Salo hankkii kouluille ulkopuolista apua somekiusaamisen torjumiseen

Salo aikoo hankkia kouluilleen ulkopuolista apua, jolla tarttua sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen.

Opetuslautakunta esittää kaupungin ensi vuoden talousarvioon 24 000 euroa, joilla hankittaisiin ostopalveluna apua perusopetuksen ja lukioiden oppilaiden ja henkilökunnan käyttöön.

– Somessa tapahtuva kiusaaminen on valitettavan tavallista. Haluaisimme kokeilla, onko tästä hyötyä. Olemme kuulleet vastaavanlaisesta toiminnasta hyviä kokemuksia muista kaupungeista, Salon perusopetusjohtaja Inkeri Lahti sanoo.

Suomessa palvelua järjestää Someturva, mutta Inkeri Lahden mukaan tässä vaiheessa ei ole tiedossa, mistä palvelu hankitaan.

– Hankinta tehdään erillisellä päätöksellä tammikuussa, jos määräraha hyväksytään budjettikäsittelyssä.

Kiusaamiseen, häirintään ja uhkailuun puuttuvat kouluissa opettajat ja muu henkilöstö. Nykyisin kiusaamista tapahtuu lisäksi digitaalisessa ympäristössä, ja siihen aikuisten on vaikea päästä kiinni.

Somessa kiusaaminen tai häirintä voivat Inkeri Lahden mukaan olla esimerkiksi kuvien tai videoiden kuvaamista ja jakamista nuorten käyttämissä kanavissa ja sovelluksissa.

Nuorelle kiusaaminen voi olla niin noloa, ettei hän halua kertoa kokemastaan aikuiselle. Häpeän tunne voi olla niin voimakas, ettei nuori halua mennä kouluun. Hänelle voi tulla jopa vakavia oireita.

Digitaalisessa palvelussa nuori voi ilmoittaa kiusaamisesta tai häirinnästä anynyymisti sovelluksen kautta mihin aikaan tahansa.

Esimerkiksi Someturvassa ilmoitukset käy läpi asiantuntijatiimi, joka koostuu someen erikoistuneista juristeista, sosiaalipsykologeista ja psykologista.

He käyvät ilmoituksen läpi, analysoivat tilanteen ja antavat ilmoittajalle oikeudellisia neuvoja, psykologista tukea ja keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Ilmoittaja saa vastauksen parin vuorokauden sisällä.

– Reilut puolet tapauksista on sellaisia, joissa ylittyy rikoksen kynnys. Annamme ilmoittajille esimerkiksi neuvoja asian sopimiseen, somessa suojautumiseen ja vakavammissa tapauksissa rikosilmoituksen tekemiseen. Usein rikosilmoitukseen päätyvät tapaukset ovat sellaisia, joissa kiusaaminen on jatkunut pitkään tai on kyse lapseen kohdistuvasta seksuaalisesta ahdistelusta, juristi Kristiina Laxell Someturvasta kertoo.

Someturvalla on salolaistaustaisen Kristiina Laxellin mukaan asiakkaana runsaat 20 kuntaa ja kaupunkia.

Someturvalla on oma käyttöliittymänsä lapsille ja nuorille. Toinen käyttöliittymä on tarkoitettu opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle. Se antaa ammattilaisille apua ja tarjoaa samalla mahdollisuuden ilmoittaa heihin kohdistuvasta häirinnästä.

Someturvalla on myös yhteinen ohjausryhmä kunnan kanssa. Siinä käydään läpi yleisellä tasolla, minkälaisia ilmoituksia palveluun on tehty.

– Aikuisille on usein vaikeaa seurata, missä some-kanavilla lapset ja nuoret käyvät. Someturvan hyvä puoli on, että heillä on sometutkijoita, jotka seuraavat, mitä kanavia nuorilla on käytössä, Salon perusopetusjohtaja Inkeri Lahti muistuttaa.