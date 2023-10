Aurinkovoimahankkeita virittelevät yhtiöt pimittävät suunnitelmiaan viimeiseen saakka. Salakähmäisyyden syynä on toimijoiden keskinäinen kilpailu pääsystä valtakunnan sähköverkkoon.

– Kaikki toimijat yrittävät pitää hankkeitaan pimennossa. Kukaan ei halua puhua omista hankkeistaan ennen kuin ne ovat rakennuslupakelpoisia, yksi hanketoimija sanoo.

Hän ei halua nimeään julki.

Hankeyhtiöt kilpailevat maa-alueista sähköasemien ja 110 kilovoltin sähkölinjojen läheisyydessä. Pelkästään Salosta on ollut kiinnostunut parikymmentä eri toimijaa vuoden aikana.

– Jos kaikki hanketoimijoiden kyselyt toteutuisivat, pitäisi rakentaa uutta sähköverkkoa ja vahvistaa nykyistä verkkoa, avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko Carunasta sanoo.

Hankeyhtiöt pyrkivät varmistamaan oman etulyöntiasemansa, jotta mahdollisen voimalan tuottama sähkö pääsisi varmasti valtakunnanverkkoon.

Salon Seudun Sanomat uutisoi torstaina, että ruotsalainen Alight Ab on vaivihkaa virittänyt voimalahanketta Kiskossa. Suunnittelualue sijaitsee Kiskon–Kiikalan kulttuurimaisemassa, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi.

Jutussa haastatellut Kurkelanjokivarren maanomistajat ja asukkaat ovat ärtyneitä tavasta, jolla yhtiö on pyrkinyt pitämään suunnitelmia salassa.

– Me kuulemme tuollaisesta toiminnasta jatkuvasti, juristi Jenni Hunnakko Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta sanoo.

Vuokrasopimuksia hamuaa Suomessa kirjava joukko toimijoita, joiden kokemus ja taitotieto vaihtelevat. Hunnakon mukaan osa hankekehittäjistä unohtaa, miltä heidän lähestymistapansa tuntuu maanomistajista.

– Salassapito sitoo vasta, kun paperissa on allekirjoitus. Pelkät neuvottelut eivät vielä sido maanomistajia salassapitoon, Jenni Hunnakko muistuttaa.

Ruotsalaisyhtiön kaksi voimalahanketta Kiskossa ovat päätyneet Salon Seudun Sanomien uutisotsikoihin sattumanvaraisesti. Toinen paljastui metsänkäyttöilmoituksesta ja toisesta tuli nimetön vinkki.

Vastaavia hankkeita voi olla Salossa vireillä muillakin yhtiöillä. Ne eivät vain ole tulleet julki.

Jenni Hunnakko rinnastaa aurinkovoiman tuulivoimaan, jonka rakentamisesta kiisteltiin aikoinaan ankarasti.

– Tuulivoimapuolella on huomattu, että parhaiten menestyvät yleensä ne hankekehittäjät, jotka lähtevät vetämään projektia avoimesti ja julkisesti.

He eivät Hunnakon mukaan sovi maanomistajien kanssa yksitellen, vaan pitävät avoimen keskustelutilaisuuden ja neuvottelevat maanomistajien kanssa ryhmänä.

– Tuulivoimapuolella on vähän enemmän mietitty sosiaalista hyväksyttävyyttä sekä viestintää maanomistajille ja alueen yhteisöille.

Aurinkovoiman kehityshankkeissa maanomistajat näkevät Hunnakon mukaan huonoja neuvottelukäytänteitä.

– Hanketoimijat panttaavat tietoa. Se on heille tyypillistä ja valitettavasti vähän koko maan tapa, erityisasiantuntija Kristina Karppi Varsinais-Suomen liitosta vahvistaa.

Suomessa on vireillä satojen hehtaarien aurinkovoimahankkeita, joista moni on suunniteltu metsään. Salossa hanketoimijat kiirehtivät voimalahankkeita peltoaukeille – myös kohteisiin, joissa on kaavamerkintä maisemallisesti tärkeä tai erittäin tärkeä peltoalue.

– Firmat haluavat hankkeita nopeasti ja keskittyvät peltomaalle. Metsät ovat hankalia, kun siellä tarvitaan kaiken maailman luontoselvityksiä ja muita, salolainen maanviljelijä otaksuu.

Hänen pelloilleen on pyrkinyt jo useita aurinkovoimayhtiöitä.

Päätösvalta maankäytöstä on kuntien kontolla.

– Valtakunnallista sääntelyä ja ohjausta ei vielä ole. Tiedon tarve kunnissa on kova, ja aihe puhuttaa todella paljon, ylitarkastaja Marja Nuottajärvi Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Ympäristöministeriössä aloitti maaliskuussa työryhmä, joka tehtävänä on laatia ohjeet suurten aurinkovoimaloiden kaavoituksesta, lupamenettelystä ja rakentamisesta. Ohjeistuksen on määrä valmistua ensi keväänä.

Salon maankäyttöpalveluiden johtajan Raimo Inkisen puheilla on vuoden aikana käynyt kaksikymmentä eri hankeyhtiötä kyselemässä teollisen kokoluokan aurinkovoimaloista.

– Markkina käy tosi kuumana.

Suurimmalla osalla kyselijöistä on ollut osoittaa kartalta alue, joka heitä kiinnostaa. Puolet yhtiöistä on ehtinyt jo neuvotella vuokrasopimuksistakin maanomistajien kanssa.

– Se on hankekehittäjistä kiinni, kuinka aikaisin he haluavat tiedustella kunnalta maankäytön rajoitteita, Inkinen toteaa.

Koska voimajohtoihin mahtuu sähköä rajallinen määrä, hankekehittäjät ottavat yleensä ensin yhteyttä sähkönjakeluyhtiö Carunaan.

– Toimijat katsovat kartalta alueita ja kysyvät meiltä, paljonko uusiutuvaa energiaa siellä voitaisiin tuottaa. Salon aluetta on tiedusteltu paljon, Lassi Vuokko kertoo.

Vuokko arvelee, että vain murto-osa hankkeista toteutuu.

Salon kaupunkikehityslautakunta on saanut vasta yhden hakemuksen aurinkovoimalan rakentamiseksi.Pohjan Voiman tytäryhtiö Perniön Aurinko Oy hakisuunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaaviime joulukuussa.

Hakemuksen käsittely on yhä kesken. Lisää hakemuksia voi olla luvassa.

– En olisi yllättynyt, jos hankkeista kiisteltäisiin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Raimo Inkinen sanoo.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen mukaan ”aurinkovoima­rakentamista ohjataan rakennettuun ympäristöön, turvetuotannosta vapautuneille alueille ja joutomaille pyrkien välttämään tuotannossa olevien peltojen ja metsämaan merkittävä käyttö aurinkovoimaan”.

Linjaus on hallitusohjelmassa.