumassa on tuo DNA, minkä avulla voidaan määrittää tietty ihmisyksilö. DNA onkin huippumonimutkainen ja valtavan järjestäytynyt geneettinen informaationauha, joka sisältää geneettistä kieltä tai semanttista informaatiota. Se sisältää niin valtavasti informaatiota, että sen määrää voidaan kuvata sadalla hyllymetrillä kirjallisuutta!

Vasta viime vuosina on lähdetty tieteellisesti tutkimaan solun DNA:n valtavaa informaatiomassaa ja sen sisältämää geenimaailmaa, käsittäen noin 20 000 geeniä, joiden tutkimusten tuloksena on annettu ymmärtää, että siten on mahdollista poistaa ihmiskunnalta monia sairauksia.

DNA käsittää itseasiassa kaksi nauhaa, joista yksi käsittää 3,5 miljardin geneettisen kirjaimen jonon, jossa on kolme tiedostoa päällekkäin oikealle luettavissa ja samoin kolme tiedostoa päällekkäin vasemmalle luettaessa.

Solun DNA:ssa on siis tietyt ”lukijat”, jotka lukevat sen tiedostojen informaatiota jatkuvasti. Ne suorittavat lukemista suurella nopeudella, mistä johtuen kokonaisuuteen nähden tulee vähän virheitä – ehkä noin miljoona.

Sitä varten solulla on oma ”korjauskoneisto”. Sellaisen löysivät kolme kemistiä, jotka saivat löytönsä ansiosta Nobelin kemian palkinnon vuonna 2015. Kemistit olivat Thomas Lindahl Ruotsista, Paul Modrich Howard USA:sta ja Aziz Sancar Turkista.

Kuitenkin ihmissolu on silmälle näkymätön ja ihmiskeho sisältää soluja keskimäärin noin 30 000 miljardia kappaletta. Erilaisia solutyyppejä on noin 300. Kaiken huipuksi noin viiden vuoden kuluessa kaikki ihmisen solut ehtivät uusiutua.

Jokainen voi sitten kaiken tällaisen tiedon edessä miettiä sitä suurta kysymystä; miten olisi mahdollista, että kaikki tämä voisi vain sattumanvaraisesti itsestään syntyä? Se onkin vähintään yhtä mahdotonta kuin se, että nykyisenkaltainen autotehdas syntyisi itsestään!

Minulle on näin ollen itsestään selvää, että solu ja sen ihmeellinen DNA ovat todellakin superälykkään Suunnittelijan, Toteuttajan ja ylläpitäjän käden jälkeä.

Esko Virta

Salo