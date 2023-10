Pääkirjoitus: Niukkuuden jälkeen elinvoimaa

Salon Seudun Sanomissa julkaistiin tiistaina muutaman rivin mittainen uutinen, jossa oli salolaisille tärkeä tieto: Salo ei hae harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, koska kaupunki ei täytä hakemisen ehtoja (SSS 10.10).

Ylimääräistä apua valtiolta voi pyytää, jos kunnalla on poikkeuksellisia tai tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia. Salolla ei ole, taloudellinen tilanne on päinvastoin erittäin hyvä. Viime vuoden tilinpäätös oli yhdeksän miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja tästä vuodesta odotetaan vielä parempaa. Taseeseen saattaa kertyä ylijäämää jopa 40 miljoonaa euroa.

Parhaillaan valmistellaan ensi vuoden talousarviota kaupunginhallituksen kesällä antamaan ohjeen mukaan. Jos mitään muuta tietoa ei olisi saatavissa, kaupungin ainoa tehtävä näyttäisi olevan maksaa jo ennestään vähäiset velat pois mahdollisimman nopeasti.

Hyvälle taloudelliselle tilanteelle on useita selityksiä. Korona-ajan ylimitoitetut valtion tuet painavat edelleen positiivisesti. Sen lisäksi Salo on hillinnyt menoja omilla toimillaan. Mentaliteetti on ollut, että vaikka rahaa tulee yli tarpeen, säästetään vielä vähän lisää.

Suuri vaikutus on myös viime vuodenvaihteen sote-uudistuksella. Valtiontalouden murheenkryyniksi siirtyneet hyvinvointialueiden alijäämät olisivat nyt kuntien vastuulla. Vaikka sote-uudistus muuttaa myös kuntien valtiolta saamia tuloja, suurin murhe on poissa. Tuskin missään kunnassa olisi tämän vuoden aikana keksitty keinoa, jolla vähennetään sosiaali- ja terveydenhuollon menoja pysyvästi.

Viime vuonna hyväksyttyä kaupungin uutta strategiaa pannaan nyt käytäntöön. Se on niin hyvin tehty, että se antaa pohjaa konkreettisille toimenpiteille. Lautakuntien talousarvioesityksissä halutaan muun muassa kehittää kaupungin keskustaa, rakentaa keskustaan uusi päiväkoti ja koulu sekä suunnitella kulttuurin monitoimitaloa.

Lautakuntien esityksille löytyy selkänojaa kaupungin strategiasta. Iskusana on elinvoima.

Kaupunginjohtaja työstää lautakuntien esityksistä oman esityksensä. Poliitikot jatkavat tulevaisuuden muovaamista kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Elinvoima vaatii investointeja. Niihin Salo on varautunut hyvin viime vuosien niukkuuslinjallaan.