Salo aikoo purkaa parikymmentä tarpeettomaksi käynyttä rakennusta eri puolilta kaupunkia päästäkseen eroon niiden käyttökuluista.

Kaupunkikehityslautakunta on antanut luvan rakennusten purkuun. Tilapalvelujen suunnitelmissa on hankkiutua niistä eroon vuosien 2024–2026 aikana.

– Listalla on kiinteistöjä, joilla ei ole mitään käyttöä eikä tulevaisuutta. Ne olisi pitänyt purkaa jo ajat sitten pois, Salon kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen sanoo.

Kaupunki antoi purkutuomion kuudelle huonokuntoiselle rakennukselle jo aiemmin. Listalla olivat esimerkiksi Märynummen päiväkodin vanhat rakennukset Halikossa, Bändilä Ketomaankadulla ja Hakastaron koulu Hakastaronkadulla. Kaikki ovat jo maan tasalla.

Tilapalvelut haluaa eroon tarpeettomista rakennuksista, koska niistä kertyy jatkuvasti kuluja. Rakennuksissa on pidettävä päällä peruslämpöä, jotteivät ne menisi pilalle eivätkä putket jäätyisi. Rakennusten pihat on pidettävä siisteinä, ja huoltomiehen on käytävä paikalla säännöllisesti.

– Olen laskenut, että meillä menee satoja tuhansia euroja vuodessa lämmityksen ja ilmanvaihdon kautta taivaalla. Lasku on lähempänä miljoonaa. Siinä ei ole mitään järkeä.

– Kiinteistöhuollon resursseja vapautuu, kun ei tarvitse hoitaa pihoja. Kun rakennukset puretaan, tontti vapautuu uuteen käyttöön ja kaupunki uusiutuu, Jarno Mustonen sanoo.

Tilapalveluiden kiinteistöselvityksessä purettavaksi esitetään muun muassa entinen kaupan ja terveyden ammattiopisto Sakta Karjalankatu 2–6:ssa. Rakennus on aikanaan jäänyt pois käytöstä sisäilmaongelmien takia. Korona-aikana se toimi rokotuspisteenä.

Alueelle hyväksyttiin pari vuotta sitten uusi asemakaava. Saktan paikalle on kaavoitettu yleisten rakennusten tontti, jota kohtaan on ollut kiinnostusta.

Muita isoja kiinteistöjä listalla ovat esimerkiksi Perniön vanha kirkonkylän koulu ja sen lähellä sijaitsevat terveysasema ja lääkäritalo-neuvola.

Jos sisäilmaongelmista kärsineet vanhat rakennukset puretaan pois, Perniön kirkonkylän keskustassa on mahdollista kaavoittaa iso alue kokonaan uudelleen.

Purkulistalla on myös useita vanhoja omakotitaloja piharakennuksineen. Kaupunki on saanut niitä omistukseensa muun muassa maakauppojen yhteydessä.

Osa tyhjillään olevista rakennuksista sijaitsee syrjäisellä paikalla, ja ne ovat kärsineet ilkivallasta.

Tilapalvelut on joutunut peittämään rakennusten rikottuja ikkunoita levyillä. Pelkona on, että ilkivalta aiheuttaa lopulta henkilövahinkoja.

– Vanhan ladon tai omakotitalon purku ei ole kallista. Ne kannattaa hävittää, ennen kuin jotain tapahtuu, Jarno Mustonen sanoo.

Salon kaupungin omistuksessa on noin 340 rakennusta. Tilapalvelut käy niitä säännöllisesti läpi, koska se vastaa kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.

Korjausten ja investointien suunnittelussa on tärkeää tietää, että rakennuksella on käyttöä myös tulevaisuudessa.

Jarno Mustosen mielestä nyt hyväksytty purkulista on selkeä, ja se antaa mahdollisuuden hankkiutua eroon tarpeettomista kiinteistöistä parin lähivuoden aikana.

Uusia listoja lienee tulossa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha tekee parhaillaan omaa selvitystään, mitä kiinteistöjä se vuokraa tulevaisuudessa esimerkiksi Salon kaupungilta.

Osa nyt vuokralla olevista kiinteistöistä jäänee siirtymäajan jälkeen tyhjilleen, ja kaupunki joutuu miettimään niiden käyttöä.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi tilapalvelujen purkulistan tiistai-iltana äänin 9–3 (1 poissa).

Jerina Wallius (ps.) esitti, että rakennukset olisi myyty purkukuntoisina tai korjausvelvoitteella.

Walliuksen esitystä kannattivat Janne Järvinen (ps.) ja Simo Vesa (sd.). Tuukka Kahila (vihr.) oli poissa.

Purettavia rakennuksia: ladosta kouluun ja terveysasemaan