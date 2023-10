Nyt on korkea aika panna strategia täytäntöön

Salon on korkea aika alkaa toteuttaa strategiaansa kirjattuja tavoitteita kylien elinvoiman kehittämisestä. Otollinen hetki siihen on juuri nyt.

Kaupunginvaltuusto ottaa syksyn aikana kantaa opetuslautakunnan esitykseen, jonka mukaan Salon keskustaan pitäisi rakentaa uusi koulu ja päiväkoti. Tämä ei palvele kaupungin strategiaa. Kaupungissa on jo runsas kouluverkosto, jossa moni koulu kärsii oppilaspulasta.

Kaupungin tulisi pikemmin täsmätoimin varmistaa, että keskustaajaman lapsimassat sijoitetaan tasaisesti ympäri kuntaa. Tämä edistäisi kylien elinvoimaa ja toisi lisää elämää. Liikenne keskustan ja kylien välillä toimii molempiin suuntiin.

Vielä suurempi kohtalonkysymys elinvoiman kannalta on tuleva hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys. Jos terveydenhuollon pieniä yksiköitä ajetaan alas, pian sammuvat loputkin valot kylistä.

Sen vuoksi Salon tulisi ajaa Varhan suuntaan hajasijoitusstrategiaa, jossa mahdollisimman monen terveysaseman asemaa vahvistetaan. Salon sairaalan remontti on jo peruuttamattomasti käynnissä, mutta läntisen terveysaseman toiminnot olisi mahdollista jyvittää pienille terveysasemille. Vapautuvan kiinteistön kaupunki voisi myydä esimerkiksi yksityiselle toimijalle. Kysyntää valmiista infrastruktuurista varmasti olisi, eikä yksityisen terveydenhuollon rooli sote-sektorilla tule ainakaan pienenemään.

Samassa yhteydessä kaupungin on syytä uudistaa aikeensa kulttuuritalon suhteen. Kulttuurielämä ei voi keskittyä Farmoksen tontille, vaan laadukasta tarjontaa on oltava saatavilla kaikissa asuinympäristöissä. Eri kulttuuritoimijoille voisi osoittaa oman seuraintalonsa, joiden remonttiavustuksiin kulttuuritalorahat ehtii vielä siirtää. Salo on maantieteellisesti niin laaja alue, että palveluja ja väestöä ei ole järkevää sijoittaa samaan paikkaan.

Pistemäisen kaupunkirakenteen velvoitteen ei tule koskea vain kaupunkia, vaan myös seurakunnan on syytä pitää tuumaustauko tilojensa myyntiaikeiden kanssa. Seurakuntatalot luovat elinvoimaa ylläpitävän verkoston eri puolille Saloa.

Tärkeintä eivät ole käyttäjät, vaan lähipalvelut. Uusi seurakuntatalo keskustassa kokoaa turhaan toimintoja yhteen, mutta uudella ja hienolla rakennuksella on myyntiarvo, jonka turvin vanhojen kiinteistöjen remontteja voisi kattaa pitkälle tulevaisuuteen.

Monessa suhteessa kehitys ottaa jo askelia oikeaan suuntaan. Esimerkiksi Tunnin junan hankeyhtiö kaavailee yksin Salon alueelle useita lähijunien seisakkeita. Salon on edunvalvonnassaan otettava huomioon, että junan kyytiin ei nousta vain siellä, missä työpaikat ja palvelut ovat. Siksi seisakkeita on taattava riittävän tiheästi.

Lisäksi Salossa on jo lautakuntatasolla päätetty keskustan ja jokivarren viherrakentamisen lisäämisestä. Kun palvelut siirtyvät pois keskustasta, tilaa jää esimerkiksi keskusta-alueen metsittämiseen. Myös ruutukaava-alueella on oltava mahdollisuus asua luonnon keskellä.

Kyläseuduilla aurinkovoimaloiden rakentaminen vähentää merkittävästi metsäpinta-alaa lähitulevaisuudessa, joten maaseudulla asuvat voisivat saada korvaavia luontoarvoja käydessään keskustassa.

Salon strategian mukaan ”kaupungin tulee osaltaan huolehtia kylien elinvoimasta muun muassa palveluiden ja maankäytön keinoin”. Vain yllämainituin toimin strategia toteutuu täysimääräisesti.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien päätoimittaja.