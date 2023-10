Perniön laboratorio hävisi näytteenottajansa Salolle – paine sivutoimipisteiden sulkemiseen on suuri

Perniöläiset eivät ole päässeet terveysasemansa laboratorion näytteenottoon enää juhannuksen jälkeen. Ovelta ja nettisivuilta löytyy ainoastaan tieto, että laboratorio on suljettu 3.12. asti.

Laboratorion lukossa olevat ovet harmittavat tietenkin perniöläisiä.

– Saloon on yksinkertaisesti liian pitkä matka, puistaa 78-vuotias perniöläinen Matti Hannila päätään.

Hän ramppaa laboratoriossa useita kertoja kuussa verikokeissa ja sydänfilmeissä. Lisäksi hänelle kertyy Tyksin reissuja.

Laboratoriomatka Saloon haukkaa perniöläisiltä herkästi tunnin päivästä. Vielä kauemmin kestää ajaa särkisalolaisilla ja kiskolaisilla, jotka myös käyttävät Perniön terveysasemaa.

– Varhan mielestä on varmaan ympäristön kannalta parasta, kun kymmeniä ihmisiä ajelee joka arkipäivä Saloon sen sijaan, että yksi näytteenottaja tulisi muutamaksi tunniksi Perniöön, Hannila ihmettelee.

– Tämä on myös periaatteellinen kysymys. Iankaikkisessa keskittämisinnossa halutaan pistää kaikki pienet paikat kiinni. Näytteenottajien koulutusta ei ole ollut tarpeeksi, eikä kukaan halua enää tulla maaseudulle töihin.

Kysytäänpä asiaa siis Tyks Laboratorioilta.

Miksi Perniön laboratorio on suljettuna, ylihoitaja Maiju Manelius?

– Ihan puhtaasti henkilöstösyistä. Meillä ei ole tällä hetkellä sinne tarpeeksi henkilökuntaa. Laboratoriohoitajista on koko maassa kova pula.

Jos vain saamme rekrytoitua lisää työntekijöitä, koetamme avata Perniön laboratorion aiemmin.

Meillä on tällä hetkellä niin paljon alimiehitystä, että meidän on pakko ensisijaisesti turvata Salon päivystävän laboratorion toiminta. Perniön laboratoriossahan ei ole vakituista henkilökuntaa, vaan kiertovuoroin yksi näytteenottaja käy siellä aamupäivisin Salosta.

Onko todennäköistä, että Perniön laboratorio suljetaan lopullisesti, Tyks Laboratorioiden ylilääkäri ja tulosryhmäjohtaja Antti Hakanen?

– Tällaista linjausta ei vielä ole, mutta elämme niin poikkeuksellista aikaa, että muutoksiin on varauduttava.

Varhan näytteenotossa on valtava työntekijävaje, mutta Salon seutu on päässyt tähän asti helpolla. Nyt aalto näyttäisi iskevän myös Saloon. Toisena, pidempiaikaisena peikkona on mittavat säästöt, joiden edessä Varha on. Näytteenottoverkostoa todennäköisesti tarkastellaan uudestaan.

On tehotonta, että pieniä näytteenottopisteitä miehitetään muutamaksi tunniksi päivässä tai viikossa. Ammattilainen ehtisi ottaa näytteitä viiden minuutin välein sen sijaan, että hänen työpäivästään menee tunti tai pari siirtymiseen toiseen toimipisteeseen. Lisäksi tyhjillään olevista tiloista juoksee koko ajan kuluja.

Edessä on myös merkittävä määrä eläköitymisiä, ja sivutoimipisteisiin on vaikea saada uusia työntekijöitä.

Tällä hetkellä Varhassa on 38 näytteenottopistettä ja joka vuosi otetaan miljoona näytettä. Selvää on, että näytteenottoa ei voi keskittää vain yhteen tai kahteen paikkaan, mutta osa lähipalveluista on tällä hetkellä resurssitehottomia.

Joillakin asiakkailla on tietenkin vaikeuksia päästä kauas. Sen sijaan, että näytteenottaja ajelee, sitä voisi harkita, että Varha alkaisi organisoida asiakkaiden yhteiskyytejä.