Onko Inkereentien risteyksessä vaaran paikka? Salon ohikulkutien automäärä on paisunut Mahtinaisentien avauduttua

Salon ohikulkutien liikennemäärät ovat nousseet huomattavasti Mahtinaisentien valmistuttua vuonna 2016. Väyläviraston tilastojen mukaan Inkereentien risteyksen kohdalla kulki vajaat 3 500 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2015. Viime vuonna vastaavassa kohdassa ajoneuvojen määrä oli yli 7 100.

Ohikulkutiellä Inkereentien ja Somerontien risteyksen välillä ajoneuvoja kulkee vielä paljon enemmän: vuonna 2015 lähes 10 600, viime vuonna yli 13 000 ajoneuvoa.

Ohikulkutiellä myös raskaan liikenteen ajoneuvojen määrä on lisääntynyt huomattavasti Mahtinaisentien avauduttua. Vuonna 2015 raskaan liikenteen ajoneuvoja pyyhälsi Inkereentien kohdalla vuorokaudessa reilut 200 kappaletta, viime vuonna lähes 700.

– Liikennemäärät Inkereentien kohdalla ovat merkittäviä, kun rekkaliikenne menee siitä läpi, projektipäällikkö Vesa Virtanen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta myöntää.

– Ohikulkutien liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Rekkoja kulkee todella paljon, pitkän linjan salolainen kuljetusyrittäjä Pasi Oranta komppaa.

Salon itäisen ohikulkutien eteläinen osa eli Mahtinaisentie rakennettiin, koska etelän suunnalta Saloon tulevat ajoneuvot ja erityisesti raskas liikenne haluttiin pois Salon keskustasta.

Itäisen ohitustien toisen osuuden rakentamisesta ei ole päätöksiä tai tarkempaa aikataulua. Kakkososan rakentamisen jälkeen ajoneuvot pääsevät kulkemaan Mahtinaisentieltä suoraan Somerontielle ja sitä kautta moottoritielle.

Vaikka meno ohikulkutiellä on vilkastunut viime vuosina, eivät siihen risteävät tiet ole poliisin mukaan erityisen vaarallisia.

– Ne ovat kaikki (Inkereentie, Somerontie, Sepänkatu) samanlaisia risteyksiä kuin mitkä tahansa muutkin valo-ohjatut risteykset. Toki onhan Inkereentien kohdalla sattunut vakaviakin onnettomuuksia, ihan kuolemaan johtaneitakin. Käsittääkseni ne ovat johtuneet pääsääntöisesti punaisia päin ajamisesta, ylikonstaapeli Anssi Ahti Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Myöskään Oranta ei pidä Inkereentien risteystä erityisen vaarallisena paikkana. Risteys on hänelle tuttu, sillä Inkereellä asuva Oranta kulkee siitä läpi päivittäin.

– Jos vain ihmiset noudattavat nopeusrajoituksia eivätkä aja päin punaisia valoja. On se kuitenkin vaarallisempi risteys kuin Somerontien risteys, hän pohtii.

Liikennesääntöjä ei noudateta aina.

– Monesti siinä näkee, kun kaksi tai kolme ajoneuvoa ajaa päin keltaista valoa. Viimeinen auto ajaa jo varmasti päin punaista. Kai se syy on ihmisillä se, ettei vaan viitsitä pysähtyä, Oranta sanoo.

– Valoissa näkee paljon myös sitä, että kun vihreä vaihtuu, ensimmäinen auto ei lähde heti liikkeelle. Sitten tietenkin kaikki perässä tulevat yrittävät mennä läpi kerralla.

Ahti kertoo poliisin tiedostavan, että valo-ohjatuissa risteyksissä, kuten Inkereentien kohdalla ajetaan aika ajoin päin punaista.

– Kyllä sitä joutuu valitettavasti todistamaan. Yksittäinen partio yrittää kohdistaa valvontaa valoristeyksissä muiden tehtäviensä ohella, mutta se ei ole koskaan kovin pitkäaikaista. Liikenneryhmä erikseen on velvoitettu valvomaan liikennettä pidempiaikaisesti ja useamman auton voimin. Jos punaisia päin ajamista tapahtuu partion nenän edessä, siihen tietenkin puututaan, Ahti painottaa.

Orannan näkemys on, että punaisia päin ajavat eivät ole pelkästään raskaan liikenteen kuljettajia.

– Rekan ajaessa päin punaisia se näkyy paremmin, kun kyseessä on iso ajoneuvo.

Oranta ei tee asiasta myöskään kansallisuuskysymystä.

– Punaisia päin ajaminen on nähdäkseni tasapuolista, on kuljettaja sitten Suomesta tai ulkomailta.

Valoristeyksien kohdalla väläytellään aina välillä myös kiertoliittymän mahdollisuutta. Olisiko se ratkaisu Inkereentien ja Somerontien risteyksien kohdalla?

– Se vaatisi eri tarkastelua, enkä ole ollenkaan varma, mikä siinä olisi lopputulos. Kiertoliittymistä on näkemyksiä puolesta ja vastaan. Tietyssä ympäristössä kiertoliittymä on hyvä, kun se on tasapuolinen kaikille liikennesuunnille. Jos jollekin liikennesuunnalle halutaan antaa etuutta, silloin kiertoliittymä ei toimi, ely-keskuksen Virtanen muistuttaa.

Orannan mielestä valoristeys on parempi kuin kiertoliittymä.

– Raskaalle liikenteelle liikenneympyrät ovat usein ahtaita. Suora tie on myös renkaille ja polttoaineenkulutukselle suotuisampi, kun kuljettaja ei joudu kääntelemään ja vääntelemään ympyrässä.

Ohikulkutien liikennevirrat lähtevät laskuun siinä kohtaa, kun itäisen ohitustien kakkososa joskus tulevaisuudessa valmistuu.

– Sen valmistumista raskas liikenne erityisesti odottaa, Oranta kiteyttää.

Ohikulkutiellä ajoneuvoja kulkee kuitenkin senkin jälkeen.

– Ohitustien kakkososan valmistuminen aikanaan helpottaa hieman tilannetta, mutta kun ollaan kaupungin ytimessä, jää ohikulkutielle silti merkittävästi liikennettä, Virtanen sanoo.