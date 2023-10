Osa taloyhtiöistä jatkaa rikoksista epäillyn isännöitsijän asiakkaana Somerolla – asukkaat arvostelevat myös huonoa tiedottamista

TEKSTI: SSS/MINNA FILPPU, PÄIVI MALIN

Osa somerolaisista asunto-osakeyhtiöistä jatkaa edelleen yhteistyötä kavalluksista ja petoksista epäillyn tilitoimiston kanssa. Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan kolmea tai neljää somerolaista taloyhtiötä isännöi edelleen useista rikoksista epäilty isännöitsijä.

Kaikki osakkaat eivät ole hyväksyneet taloyhtiöiden hallitusten linjausta ja toimintatapaa. Asunto Oy Leivonlaulun asukas kertoo, että hallitus ei ole tiedottanut kohun aikana kerrostalon asukkaita millään tavoin.

– Täällä on jatkettu aivan kuin isännöitsijään kohdistuvia rikosepäilyjä ei olisi olemassakaan. Asukkaille ei ole jaettu tiedotteita eikä tiedotustilaisuuksia ole pidetty. Olen itse vaatinut ylimääräistä yhtiökokousta, mutta hallitus ei ole suostunut siihenkään.

Asukas on vaatinut hallituksen jäseniltä tietoa, miksi kerrostaloa isännöi edelleen useista rikoksista epäilty yrittäjä.

– Vastaukset ovat vaihdelleet. Yksi on sanonut, että kaikki on kunnossa ja toinen on vedonnut irtisanomisaikaan. Itse en ymmärrä lainkaan sitä, että tällaisessa tilanteessa jatketaan väkisin isännöintisopimusta.

Osakas ihmettelee, miksi hallitus ottaa riskin, vaikka sen pitäisi ajaa asukkaiden etua.

– Hallitus ottaa päätöksellään myös vastuun asuntojen arvon alentumisesta.

Leivonlaulun hallituksen puheenjohtaja Harri Ylitalo kertoo hallituksen päättäneen yksimielisesti, että isännöintisopimusta ei pureta eikä irtisanota.

– Emme tuomitse ketään etukäteen. Mahdollisissa rikoksissa on kyse vasta epäilyistä. Odotamme nyt, mitä poliisin esitutkinnassa selviää.

Ylitalo huomauttaa, että Leivonlaulun osalta kaikki asiat ovat kunnossa.

– Tileistä ei ole löytynyt mitään epäilyttävää, ja yhtiön isännöinti kirjanpitoineen toimii tällä hetkellä hyvin.

Ylitalon mukaan asukkaille on annettu tietoa tilanteesta riittävästi.

Myös Asunto Oy Päivänsalo on edelleen petosepäilyjen kohteena olevan tilitoimiston asiakas. Tuohtunut osakas kertoo, että yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiökokous pidettäneen vasta marras–joulukuussa.

– Hallitus on erittäin haluton ottamaan mitään kantaa asiaan tai selvittämään sitä. Postiluukusta tuli syyskuussa ympäripyöreä kirje, jossa kerrottiin hallituksen tutkivan itse asiaa, mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään eikä asukkaille luvattua tiedotustilaisuutta ole järjestetty, hän sanoo.

Osakas toteaa, että kaikki laskut ja tilit pitäisi tarkistaa senkin takia, että yhtiössä on liikuteltu tavallista suurempia rahoja vuosi sitten valmistuneen putkiremontin takia.

Talossa on herättänyt ihmetystä myös tiliote, josta näkyy, että toisen taloyhtiön tililtä on siirretty viime vuoden lokakuussa Päivänsalolle 18 900 euroa. Viitteenä lukee palautus.

– Luulisi viimeistään tuollaisen herättävän toimimaan. Meillä ei ole mitään tekemistä kyseisen taloyhtiön kanssa, eikä tuollaisia summia muutenkaan siirrellä taloyhtiöiden välillä, osakas huomauttaa.

Taloyhtiön hallituksen pyynnöstä tilejä tutkii nyt paikallinen kirjanpitäjä.

Päivänsalon hallituksen puheenjohtaja Inga Kalin sanoo taloyhtiön hallituksen toimineen asiallisesti.

– Asukkaille pidettävän tiedotustilaisuuden ajankohta on vielä auki. Se pidetään jossain vaiheessa. Emme halua julkisuutta ja olemme päättäneet hallituksessa, että emme kommentoi asiaa lehdille, hän toteaa.