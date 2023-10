Ovatko rillisi aina likaiset? Asiantuntija vinkkaa, miten puhdistat ja kuivaat silmälasit oikeaoppisesti

Tahroja, sameutta, pölyä. Silmälasien käyttäjät sen tietävät: lasit ovat usein likaiset ja likaisuus häiritsee, kun pitäisi nähdä asioita. Likaa tuntuu kertyvän päivän aikana paljon, vaikkei silmälasien linsseihin tulisi sen kummemmin edes koskettua.

– Suurin tekijä on kasvojen läheisyys. Ihosta, kulmakarvoista ja ripsistä tulee likaa linsseihin, Amadeus Optiikan yrittäjä Sami Helle summaa.

Helle kertoo, että nykylinssien pinnoitteet on tehty sellaisiksi, että niistä on tarkoitus nähdä läpi mahdollisimman kirkkaasti.

– Sen vuoksi linsseissä näkyy kaikkein pieninkin lika valtavan hyvin. Valitettavasti, Helle kiteyttää.

Valmistajat markkinoivat laatulinssejä nykyisin ”likaa hylkivinä” ja ”helppohoitoisina”.

– Nekin linssit likaantuvat, mutta lika on helpompi puhdistaa pois, kun linssin pinta on liukkaampi. Ilman likaa hylkivää pintaa linssi on huomattavasti tahmeampi, Helle sanoo.

Taistelu likaa vastaan eli silmälasien aktiivinen puhdistaminen kannattaa. Jo pelkästään senkin vuoksi, että näkee paremmin. Toinen syy on lasien käyttöiän pidentyminen.

Helle muistuttaa, että linssit on hyvä pitää puhtaana varsinkin talvikautena, jotta ne eivät huurtuisi niin helposti.

– Tarkkaa määrää ei ole sille, kuinka useasti laseja olisi hyvä pestä ja puhdistaa. Suurin osa tekee sen kerran päivässä ja jotkut varmasti useamminkin. Tarpeen mukaan.

Millä ja miten silmälasejaan sitten kannattaisi puhdistaa? Helteen mukaan varmin valinta on linssivalmistajan tai optikon suosittelema puhdistusaine.

– Ensin lasit kannattaa huuhdella vedellä. Sen jälkeen puhdistusaine ja aineen huuhtelu pois. Tämän jälkeen kuivaus pehmeällä paperilla. Puhdistuksen voi vielä tämän jälkeen viimeistellä linssien hoitoon tarkoitetulla mikrokuituliinalla.

Yleisesti Helle kehottaa välttämään linssien pyyhkimästä kuivana.

– Sen vuoksi paidan helmaan linssejä ei kannata pyyhkiä. Mekaaninen hankaus on huono juttu linsseille.

Puhdistuksessa Helle peräänkuuluttaa huolellisuutta.

– Jos rasvaa kertyy vähitellen kehyksen ja linssin väliin, on linssien puhdistus yhä hankalampaa.

Jotkut pesevät lasinsa vessassa käsisaippualla tai tiskialtaan luona Fairylla. Ovatko ne ehdottomasti kiellettyjä?

– Käsisaippuoissa on monesti käsiä hoitavia rasvoja, ja siksi ne eivät ole kaikista paras vaihtoehto. Fairya käytetään monesti, enkä usko, että käsitiskiaine mitään vahinkoa kovin helposti tekee.

”Vaimo huomauttaa välillä likaisista laseista”

Salolaisella Ari Määttäsellä on selvät konstit, millä pitää silmälasien linssit puhtaina.

– Pesen lasit laimennetulla astianpesuaineella haalean veden alla. Sitten käytössä on pehmeä paperi ja sen lisäksi pyyhin linssit silmälasiliinalla, Määttänen kertoo.

Hän sanoo ostaneensa hiljattain silmälasit muovilinsseillä.

– Aika varovainen olen ollut näiden kanssa, koska nämä ovat olleet käytössäni niin vähän aikaa. Optikko kuitenkin vakuutti, että muovilinssit ovat kestävät.

Määttänen sanoo pesevänsä silmälasinsa yleensä kerran päivässä.

– Sen verran niihin likaa vaan tarttuu. Aiemmissa laseissani oli silmälasityynyt, jotka keräsivät roinaa ja menivät vihreiksi.

Määttänen on huomannut, että linssien pitäminen puhtaana on tärkeää.

– Vaimokin huomauttaa välillä, että sulla on likaiset lasit, hän nauraa.

Salolainen Marianne Kuusisto puhdistaa lasejaan parikin kertaa päivässä.

– Naisilla meikki lisää putsauksen tarvetta, hän pohtii.

Kuusiston mukaan likaiset lasit pännivät arkisissa tilanteissa.

– Kun on juuri saanut aamukahvin laitettua ja alkaa lukea lehteä ja huomaa lasien likaisuuden, niin kyllä se siinä kohtaa harmittaa, Kuusisto sanoo.

Kuusisto kertoo pesseensä aikanaan silmälaseja konetiskiaine Fairylla.

– Sillähän ei ilmeisesti saisi laseja pestä. Nyt olen kokeillut kahta kalliimpaa erikoisainetta ja ne ovat olleet ihan hyviä. Ehkä ainetta tärkeämpää on kuitenkin hyvä liina. Jos liina on likainen, se vaan levittää likaa linsseihin enemmän, hän sanoo.